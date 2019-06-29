«Чемпионат мира в России будет незабываемым». Есть в пляжном футболе и радость

В заключительном матче на Европейских играх в Минске сборная России по пляжному футболу снова уступила сборной Италии, хотя и долгое время вела в счёте. Три поражения в пяти играх и итоговое шестое место – неудовлетворительный результат для национальной команды, которая после победы на Играх 2015 года нацеливалась только на самые высокие места.



Капитан сборной России Антон Шкарин рассказал всё, как есть: и о втором поражении от Италии, и о том как выбираться из трудной ситуации, и о позитиве – чемпионате мира в России.

Россия снова терпит поражение. Таких неудач пляжный футбол ещё не знал В заключительном матче на Европейских играх-2019 российские «пляжники» проиграли Италии и заняли лишь шестое место.

– Антон, какие эмоции после заключительного матча Европейских игр?

– Если разбирать сегодняшнюю игру, она была для нас самой простой. Говорю, как есть. Она давалась нам легче, чем матчи с Украиной или Беларусью. Итальянцы, казалось, уже не надеялись победить, как-то очень спокойно играли. Но мы, к сожалению, отдали им эту игру.

– В 2015-м мы победили Италию в финале, а в 2019-м в решающем матче проиграли.

– Сборная Италии почему-то стала для нас неудобным соперником, хотя мне всегда нравилось с ними играть. Они позволяют играть в футбол, комбинировать. Мы всегда с ними справлялись, но за последние два сезона почему-то три раза проиграли. Значит, надо искать ключики.



– Важно ли было для команды, какое место она займёт – пятое или шестое?

– Нет, результат для нас не играл роли. Важнее было побеждать в оставшихся матчах. Мы проиграли здесь два первых матча, и ребята были в эмоциональной, так скажем, футбольной депрессии. А из неё могут вывести только победы, причём над сильными соперниками. Победили сборные Украины, Беларуси. Хотели вернуть должок Италии, но не вышло.

Россия героически спасла матч с Беларусью! Впереди — месть Италии Это была одна из самых валидольных побед в истории сборной России по пляжному футболу. Осталось отдать должок итальянцам…

– Шестое место – худший результат сборной за долгие годы…

– Да, из подобного я могу вспомнить только чемпионаты мира, где мы не выходили из группы.



– Какую оценку можно поставить команде за выступление в Минске?

– Если бы мы итальянцев победили, можно было бы сказать, что на «тройку» вышли.



– Вы сказали, что из футбольной депрессии нужно выходить через победы, однако поражение в заключительном матче турнира подпортит настроение. Что же делать?

– Действительно плохо, что мы сегодня проиграли. Мы рассчитывали, что после двух побед, сможем и третий кряду матч выиграть. Но, значит, будем как-то по-другому выходить из сложившейся ситуации. Сегодняшняя победа очень сильно помогла бы нам эмоционально, ведь на победном фоне и физические силы восстанавливать проще. Но сейчас ребята поедут на этап Евролиги. У них там будет три матча, и через этот турнир нужно забывать поражения.

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– В Минске сборную России очень активно поддерживали на трибунах…

– Да, это было классно! Нашим болельщикам хочется сказать отдельное спасибо. Я иногда просто забывал, что мы играем в Беларуси. Создавалось впечатление, что выступаем где-то у себя. Может быть, не в Москве, а где-нибудь в Саратове, где люди, не избалованные спортивными зрелищами приходят, болеют, переживают. Здесь всё вообще было здорово.



– Известно, что сборная России по пляжному футболу примет участие в церемонии закрытия Европейских игр. Вы участвовали в ней четыре года тому назад, в Баку?

– Мы возглавляли это движение. Флаг нёс кто-то не из пляжников, а мы шли сразу после него, первыми рядами. У меня остались классные кадры того, как мы выходим на огромный стадион!



– Ждёте уже вечера воскресенья?

– Да, очень хочу сходить. Это ценные эмоции, которые мало где можно получить. Там все уже на позитиве, независимо от того, кто выиграл медали, а кто – нет. Да и публика на трибунах в хорошем настроении: люди рады, что наконец-то все уедут из Минска (смеётся).



– На днях стало известно, что Россия будет претендовать на право провести чемпионат мира по пляжному футболу. Как вы лично восприняли эту новость?

– А я уже давно знал по своим оперативным каналам (улыбается). Мы иногда играем в футбол с Александром Алаевым, и он ещё зимой спросил у меня, как долго я ещё собираюсь оставаться в пляжном футболе. Я ответил, что пока будет желание и мотивация, я буду стараться держать планку. И тогда он рассказал, что в 2021 году в России может пройти чемпионат мира, и дал мне задание продержаться до этого срока. Я обещал, что сделаю всё возможное.



Чемпионат мира в России будет незабываемым турниром и для болельщиков, и для всего нашего поколения, которое играет с 2007 года: тот же Макаров, Крашенинников, Шишин – для них это тоже будет очень радостное событие. Уверен, это будет лучший чемпионат мира!