Тренера сборной России наказали за расизм. И выбрали для этого идеальный момент

Сержио Бузато отстранили от работы с волейбольной сборной, а аргентинцев за такой же жест никак не наказали. Как тут не поверить в заговор?

Время выбрано не случайно

Несколько недель назад «Чемпионат» писал о драматичной победе женской сборной России в пяти сетах над Южной Кореей, которая позволила нашим девушкам квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Но успех на паркете был не единственной громкой новостью тех дней.



Старший тренер сборной России Сержио Бузато после той победы, позируя для фотографа, потянул за уголки глаз, изобразив узкий разрез. Очевидно, итальянец таким образом изображал радость от попадания на Игры Токио. Однако в Южной Корее такой жест интерпретировали по-другому и посчитали, что это проявление расизма по отношению к ним.

Тренер российских волейболисток дисквалифицирован на 3 матча за «узкие глаза»

Корейцы направили письмо в Международную федерацию волейбола (FIVB), в котором просили разобраться в ситуации и наказать виновника. У чиновников из FIVB было более двух недель на то, чтобы вынести решение. Но по какой-то причине о нём стало известно в тот самый день, когда сборная России играла свой первый матч на чемпионате Европы. Наверное, это просто совпадение.

Такое же совпадение, как и многие другие случаи информационных атак на наш спорт. Вспомним биатлон, где каждое обвинение в адрес российских спортсмен по каким-то загадочным обстоятельствам всякий раз приходилось на крупные старты. Волейбольной федерации было, у кого учиться. В итоге наш тренер дисквалифицирован и пропустит первые три матча команды на чемпионате Европы. Это безусловная потеря для тренерского штаба.

Тренера сборной России обвинили в расизме. Корейцам не понравились «узкие глаза» Россия в драматичной борьбе вырвала у Южной Кореи путёвку на Олимпиаду. Радость одного из тренеров неожиданно оскорбила соперника.

Почему не наказали Аргентину?

Сержио Бузато был не единственным, под кого копала Международная федерация волейбола. FIVB обвинила мужскую сборную Аргентины по волейболу в неуместном поведении и нетерпимом отношении к культуре других стран из-за того, что несколько игроков жестом сделали «косые глаза» на итоговой фотографии после победы над Китаем в квалификационном турнире. Благодаря победе над хозяевами со счётом 3:2 аргентинцы получили путёвку на Игры в Токио.



В FIVB обещали добиться объяснений от аргентинской федерации волейбола. Извинения через свой «инстаграм» принёс, в частности, Факундо Конте, долгое время игравший в китайском клубе. При этом главным мотивом высказываний аргентинцев также было то6 что они всего лишь хотели показать, что рады тому, что едут в Токио. Именно поэтому и показали такой жест.



В итоге никакого наказания со стороной Международной федерации волейбола не последовало (по крайней мере, на момент написания этой статьи). Хотя здесь речь идёт сразу о нескольких членах национальной сборной. Если это не двойные стандарты, то я вообще ничего не понимаю ни в спорте, ни в жизни.

Аргентинцы повторили жест Бузато. Международная федерация ждёт объяснений

Бузато ещё легко отделался

Да, именно так. Потому что совершенно непонятно, по каким критериям было вынесено наказание. Получается, что чуть ли не любой жест спортивная федерация может интерпретировать так, как ей вздумается. Вы вообще можете представить в современном мире, что взрослые люди будут проявлять расизм специально на камеру?



Ладно бы это был только Бузато, ещё можно было бы додумать. Но как быть с аргентинцами, которые показали идентичный жест, пробившись на Олимпиаду, которая пройдёт в азиатской стране.



Напомню вам про один случай из футбола. После матча Кубка Англии полузащитник «Кристал Пэлас» Макс Майер выложил в социальную сеть фотографию, на которой вратарь команды валлиец Уэйн Хеннесси вскинул правую руку вверх, а левую ладонь приложил ко рту (имитируя усы Адольфа Гитлера). Всё это чертовски напоминало нацистское приветствие.

Квалификация на Олимпиаду в Германию «Кристал Пэлас» тогда не выиграл, поэтому отходной путь был выбран максимально нелепый. Хеннесси уверял, что никогда не слышал о нацистском приветствии, а руки просто сложились таким образом сами. И знаете, что было потом? Ничего. Футбольная ассоциация Англии посчитала такое объяснение достаточным и не стала наказывать голкипера.



Бузато же понёс наказание. Причём Международная федерация волейбола не намерена на этом останавливаться и уже заявила, что если вдруг тренер сборной России нарушит условия отстранения, против него будет возбуждено новое дело.