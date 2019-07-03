Новый круг ВАДА. Сотни российских спортсменов – в списке подозреваемых

За год до Олимпиады возникают сомнения: а поедет ли в Токио хоть кто-нибудь? Но руководство спорта России уверено, что хуже не будет.

298 подозреваемых российских спортсменов, на 43 из которых составлена доказательная база. Таковы первые итоги проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. И это не окончательные данные. Проверка продолжается. Кажется, это уже не вызвало в нашей стране бурной реакции. Но просто так российскому спорту это с рук не сойдёт.

Нас поймали… Биатлон всё-таки выписал всему российскому спорту приговор? Российские биатлонисты из доклада Макларена оказались виновными. На очереди – олимпийские чемпионы. Так Родченков говорил правду?

Доказательства на полсотни обвиняемых

Пресс-релиз Всемирного антидопингового агентства доказывает, что все обвинения со стороны Григория Родченкова в отношении российского спорта являются выдумкой. ВАДА настаивало на выдаче базы данных Московской лаборатории и хранившихся в ней образцов анализов для восстановления РУСАДА.

ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил

После долгих препирательств и срыва дедлайна борцы с мировым допингом получили все требуемые данные и пробы, после чего началась работа. Первые итоги этой работы – собранные доказательства на 43 спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопингового законодательства. Проанализированы принадлежавшие им 150 образцов, получены подтверждения нарушений. Все собранные доказательства уже направлены в международные федерации по видам спорта, которые должны провести свою проверку и принять решение о наказании.

По остальным 250 спортсменам (и это количество не окончательное) работа продолжается, идёт проверка образцов. О том, сколько ещё дел будет открыто, наверняка станет известного из очередного релиза ВАДА.

Лучшая легкоатлетка мира признала допинг в России. Что будет дальше? Мария Ласицкене хочет сломать устоявшуюся систему и тем самым спасти российскую лёгкую атлетику. Чем хуже – тем лучше?

Что тут страшного?

Сотней больше, сотней меньше – что тут такого? Кажется, уже все привыкли. Но глава РУСАДА Юрий Ганус на недавней пресс-конференции говорил, что не всё так просто, как утверждают руководители российского спорта.



А они, министр спорта Павел Колобков и президент ОКР Станислав Поздняков, в один голос говорят о том, что Россия выполнила все обязательства перед ВАДА, готова принять наказание отдельных нарушивших правила спортсменов, сколько бы их ни было, но никаких санкций в плане коллективного наказания не ждут. Иными словами, участию сборной России Олимпиаде в Токио ничто не угрожает. Возможно, определённые договорённости действительно были.



Ганус же говорил, что в силу должности обладает немного другой информацией, и она не внушает ему оптимизма. Можно вспомнить, как были, мягко говоря, не поняты предложения главы РУСАДА по немедленному реформированию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая скоро «отметит» четыре года отстранения.

Россию хотят не пустить на Олимпиаду-2020. Что, опять?! В Европе раскрыли целую допинговую лабораторию, но британские СМИ этого не видят. Зато грозят России новым недопуском на Олимпийские игры.

Видимо, он имел в виду, что не всё зависит только от изучения базы данных. Но и от того, соответствует ли переданная нашей страной официальная база той хакерской копии, которая уже давно была в распоряжении ВАДА благодаря Родченкову. Если судить по пресс-релизу, отдел расследований Всемирного антидопингового агентства нашёл некие различия.



Это может означать, что либо копия была неполной и искажённой, либо в оригинальную базу были внесены изменения. Если верно второе, это наихудший расклад. В таком случае все договорённости не будут иметь никакой силы.



Мы снова просто ждём. И слабо верим, что всё закончится как-то приемлемо.