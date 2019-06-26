Борцы сменили дзюдоистов. И Россия вновь победила Грузию в финале

В среду, 26 июня, на Европейских играх в Минске событий было гораздо больше, чем накануне. И медальных комплектов было разыграно больше. Российские спортсмены завоевали десять наград: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
Европейские игры — 2019. Медальный зачёт
Первые награды были разыграны в вольной борьбе. Сборная России приехала в Минск побеждать, и в четырёх весовых категориях российские борцы завоевали три золотых и одну бронзовую награды. Особенно красивым получилась заключительная схватка дня в категории до 125 кг, в которой Анзор Хизриев победил соперника из Грузии Гиви Матчарашвили. На последних секундах грузинский борец бросился в атаку, а россиянин сумел подсесть, подняться и бросил.
В финале категории до 86 кг Даурен Куруглиев победил Али Шабанова из Беларуси, а в финале категории до 74 кг Заурбек Сидаков на туше победил олимпийского призёра турка Сонера Демирташа. Бронзовую награду в категории до 57 кг завоевал Завур Угуев.
Мультмедалист Европейских игр Сергей Каменский победил в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. После окончания соревнований Каменский признался, что к Минску готовился особо, так как это главный старт в сезоне, превосходящий по статусу чемпионат Европы.
Сразу три бронзы и серебро завоевала сборная России в гребле на байдарках и каноэ. Кирилл Шамшурин стал вторым в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, а в паре с Ильей Первухиным занял третье место. В байдарках бронза на счету дуэтов Кира Степанова/Анастасия Панченко и Роман Аношкин/Владислав Литовка. Серебряную награду в стрельбе из блочного лука завоевала чемпионка мира Наталья Авдеева. В финале она после перестрелки уступила словенке Тее Элиссон.
Неудачным оказался день для сборной России по пляжному футболу. Команда Михаила Лихачёва потерпела второе поражение подряд, уступив сборной Италии со счётом 2:4. Этот результат вкупе с победой команды Украины над сборной Испании оставил нашу сборную вне полуфинала турнира. Защитить чемпионский титул, завоёванный четыре года назад в Баку, у парней не получилось.
1. Россия – 28, 15, 20 – 63
2. Беларусь – 15, 11, 19 – 45
3. Грузия – 6, 6, 10 – 22
4. Италия – 6, 5, 3 – 14
5. Украина – 5, 10, 7 – 22.
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