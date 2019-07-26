Ефимова побила «вечный» рекорд. Но главным героем не стала

Российские пловцы устроили шоу на чемпионате мира – 2019 в Кванджу. Корея вспомнила о гимне России. Аж три раза. И ещё серебро!

Шестой день финалов в плавательном бассейне на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу стал российским. Четыре медали, три из которых – золотые. Этот день стоил того, чтобы его ждать. Российская феерия на воде.

США не смогли организовать скандал в плавании. И лишили Ефимову шанса отомстить Главная соперница Юли Ефимовой нарушила правила на чемпионате мира. Кинг отчаянно пытались оправдать. И это был бы большой скандал.

Неприкасаемая Ефимова

У Юлии Ефимовой в финале на 200 м брассом была только одна соперница. Победить её было сложнее всего. Ефимовой нужно было обыграть саму себя. Настроиться на шикарный заплыв в отсутствие главного раздражителя. Юлии это с блеском удалось.



Американка Лилли Кинг с трибун наблюдала за тем, как россиянка третьей закончила первый «полтинник», а уже на 100 м просто уплыла от всех. Ефимова своим дельфиньим брассом на половине дистанции убила надежды остальных участниц.

Да их и не было, этих надежд. Ефимова победила с великолепным результатом – 2.20,17. Это не мировой рекорд, но лучший результат сезона в мире. Она стала шестикратной чемпионкой мира, завоевав все свои награды в личных дисциплинах. Гениальный Александр Попов тоже становился чемпионом мира шесть раз, но одну из медалей взял в эстафете.

Никому другому шесть личных золотых медалей на чемпионатах мира в истории российского плавания выиграть не удавалось.

Наша чемпионка божественна. От Юли в бассейне кипит вода Блистательная россиянка снова выиграла чемпионат мира. На этот раз соперниц у неё просто не было!

Недовольный Рылов

Евгений Рылов подтвердил звание чемпиона мира в плавании на 200 м на спине, завоёванное в 2017-м в Будапеште. Его борьба с американцем Райаном Мёрфи получилась очень красивой и шла до последнего касания.



Рылов великолепно стартовал и вроде бы вёз американцу половину корпуса после второго «полтинника», но Мёрфи упёрся. Райан вытащил из себя, видимо, всё, на что был способен. Он даже приблизился к Рылову, но своё преимущество Евгений не просто удержал, но и на финише увеличил.

После окончания заплыва двукратный чемпион мира из России был недоволен результатом, заявив, что хотел проплыть быстрее. На мировой рекорд Аарона Пирсола Евгений вряд ли замахивался, но выплыть из 1.53 наверняка рассчитывал.



В Кванджу не получилось.

Рекордсмен Чупков

Всё, что происходило до мужского финала на 200 м брассом, после него померкло. Всё благодаря Антону Чупкову, который тоже два года назад в Будапеште стал чемпионом мира на этой же дистанции.



На то, что он творит в бассейне, можно смотреть людям только с очень крепкой нервной системой. Восьмой после 50 метров, восьмой после 100 метров, пятый после 150 метров. Отставание от лидера австралийца Мэтью Уилсона, установившего мировой рекорд в полуфинале, составляло больше секунды, почти две секунды, вновь больше секунды.

Но последние 50 м – это было нечто. Чупков промчался мимо всех соперников, словно болид Формулы-1 мимо обычных дорожных автомобилей. И финишировал первым с мировым рекордом – 2.06,12. Совсем немного ему не хватило, чтобы преодолеть барьер 2.06. Это было главное шоу дня.

Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так? Австралийский пловец не захотел делить пьедестал с чемпионом из Китая. Ему не понравилось, что китаец уничтожал свои допинг-пробы молотком.

Серебряная эстафета

Дня, который завершился эстафетой 4 по 200 м вольным стилем. В которой сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина стала второй.



До последних метров россияне боролись за победу со сборной Австралии, но скандалист Мак Хортон опередил и Малютина, и американца Таунли Хааса, и китайца Сунь Яна.



Лучший день для сборной России в Кванджу повторить будет невозможно, но шансы на золотые медали у наших спортсменов ещё есть.