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Пляжный футбол, Евролига-2019, Россия — Беларусь, 5 сентября, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Братская битва, Россия — Беларусь. LIVE
Сборная России начинает борьбу в Суперфинале Евролиги-2019. Все главные новости, фото, видео, трансляция — в нашем онлайне.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 5 сентября, наша национальная команда возвращается в бой после триумфа на домашнем отборочном турнире к чемпионату мира в Москве. В Португалии стартует Суперфинал Евролиги-2019 по пляжному футболу, и сборная России, конечно, рассчитывает не просто побороться за высокие места, а включиться в битву за титул. Для нашей команды он может стать шестым в истории. Начинать турнир предстоит матчем против белорусов. Права на ошибку, как всегда, нет. Но нашим футболистам не привыкать!

Стартовый свисток матча Россия — Беларусь прозвучит в 16:15 мск.

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