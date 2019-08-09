Россия победила Украину в Киеве. И это лучший ответ на бойкоты

Крупные международные соревнования на территории России всё чаще проходят без участия спортсменов с Украины. Предписание министерства спорта вынуждает украинских атлетов отказываться от борьбы за награды. К счастью, никаких ответных мер в этом вопросе не принято. Российские спортсмены не только регулярно участвуют в турнирах на Украине, но и частенько заставляют организаторов включать гимн России и поднимать над пьедесталом российский флаг.



Так произошло и на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве, где сборная России даже не в оптимальном составе выигрывает медали в большинстве дисциплин и борется за победу в общем зачёте.

Российским прыгунам в воду не в новинку побеждать в Киеве.

Ефимова побила «вечный» рекорд. Но главным героем не стала Российские пловцы устроили шоу на чемпионате мира – 2019 в Кванджу. Корея вспомнила о гимне России. Аж три раза. И ещё серебро!

Без олимпийского чемпиона и бывшего украинца

Чемпионат Европы по прыжкам в воду уже во второй раз кряду проходит в столице Украины. В 2017 году сборная России победила в общекомандном медальном зачёте с тремя золотыми, шестью серебряными и двумя бронзовыми наградами. Ещё до соревнований стало ясно, что повторить тот результат нашей команде будет непросто.



Пропускает турнир олимпийский чемпион Илья Захаров, завоевавший два года назад два золота. Завершила карьеру опытная Надежда Бажина, победившая вместе с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Снова не приехал в Киев и бывший украинец Александр Бондарь, который только что принёс России две медали на чемпионате мира в Кванджу.

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Подвиги без хэппи-энда

Но даже не в оптимальном составе Россия остаётся одним из лидеров европейских прыжков в воду, что наши спортсмены с успехом доказывают в Киеве. Уже в первом виде программы россияне едва не совершили подвиг. В смешанных командных соревнованиях грубую ошибку допустил Илья Молчанов. Казалось, надежд на победу не осталось, но усилиями Виктора Минибаева и Екатерины Беляевой сборная России за два прыжка отыграла у лидирующих немцев более 20 баллов. К сожалению, этого хватило только для серебра.



Юлия Тимошинина в индивидуальных прыжках с вышки уступила крошечные 0,05 балла в борьбе за серебро, а в синхроне стала третьей вместе с Беляевой. Отличный шанс на победу был у Кристины Ильиных в прыжках с 3-метрового трамплина. Россиянка сорвала первый же прыжок, но соперницы тоже ошибались, а потому всё решалось в самой концовке. Кристина лучше всех исполнила последнюю попытку и обошла титулованную немку Тину Пунцель. Но для того, чтобы опередить голландку Инге Янсен ей не хватило всего 1,25 балла.

Победа над украинскими «детьми»

Два раза судьбу золота не в пользу России решили считанные баллы. Исправить ситуацию и наконец-то «включить» российский гимн в Киеве удалось Александру Белёвцеву и Никите Шлейхеру. Молодой российский дуэт после четвёртого прыжка с огромным запасом опережал украинцев и британцев, но осечка на пятом прыжке обострила борьбу за победу. На последнюю попытку Саша и Никита собрались и смогли удержать лидерство.



Интересно, что серебро в составе украинского дуэта завоевал 13-летний Алексей Середа, которого специалисты называют одним из самых перспективных прыгунов мира. На фоне украинских детей наши Белёвцев и Шлейхер выглядели взрослыми мужиками, а ведь им обоим по 21 году.



Середа стал настоящим открытием чемпионата мира в Кванджу, заняв четвёртое место вместе с Олегом Сербиным. А незадолго до этого украинский вундеркинд выиграл юниорский чемпионат Европы в Казани. По словам его тренера, у всей украинской делегации на церемонии награждения наворачивались слёзы.

Победы ещё будут

Чемпионат Европы в Киеве продлится до 11 августа. За оставшиеся дни будут разыграны пять комплектов наград. Впереди и все виды с участием главной звезды этого состава сборной России Евгения Кузнецова, так что золото на вышке наверняка не останется для нашей команды единственным.



Сборная России готова выступать где угодно. И побеждать.