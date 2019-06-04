Американская чемпионка боится и презирает Россию. Кэти, мы тебя понимаем

Двукратная чемпионка мира скелетонистка из США Кэти Юлендер заявила, что для поездки на этап Кубка мира в Сочи ей потребуется охрана из-за угроз смерти, которые она получала в соцсетях. При этом в календаре Кубка мира на следующий сезон российского этапа нет, но американка начала паниковать.
Её можно понять.
Серьёзно.
За последние пару лет Юлендер сделала столько резких заявлений в отношении России, что сама начала верить в свои слова. Поставьте себя на её место. На Олимпиаде в Сочи Кэти стала четвёртой, уступив по сумме четырёх заездов несколько сотых россиянке Елене Никитиной. МОК в 2017-м году лишил Никитину олимпийской бронзы и наложил пожизненную дисквалификацию, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил это решение.
Юлендер вместо бронзы, которая практически была в руках, вновь получила «дерево». Обидно? Конечно. Тем более, что проблемы с допингом на домашней Олимпиаде у сборной России (у всей сборной России, не только по бобслею и скелетону) были. Как должна вести себя американка? Правильно. Говорить об обмане и несправедливости.
Вот она и говорила, постепенно доводя себя до зомбированного состояния и повторяя одно и то же. Своими словами она заслужила приглашение на антидопинговый саммит в Белый дом в Вашингтоне, а любое упоминание о России у неё вызывает резкую реакцию.
Почитайте несколько цитат этой 34-летней спортсменки.
«Я была сонной и переспросила своего тренера: «Я вижу сон? Это реально?» А потом был очень эмоциональный день. Моё сердце было разбито, но меня переполняли чувства, так как иногда хорошие люди побеждают. Я кричала восемь миллионов раз, всё утро ходила взад и вперёд», — после решения МОК.
«Разрешить России избежать наказания и сохранить медали – значит, поощрить их злоупотребление властью, нанести российским спортсменам такой же удар, как и тем, кто был обманут. Это уничтожает конкуренцию в спорте и, в перспективе, даже жизни», — перед восстановлением РУСАДА в правах.
«Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения. Делала это с честью и уважением к оппонентам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта», — после решения CAS.
«Я вложила всё, что у меня было, в Олимпийские игры. Сейчас у меня нет работы, нет дома, мой долг составляет 20 тысяч долларов», — перед Олимпиадой в Пхёнчхане.
Последняя цитата особенно показательна. В США совершенно иной подход к вложению денег в профессиональных спортсменов, нежели в России. И даже если Юландер немного приукрасила действительное положение дел, в целом ей можно верить. Спортсменка в сложной ситуации, получить призовые за Сочи, чтобы поправить положение не получилось. В Пхёнчхане выступила неудачно.
И со стороны российских болельщиков (на самом деле, тупых хейтеров без национальности) в её адрес следуют угрозы. Доказательства Кэти выложила в твиттере.
Это наши спортсмены либо закрывают соцсети от комментариев, либо агрессивно отвечают на негативные посты, либо вообще их не читают, но Юлендер серьёзно ко всему относится. Эти угрозы отлично вписываются в выстроенную ей картину мира. Как и доклады Макларена, признания Родченкова и частичное признание Россией вины в допинг-скандале.
Так что Кэти Юлендер говорит то, что думает, пусть нам это кажется смешным и уже надоело. Теперь дело за Международной федерацией бобслея и скелетона, которое пока лишь выражало желание вернуться на отличную трассу в олимпийскую столицу. Принимайте уже решение и возвращайтесь. Вместе с Кэти, чтобы она убедилась – реальность несколько отличается от того, что она представляет. Только побыстрее, а то возрастная спортсменка может внезапно взять и завершить карьеру.
Как другие знатные борцы с российским допингом.
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