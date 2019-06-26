Борцы сменили дзюдоистов. И Россия вновь победила Грузию в финале

Российский супертяж бросил грузинского соперника, который попытался на него напрыгнуть, и одержал красивую победу.

В среду, 26 июня, на Европейских играх в Минске событий было гораздо больше, чем накануне. И медальных комплектов было разыграно больше. Российские спортсмены завоевали десять наград: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Европейские игры — 2019. Медальный зачёт

Первые награды были разыграны в вольной борьбе. Сборная России приехала в Минск побеждать, и в четырёх весовых категориях российские борцы завоевали три золотых и одну бронзовую награды. Особенно красивым получилась заключительная схватка дня в категории до 125 кг, в которой Анзор Хизриев победил соперника из Грузии Гиви Матчарашвили. На последних секундах грузинский борец бросился в атаку, а россиянин сумел подсесть, подняться и бросил.

Хизриев — о победе над борцом из Грузии: даже не думал, что совершу такой бросок

В финале категории до 86 кг Даурен Куруглиев победил Али Шабанова из Беларуси, а в финале категории до 74 кг Заурбек Сидаков на туше победил олимпийского призёра турка Сонера Демирташа. Бронзовую награду в категории до 57 кг завоевал Завур Угуев.

Мультмедалист Европейских игр Сергей Каменский победил в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. После окончания соревнований Каменский признался, что к Минску готовился особо, так как это главный старт в сезоне, превосходящий по статусу чемпионат Европы.

Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из винтовки с 50 м

Сразу три бронзы и серебро завоевала сборная России в гребле на байдарках и каноэ. Кирилл Шамшурин стал вторым в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, а в паре с Ильей Первухиным занял третье место. В байдарках бронза на счету дуэтов Кира Степанова/Анастасия Панченко и Роман Аношкин/Владислав Литовка. Серебряную награду в стрельбе из блочного лука завоевала чемпионка мира Наталья Авдеева. В финале она после перестрелки уступила словенке Тее Элиссон.

Россия опять проиграла в пляжный футбол. А Украина нас добила! Во втором матче на Европейских играх Россия проиграла Италии. Ещё не всё пропало, но Россию спасёт только чудо.

Неудачным оказался день для сборной России по пляжному футболу. Команда Михаила Лихачёва потерпела второе поражение подряд, уступив сборной Италии со счётом 2:4. Этот результат вкупе с победой команды Украины над сборной Испании оставил нашу сборную вне полуфинала турнира. Защитить чемпионский титул, завоёванный четыре года назад в Баку, у парней не получилось.

Топ-5 медального зачёта Европейских игр — 2019 после 5-го дня

1. Россия – 28, 15, 20 – 63

2. Беларусь – 15, 11, 19 – 45

3. Грузия – 6, 6, 10 – 22

4. Италия – 6, 5, 3 – 14

5. Украина – 5, 10, 7 – 22.