Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Братская битва, Россия — Беларусь. LIVE

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 5 сентября, наша национальная команда возвращается в бой после триумфа на домашнем отборочном турнире к чемпионату мира в Москве. В Португалии стартует Суперфинал Евролиги-2019 по пляжному футболу, и сборная России, конечно, рассчитывает не просто побороться за высокие места, а включиться в битву за титул. Для нашей команды он может стать шестым в истории. Начинать турнир предстоит матчем против белорусов. Права на ошибку, как всегда, нет. Но нашим футболистам не привыкать!

Стартовый свисток матча Россия — Беларусь прозвучит в 16:15 мск.