Броня крепка, и яхты быстры. У России – тяжёлая бронза чемпионата мира!

Российский «Броненосец» стал третьим на чемпионате мира по парусному спорту в классе TP52. Битва за медали была максимально непредсказуемой.

29 августа в Пуэрто Порталс на Майорке завершился чемпионат мира в классе ТР52, который также был и четвёртым этапом 52SuperSeries. Победу одержала немецкая команда Platoon. А экипаж Яхт-клуба Санкт-Петербурга впервые в истории участия в чемпионатах мира ТР52 завоевал бронзовую медаль.

Ошибки фаворитов

Как и следовало ожидать, заключительный день чемпионата мира оказался самым напряженным, ведь команды вплоть до седьмой строчки зачета, где находились действующие чемпионы мира, американцы Quantum Racing, имели теоретические шансы отобрать золото у лидировавшей на тот момент Platoon. Именно немецкая команда была у всех «на прицеле», и, похоже, с давлением не справилась. Первый штраф экипаж Мюллера-Шпреера получил ещё в предстартовой процедуре первой гонки дня. За ним последовали ещё два штрафа в течение дня, а также два штрафных очка за столкновение с Quantum Racing.

Однако, несмотря на все возникшие в последний момент трудности, немцы были уж очень хороши в этом чемпионате. Пускай заключительный день для них стал самым неудачным, запаса прочности им хватило, чтобы во второй раз стать чемпионами мира. Первое золото они добыли два года назад – в 2017-м.

Как немцы оставили Россию без медали. Потрясающий камбэк на воде! Российский «Броненосец» на этапе 52 Super Series шёл к третьему месту. Но когда конкуренты прибавили, не хватило даже отчаянного броска.

Также неспокойным выдался день и для титулованных итальянцев из Azzurra. Команда Яхт-клуба Коста Смеральда также провела неудачный день, но и им запаса хватило как раз, чтобы опередить всех соперников и удержать за собой вторую строчку. Разница между вторым и третьим местом составила одно очко. Это второе серебро чемпионата мира подряд для итальянцев. Но титулов у Azzurra намного больше.

Ну а звездой финального дня стала турецко-британская Provezza. Как известно, лодка турков лишилась мачты уже в первой гонке первого дня. Экипажу удалось доставить свою старую мачту к месту соревнований, установить её с помощью деталей, одолженных у других команд и выйти на дистанцию. И не просто выйти – команда Эргина Имре поразила всех лучшим результатом дня: первый и третий приходы! К сожалению, для Provezza багаж очков был слишком тяжел – итоговое девятое место.

«Выстояли под невероятным давлением!»

Предвосхищая исключительную конкуренцию, экипаж «Броненосца» продолжил следовать проверенной стратегии. Тем более что ветер был очень легким: не более 6-7 узлов – не самые выгодные условия для «Броненосца». Команда была консервативна на стартах и действовала максимально осторожно. Правда, это не помогло в первой гонке. Казалось, что «Броненосец» выходит на огибание в пятерке, но внезапное изменение ветра отодвинуло голубую лодку в хвост флота. С трудом удалось финишировать седьмыми.

Но в заключительной гонке дела пошли лучше – четвертые на первом знаке и четвертые на финише. Такой результат сберег бронзовую медаль для «Броненосца» с минимальным преимуществом перед Sled из Нью-Йорского яхт-клуба.

Подгоняемые ветром. Российский экипаж мощно стартовал в Португалии Российский «Броненосец» по итогам первого дня третьего этапа 52 Super Series обосновался на третьей строчке в общем зачёте.

«Мы открыли чемпионат седьмым результатом и финишировали третьими – это большой путь, который проделала команда в течение четырех дней, – рассказал шкипер команды «Броненосец» Владимир Любомиров. – Наша медаль действительно заслуженная, мы боролись за каждый метр дистанции с самыми титулованными командами планеты и выстояли под невероятным давлением! Сейчас на кону медали сезона – и мы чувствуем уверенность, что можем побороться за них!»

Медаль чемпионата мира 2019 – первая в карьере «Броненосца» и вторая в этом году. Ранее бронза была завоевана по результатам второго этапа в Порто-Шерри. Таким образом, перед заключительным этапом всей серии, «Броненосец» вплотную подобрался к первой тройке общего зачета сезона 52SuperSeries 2019. Все решится в конце сентября в Порто-Черво. «Броненосец» будет биться за место на пьедестале.