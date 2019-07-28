«Бразильцы трясутся». Российских футболистов снова боятся все

Европейский отборочный турнир чемпионата мира-2019 по пляжному футболу, завершившийся в Москве уже стал историей. Зрители «Лужников» стали свидетелями восьми крупных побед обновлённой «Красной машины», причём во всех матчах интрига фактически умирала уже в первом периоде. В итоге сборная России не только уверенно завоевала путёвку на чемпионат мира в Парагвай, но и выписала увесистые оплеухи принципиальным соперникам из Италии, Испании и Швейцарии.

Парадокс в том, что фантастические разгромы европейских грандов, пожалуй, наибольший моральный вред нанесли команде, которая в Москве даже не выступала. Лучший игрок турнира в «Лужниках» Юрий Крашенинников в этом не сомневается.

Сборная России уничтожила Италию и всех вообще! Команда-мечта вернулась? Так круто в пляжный футбол в Европе давно никто не играл. Года с 2012-го, когда так круто играла… Россия. У нас снова мегакоманда!

«Все соперники боялись сборную России»

— Юрий, сборная России выиграла домашний отборочный турнир чемпионата мира за явным преимуществом, а вас признали лучшим игроком соревнований. Наверняка эмоции переполняют.

— Очень приятно победить дома. В последние дни турнира на трибунах не было свободных мест. Уверен, даже на стадионе с большей вместимостью был бы аншлаг. Огромное спасибо болельщикам за то, что пришли нас поддержать. Задача была – отобраться на чемпионат мира, но даже после её выполнения мы не имели права проигрывать. Считаю, что сборная России показала очень хороший футбол и в тактическом плане, и в техническом. Да и физически мы были отлично готовы. По всем нашим соперникам перед матчами было видно, что они нас боятся. Здорово, что это чувство к ним возвращается. А личная награда – приятно дополнение к общему успеху команды.

— В чём секрет столь уверенного выступления сборной России в родных стенах?

— Мы неудачно сыграли на Европейских играх в Минске, так что были очень злы на себя. Тренерский штаб перестроил нашу игру тактически, плюс мы хорошо подготовились. Ещё очень важно, что у некоторых игроков ушёл «нервяк», который присутствовал в Минске. Там мы сыграли с топ-командами, обрели уверенность, и уже в Москве всех смели. У себя дома, перед родными болельщиками, всё сложилось как надо.

— Во всех восьми матчах сборная России забивала на первых минутах. Этому есть логическое объяснение?

— Тренер давал установку обязательно забить на первой минуте (смеётся). Если серьёзно, то мы на эмоциях неслись вперёд после стартового свистка, чтобы порадовать своих болельщиков. Удачное начало действительно нам очень помогало. Мы получали уверенность, а соперники нервничали и должны были что-то придумывать. Не скажу, что это случайность. Скорее, показатель нашей готовности.

Сборная России заставляет плакать. Космический пляжный футбол в Москве! Сборная России разгромила Италию в финале московского отборочного турнира к чемпионату мира — 2019. Это просто фантастика!

«Испанцы сами виноваты»

— Сборная России по пляжному футболу впервые играла в «Лужниках». Как вам новая локация?

— Мне очень понравилось всё. Мы уже несколько лет не играли в центре Москвы. Лично для меня на первом месте Поклонная Гора, но в «Лужниках» тоже очень здорово. Красивый вид на Москву-реку, рядом самый известный стадион страны. Жалко только, мне не досталось билета на финал чемпионата мира (улыбается).

— Был ли у сборной России какой-то особый настрой на матч с Испанией, после которого наша команда гарантировала себе участие в чемпионате мира?

— Было понятно, что мы вряд ли проиграем с разницей в 9 голов. Любой другой результат нас устраивал. Так что волнения не было, зато было огромное желание выиграть при своих болельщиках и выйти в финал. Плюс мы помнили, что Испания обидела нас перед нашими болельщиками на Поклонной горе в 2012 году. Из того состава у нас осталось всего несколько игроков, но мы это всё помним (улыбается). Испанцы сами виноваты, что проиграли Швейцарии. Для них матч с нами действительно был решающим, но им было очень трудно. При 0:5 они уже убрали своих лидеров и стали думать о следующем матче.

— Можно ли говорить о возвращении «Красной машины» или это какая-то новая сборная России?

— Это новая «Красная машина». Новая модель (улыбается).

Россия всё решила! Испания разгромлена. Здравствуй, чемпионат мира! Нереальный футбол и нереальный турнир в исполнении сборной России! До полного триумфа осталось порвать Италию в «Лужниках».

«Мама ездит со мной на все турниры»

— После забитых голов вы показывали в камеру «сердечко». К кому оно было обращено?

— Моей семье. К сожалению, жена с детьми не смогли здесь присутствовать, потому что моему младшему сыну всего два месяца. Они смотрели, переживали. Я очень соскучился, но скоро увидимся. Огромное спасибо моей маме, которая старается ездить на все турниры. И, конечно, хочется поблагодарить болельщиков за такую сумасшедшую поддержку, которая гнала нас вперёд. Мы просто не могли сыграть по-другому.

— Какой момент этого турнира стал для вас самым запоминающимся?

— Наверное, выход на чемпионат мира и фотография с плакатом: «Увидимся в Парагвае». Всё-таки прошлый чемпионат мира мы пропустили, так что сейчас было облегчение, когда оформили путёвку.

— Чего ждать болельщикам от сборной России на чемпионате мира?

— Победы, конечно (улыбается). С такой игрой всё возможно. Думаю, команды с других континентов, которые уже отобрались на чемпионат мира, смотрели турнир в Москве и нервничали. Бразильцы сто процентов трясутся.