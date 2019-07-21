Сборная России одержала третью подряд победу на отборочном турнире к чемпионату мира в «Лужниках». Снова голом помог вратарь.

Сборная Россия по пляжному футболу стала первой. Но этого мало

Битва за первое место

На кону в противостоянии России и Венгрии действительно стояло первое место. Но не на всём отборочном турнире, конечно, а только по итогам первого группового этапа. И россияне, и венгры последовательно победили Германию и Эстонию, а потому спорили за лидерство друг с другом.

Почему это первое место было нужно и важно? Да потому что сборная России не имеет права проигрывать Венгрии – никогда не проигрывала, и уж точно не в Москве эту серию прерывать! Вторая причина более банальная и практичная: первое место на первом групповом этапе, согласно регламенту, выводит Россию в первую корзину при жеребьёвке 1/8 финала и даёт право сыграть в матче на вылет с самыми слабыми соперниками из тех, кто остался в борьбе.

Три из трёх! Россия в «Лужниках» всех громит, а вратарь опять забивает Сборная России по пляжному футболу не оставила ни единого шанса Венгрии. У нас есть все видео забитых голов.

100 секунд

Встречи первых двух туров отборочного турнира Россия начинала с мощного штурма и быстрых голов, на которых и возводился каркас будущей победы. В матче с венграми штурм не задался, но быстрый гол всё-таки случился: Крашенинников решил попытать счастья и пробить с дальней дистанции. Сам удар голевым не стал, зато отскок здорово подкараулил Кирилл Романов – 1:0.

На то, чтобы забить первый мяч россиянам понадобилось ровно 100 секунд.

Получив преимущество в счёте, Россия вроде бы забрала мяч под контроль, но моменты у венгров были, и даже один по-настоящему голевой. Балаш бил головой в противоход Максиму Чужкову, но российский вратарь каким-то чудом успел выбросить ногу и спасти команду.

А через минуту Кирилл Романов оформил дубль: поймал передачу из глубины поля и размашисто пробил через себя – 2:0. Венгры имели шанс отомстить, когда вдвоём выбегали на Чужкова, но пожадничавший Рутай не сумел переиграть Максима в ближнем бою. До конца периода шансы отличиться были у обеих команд, но никто ими не воспользовался.

Кое в чём Россия хуже Эстонии. У нас нет столь привлекательного доктора На московском отборе к чемпионату мира Россия без труда победила Эстонию. У нашей команды – красивые голы. У прибалтов – эффектный врач.

От ворот до ворот

Второй период начался с опасных ударов самого Максима. И если после первого выстрела мяч приземлился на сетку сверху, то после второго оказался в воротах. Показалось, что полевые игроки закрыли Бенжамину Липоку обзор, и он просто не увидел траекторию полёта мяча – 3:0.

После третьего гола игра успокоилась. Россияне не очень-то рвались вперёд, чтобы забивать ещё, а венгры никак не могли забрать себе мяч и попробовать вскрыть оборону нашей команды.

За четыре минуты до перерыва у нашей команды был отличный шанс: быстрая верховая комбинация с участием Никонорова и Папоротного должна была завершаться результативным ударом Макарова, но Алексей замешкался и не сумел переиграть венгерского вратаря.

Впрочем, тут же на венгры нарушили правила на Никонорове примерно в центре поля, и Борис хлёстким ударом в угол довёл преимущество сборной России до четырёх голов. Впрочем, этот гол венгры сумели отыграть ещё до перерыва: Генчлер здорово поборолся на «пятачке».

Разгром. Или ничья? Что это был за странный матч, Россия? Сборная России провела странный матч против Эстонии на европейском отборе ЧМ в Москве — у нас есть видео. Неужели силы экономили?

Две минуты передышки

В пляжном футболе нередко случается, что команда отыгрывается со счёта 0:4. Бывало такое и в матчах сборной России. Но в венгерское чудо в «Лужниках» совершенно не верилось. Гол, забитый в ворота Чужкова перед перерывом, выглядел скорее случайностью. Нити игры наша сборная надёжно держала в своих руках, и после паузы отпускать их не собиралась.

На 27-й минуте Балаш Рутай остановил Алексея Макарова, выбегавшего к воротам, запрещённым приёмом, и получил за это красную карточку. Правда, единственно, что удалось выжать из этого эпизода – две минуты передышки в большинстве. Забить за это время так и не удалось.

Чем меньше времени оставалось до конца матча, тем менее активно оборонялись венгры: было видно, что их оставляли и силы, и надежда на победу. На 31-й минуте Романов скинул мяч на забытого всеми защитниками Шишина, и тот установил окончательный счёт – 5:1.

Сборная России, одержав три победы, завершила первый групповой этап на первом месте в своём квартете. Впереди у команды выходной, а уже во вторник она сыграет в матче плей-офф. Чтобы выйти в восьмёрку лучших команд Европы, нужно будет преодолеть барьер 1/8 финала.