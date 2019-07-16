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Россия проиграла Нидерландам на молодёжном чемпионате Европы – 28:31

Россия проиграла Нидерландам
Михаил Чесалин
Россиянки проиграли голландкам на гандбольном Евро. Как же так вышло?
Почти весь матч наши девушки уверенно вели в счёте, но в итоге растеряли преимущество за минуту и в концовке не сумели спастись. Обидно!
Другие / Гандбол 0

Сборная России по гандболу блестяще стартовала на чемпионате мира среди девушек до 19 лет. Два разгрома – в играх со Словенией и Словакией, а также уверенная победа над Францией, конечно, поднимали настроение и болельщикам российской команды и самим девушкам, которые приехали в Венгрию в статусе действующих чемпионок мира – титул был завоёван в 2018-м.

Три победы дали россиянкам приятный бонус в два дополнительный очка в основном раунде, однако не избавили от необходимости побеждать, чтобы выходить в полуфинал. Первым соперником команды Сидоричевой на втором этапе стала сборная Нидерландов. Голландки – быстрые, со стремительной атакой и очень подвижной обороной, как и россиянки, стартовали с трёх побед. Так что силами мерились фавориты турнира. Увы, у соперниц сил было больше.

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Разорвали «оранжевых»

Матч начался в очень высоком, если не сказать бешеном темпе. Обе команды изо всех сил хотели забить, и от большого желания в самом начале допускали немало ошибок. Впрочем, уже к третьей минуте и одни, и другие ворота были распечатаны: Деккер безупречно атаковала с правого фланга, а Горячеву через минуту голландские защитницы забыли прямо перед своими воротами.

На выходе из дебюта голландки вырвались вперёд на два-три мяча. Соперницы атаковали как-то размеренно и планомерно, а россиянки стреляли издали. Голы у нас получались классными, но редкими. И Любовь Сидоричева, поняв, что команда чуть отпускает игру, взяла тайм-аут.

После паузы игра не стала более спокойной и размеренной. Напротив, голландки в какой-то момент даже оторвались – 7:3. Но россиянок это только разозлило: они взвинтили темп атак и за три минуты буквально разорвали оборону «оранжевых», забив четырежды подряд – 7:7. Правда, сходу вперёд выйти не получилось – и большинство не помогло. На табло надолго застыло 8:8.

И лишь через три минуты затишья точный бросок Елены Скивко позволил сборной России впервые в матче повести в счёте, а прорыв Турусиной – укрепить преимущество. Пришло время голландского тренера брать тайм-аут. «Оранжевые» после паузы начали забивать, но дружина Сидоричевой на каждый гол соперниц отвечала своей результативной атакой: особенно «жгли» Турусина и блестящая Михайличенко. В итоге к перерыву всё те же «плюс два» – 15:13.

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Два ненужных удаления

Начало второго тайма сулило России лёгкую жизнь: голландки быстро остались в меньшинстве, и Михайличенко мгновенно этим воспользовалась. Однако всё быстро поменялось: арбитр составы подравнял, «оранжевые» забили дважды, и российские болельщики начали нервничать.

Но сборная России не была бы собой, если бы не обернула трудности в свою пользу: девушки дважды забили в меньшинстве и, благодаря сейвам Верещак сохранили свой отрыв – 18:16.

Раньше времени голландки сдаваться не собирались, и несколько раз подбирались к нашей команде на минимальное расстояние. Но цепкая оборона россиянок не позволяла соперницам рассчитывать на большее. Равно как и полетевший бросок Масловой. Если в первом периоде Валерия забила лишь однажды, то за десять минут второго отличилась четырежды – 21:18.

Показалось, что к середине второго тайма силы стали оставлять сборную Нидерландов: всё больше было ошибок как в обороне, так и в атаке. Всё чаще россиянкам давали возможность проверять бедную Трустер, защищавшую створ ворот. И если бы не совершенно ненужные удаления Собкало и Турусиной, Россия бы закрепила комфортный отрыв в три-четыре мяча. Однако Шпренгерс дали трижды убежать в отрывы, и она вернула команде надежду – 23:24.

Неприятно, но не фатально

Дальше стало ещё сложнее: Маслова не забила пенальти, а Ван дер Влит впервые за долгое время сделала счёт на табло равным. Хорошо хоть Михайличенко ответила мгновенно – 25:24.

Увы, за восемь минут до сирены Россия стала проигрывать. Сначала Амсен на ведении пробежала через всю площадку и точно бросила, а затем свой шанс использовала Шпренгерс. После этого броска голландки перестали куда-то торопиться: время уже играло за «оранжевых».

Сборная России отыгрывалась дважды. Но Нидерланды дважды снова выходили вперёд. Второй раз стал для нашей команды роковым: за минуту отставание выросло до трёх мячей, а играть оставалось лишь две минуты. И как ни старались наши девушки, но спастись не смогли – 28:31.

Поражение в первом матче основного этапа – очень неприятный факт, но не фатальный. Завтра сборную России ждёт важнейший матч с Данией. Кто победит – тот и пройдёт в плей-офф.

Ну а пока радуются «оранжевые», которые досрочно оформили выход в полуфинал турнира.

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