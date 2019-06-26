Есть место российскому подвигу на Играх! И совершили его дзюдоисты

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт
Вторник, 25 июня – самый скромный день Европейских игр с точки зрения розыгрыша медалей: спортсмены сражались всего лишь за восемь комплектов. Однако даже в такой день сборная России успела порадовать болельщиков: два золота, одно серебро и две бронзы.
В четвёртый соревновательный день Европейских игр чемпионские титулы завоевали дзюдоисты и атлеты аэробики. В обоих случаях победа была добыта командными усилиями. Смешанная команда по дзюдо совершила настоящее чудо в финальной дуэли с Португалией: проигрывая со счётом 0:3, Россия выиграла четыре следующих схватки и добыла золотые награды. Решающую победу над своим соперником вырвал Муса Могушков. Это настоящий спортивный подвиг.
В спортивной аэробике победа была добыта в групповых упражнениях. Чемпионами Европейских игр стали: Тимур Кулаев, Пётр Перминов, Илья Остапенко, Роман Семёнов и Гарсеван Джаназян.
Стрелки сегодня привычным золотом не порадовали, зато добыли серебро: Полина Хорошева и Кирилл Григорьян стали вторыми в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа с 50 метров. А ещё две медали добыли прыгуны на батуте. Михаил Мельник в одиночных прыжках тоже получил серебро, а Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных – бронзу.
Из прочих событий дня стоит отметить первый матч сборной России по пляжному футбола на Европейских играх в Минске. Завершился он для нашей команды поражением в овертайме от Испании со счётом 4:5. Однако победа Украины над Италией по пенальти полностью запутала ситуацию в группе В, и всё по-прежнему в руках и ногах российских футболистов.
Нельзя не отметить, что по золотым медалям четвёртый соревновательный день Игр лучше России провела Беларусь: хозяева соревнований добавили в свою медальную копилку сразу три золота. Показатели белорусов по-прежнему сопоставимы с россиянами: 41 медаль всего против 53. Правда, по количеству побед наша сборная оторвалась на десять: 24 против 14.
Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 4-го дня.
1. Россия – 24, 13, 16 – 53;
2. Беларусь – 14, 9, 18 – 41;
3. Грузия – 6, 5, 9 – 20;
4. Украина – 5, 8, 6 – 19;
5. Италия – 5, 4, 3 – 12.
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