Тень Лиги наций. Российские волейболистки опять проиграли немкам

Первое поражение российских волейболисток на чемпионате Европы случилось в матче пусть и не со звёздной, как Италия, например, но очень крепкой командой. В третьем матче группового этапа команда Вадима Панкова в пяти сетах уступила сборной Германии, и теперь шансы на то, чтобы занять первое место в группе и получить наиболее слабого соперника в 1/8 финала, невысоки.

Партия на ошибках

Первый сет матча со сборной Германии сборная России выиграла. Но игру показала не самую убедительную. Немки допустили 12 невынужденных ошибок, подарив российской команде практически половину очков.

До середины партии игра шла абсолютно равная. А потом Евгения Старцева сместила акцент атак во вторую зону на Наталию Гончарову, и наши девушки сумели создать достаточно комфортный задел. Партия завершилась переходящим мячом, который вколотила в площадку соперниц Екатерина Ефимова.

Немецкие волейболистки старались не подавать в Ирину Воронкову, загружая в приёме Ксению Парубец и Аллу Галкину. У россиянок не слишком эффективно действовал блок, причём результативно блокировала только Гончарова. Но и такой игры при многочисленных ошибках соперниц оказалось достаточно для победы в сете.

Девочки, ну не надо так! Россия намучилась в матче с главным аутсайдером Евро Сборная России уничтожила Швейцарию в третьей партии. А до этого измотала болельщикам все нервы. Нужно срочно прибавлять.

Две партии на скорости

Второй сет сборная Германии начала гораздо увереннее первого. Связующая Дениза Ханке играла очень быстро и разнообразно, старалась делать такие передачи, чтобы нападающие оказывались на одиночном блоке, а не на двойном-тройном. Её визави Старцева неудачно начала партию и уступила своё место Татьяне Романовой.

А Ханке и сама атаковала в удобные моменты – её удары были не слабее, чем удары диагональной Луизы Липпманн. Кстати, с Липпманн связан самый курьёзный эпизод матча, когда она точно атаковала, а Вадим Панков взял просмотр на то, что Луиза допустила заступ.

На самом деле, никакого заступа не было, а арбитры вывели видеоповтор с совсем другой волейболисткой, что было понятно по кроссовкам. В итоге очко отдали сборной Германии, но затянувшаяся пауза оказалась на руку сборной России.

Наши девушки достали соперниц, но те постоянно уходили вперёд на одно-два брейковых очка. В концовке сета они даже Гончарову закрыли блоком – Мари Шёльцель переиграла нашего лидера.

За вторую партию россиянки лишь семь очков набрали в атаке и гораздо хуже стали действовать на приёме.

В третьем сете характер игры не изменился. Наша команда не забивала, не принимала, не подавала. А немки очень быстро повели с преимуществом в семь мячей. И это их расслабило. Россиянки встрепенулись после тайм-аута Панкова и бросились догонять. Подача полетела, блок стал отлавливать практически все атаки соперниц, в защите стелились за каждым мячом.

Сборная России даже вышла вперёд, а Козловски во время своего тайм-аута орал так, что сорвал голос. Но его накачка помогла. Ключевым стал розыгрыш при счёте 22:21 в пользу сборной Германии, когда немки спасли просто невероятный мяч, перекинули на нашу сторону и отловили блоком Парубец. Достать соперниц уже не получилось.

Сет-мираж и проигранный тай-брейк

Четвёртая партия закончилась, едва начавшись. Немки и их тренер сопротивлялись лишь в первой трети сета, когда Козловски израсходовал два тайм-аута. Но сборная России в эти моменты играла очень здорово. У нашей команды получалось всё то, что не удавалось до этого. Великолепно на блоке и в атаке действовала Ирина Королёва, нашла свою игру Гончарова, а Романова и Старцева стали больше задействовать в атаке Воронкову.

Наставник сборной Германии быстро поменял основных игроков, поняв неизбежность тай-брейка.

Тренера сборной России наказали за расизм. И выбрали для этого идеальный момент Сержио Бузато отстранили от работы с волейбольной сборной, а аргентинцев за такой же жест никак не наказали. Как тут не поверить в заговор?

На решающий сет все они, конечно, вновь вышли на площадку. Но поначалу именно сборная России диктовала свои условия – 3:1 после первых розыгрышей, а потом команду как подменили. Как будто четвёртая партия и начало третьей было не более чем миражом.

Не помогла и замена связующей: Старцева вновь уступила место Романовой. Немки просто были быстрее. Наши девушки всё же смогли сравнять счёт – 8:8, но больше уже ничего не получилось. Камилла Вайтцель очень здорово атаковала первым темпом, а затем Гончарову прихватили на блоке. Через пару розыгрышей Наталия вновь упёрлась в эту «берлинскую стену». Со второго из четырёх матчболом сборная Германии добилась победы.

Российская сборная предстала той командой, которая разочаровала болельщиков в Лиге наций. Игра только эпизодами, много недопонимания между волейболистками, моментов, когда пара шагов или просто подсказка могли бы всё решить. Тогда Россия проиграла Германии в трёх партиях, сейчас два сета сумела взять.

Может быть, такое поражение сейчас гораздо полезнее для команды, чем победы над такими соперниками, как Швейцария. И пока ещё есть время минимизировать ошибки.