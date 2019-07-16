Почти весь матч наши девушки уверенно вели в счёте, но в итоге растеряли преимущество за минуту и в концовке не сумели спастись. Обидно!

Россиянки проиграли голландкам на гандбольном Евро. Как же так вышло?

Сборная России по гандболу блестяще стартовала на чемпионате мира среди девушек до 19 лет. Два разгрома – в играх со Словенией и Словакией, а также уверенная победа над Францией, конечно, поднимали настроение и болельщикам российской команды и самим девушкам, которые приехали в Венгрию в статусе действующих чемпионок мира – титул был завоёван в 2018-м.

Три победы дали россиянкам приятный бонус в два дополнительный очка в основном раунде, однако не избавили от необходимости побеждать, чтобы выходить в полуфинал. Первым соперником команды Сидоричевой на втором этапе стала сборная Нидерландов. Голландки – быстрые, со стремительной атакой и очень подвижной обороной, как и россиянки, стартовали с трёх побед. Так что силами мерились фавориты турнира. Увы, у соперниц сил было больше.

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Разорвали «оранжевых»

Матч начался в очень высоком, если не сказать бешеном темпе. Обе команды изо всех сил хотели забить, и от большого желания в самом начале допускали немало ошибок. Впрочем, уже к третьей минуте и одни, и другие ворота были распечатаны: Деккер безупречно атаковала с правого фланга, а Горячеву через минуту голландские защитницы забыли прямо перед своими воротами.

На выходе из дебюта голландки вырвались вперёд на два-три мяча. Соперницы атаковали как-то размеренно и планомерно, а россиянки стреляли издали. Голы у нас получались классными, но редкими. И Любовь Сидоричева, поняв, что команда чуть отпускает игру, взяла тайм-аут.

После паузы игра не стала более спокойной и размеренной. Напротив, голландки в какой-то момент даже оторвались – 7:3. Но россиянок это только разозлило: они взвинтили темп атак и за три минуты буквально разорвали оборону «оранжевых», забив четырежды подряд – 7:7. Правда, сходу вперёд выйти не получилось – и большинство не помогло. На табло надолго застыло 8:8.

И лишь через три минуты затишья точный бросок Елены Скивко позволил сборной России впервые в матче повести в счёте, а прорыв Турусиной – укрепить преимущество. Пришло время голландского тренера брать тайм-аут. «Оранжевые» после паузы начали забивать, но дружина Сидоричевой на каждый гол соперниц отвечала своей результативной атакой: особенно «жгли» Турусина и блестящая Михайличенко. В итоге к перерыву всё те же «плюс два» – 15:13.

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Два ненужных удаления

Начало второго тайма сулило России лёгкую жизнь: голландки быстро остались в меньшинстве, и Михайличенко мгновенно этим воспользовалась. Однако всё быстро поменялось: арбитр составы подравнял, «оранжевые» забили дважды, и российские болельщики начали нервничать.

Но сборная России не была бы собой, если бы не обернула трудности в свою пользу: девушки дважды забили в меньшинстве и, благодаря сейвам Верещак сохранили свой отрыв – 18:16.

Раньше времени голландки сдаваться не собирались, и несколько раз подбирались к нашей команде на минимальное расстояние. Но цепкая оборона россиянок не позволяла соперницам рассчитывать на большее. Равно как и полетевший бросок Масловой. Если в первом периоде Валерия забила лишь однажды, то за десять минут второго отличилась четырежды – 21:18.

Показалось, что к середине второго тайма силы стали оставлять сборную Нидерландов: всё больше было ошибок как в обороне, так и в атаке. Всё чаще россиянкам давали возможность проверять бедную Трустер, защищавшую створ ворот. И если бы не совершенно ненужные удаления Собкало и Турусиной, Россия бы закрепила комфортный отрыв в три-четыре мяча. Однако Шпренгерс дали трижды убежать в отрывы, и она вернула команде надежду – 23:24.

Неприятно, но не фатально

Дальше стало ещё сложнее: Маслова не забила пенальти, а Ван дер Влит впервые за долгое время сделала счёт на табло равным. Хорошо хоть Михайличенко ответила мгновенно – 25:24.

Увы, за восемь минут до сирены Россия стала проигрывать. Сначала Амсен на ведении пробежала через всю площадку и точно бросила, а затем свой шанс использовала Шпренгерс. После этого броска голландки перестали куда-то торопиться: время уже играло за «оранжевых».

Сборная России отыгрывалась дважды. Но Нидерланды дважды снова выходили вперёд. Второй раз стал для нашей команды роковым: за минуту отставание выросло до трёх мячей, а играть оставалось лишь две минуты. И как ни старались наши девушки, но спастись не смогли – 28:31.

Поражение в первом матче основного этапа – очень неприятный факт, но не фатальный. Завтра сборную России ждёт важнейший матч с Данией. Кто победит – тот и пройдёт в плей-офф.

Ну а пока радуются «оранжевые», которые досрочно оформили выход в полуфинал турнира.