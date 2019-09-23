Зачем тренер сборной России в честь победы борца бросил его отца? Видео

Сначала коротенечко цифры, чтобы оценить масштаб, а дальше перейдём к более весёлому. Пять золотых медалей в 10 весовых категориях – борцы вольного стиля завершали программу чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе в Нур-Султане, и сборная России не могла не установить очередное личное достижение. «Не могла не» — потому что до этого рекорды били их коллеги по женской и греко-римской борьбе, а вольники не без оснований считают себя круче (и статистика их поддерживает в этом мнении).

Напомним, борцы-классики с двумя золотыми и тремя серебряными медалями показали свой второй результат в XXI веке, а женщины вообще никогда в истории лучше не выступали.

«Я возьму эту «мёртвую» команду». Откуда в сборной России столько сумасшедших? Первое место и несколько золотых медалей – теперь это средненький результат? Неужели зажрались?!

Что касается борцов вольного стиля, то, если брать новейшую историю (то есть с 1993 года), лишь однажды была команда, которая перебила их нынешние пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Это «дрим-тим» 2007 года, которая на чемпионате мира в Баку взяла шесть золотых медалей в семи весах. Получается, тоже второй результат в этом веке.

Российские борцы-вольники показали второй результат на ЧМ в новейшей истории

С одной стороны, все эти достижения не могут не радовать сами по себе и не обнадёживать перед Олимпиадой в Токио. С другой – это всего лишь цифры, которые очень быстро выхолащиваются: спустя год будет другой контекст, другие соперники, другое место, да и сама наша команда будет другой. А запомнить бы, каким был этот чемпионат мира 2019 года для сборной по вольной борьбе, стоит. И нагляднее всего это сделать в формате «сториз» — их снимали на всём протяжении турнира спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко и коллеги из «инстаграма» Федерации спортивной борьбы России @wrestrus_ru. И вот какие сюжеты мы нашли.

Два чемпиона из ларца

«Никогда не встречались с ним на ковре. Только тренируемся вместе, всё время постоянно вместе, в одном номере живём. Он мой хороший друг. Хороший брат. Когда спаррингуем, обычно он лучше выглядит, но и я без балла не остаюсь», — улыбался в микст-зоне теперь уже двукратный чемпион мира в самой легкой весовой категории до 57 кг Заур Угуев. А рассказывал он о своём товарище – Гаджимураде Рашидове, который в Нур-Султане в третий раз подряд вышел в финал чемпионатов мира в категории 65 кг, и только тут – впервые выиграл. А через полчаса выиграл уже Угуев.



Оба наших борца внешне немного похожи, настоящие двое из ларца, и камера зафиксировала их в тот самый момент, когда они ещё не знают: спустя всего несколько часов оба станут чемпионами мира и теперь спокойно могут выпить, не думая о сгонке веса, культовый напиток борцов – колу.

Тренер здесь, тренер там

Выигрывает команда, проигрывает тренер – всё это так. А как быть, если с этим тренером команда выигрывает, а без него – чаще проигрывает (ну, скажем так, выступает существенно хуже)? За два последних сезона сборная России по вольной борьбе одержала на чемпионатах мира девять побед. И, кстати, на том самом рекордном чемпионате мира 2007 года в Баку руководил командой тоже Тедеев. Совпадение? Не думаем.



Тедеев вездесущ: он выходит в качестве секунданта на все схватки, он балагурит и хохмит в разминочном зале, он вступается за журналистов, когда важные охранники не дают нам делать свою работу… На этом ролике он в шутку бросает (на четыре балла!) отца Гаджимурада Рашидова после победы его сына, уносит на собственных плечах лишившегося сил после полуфинала Магомедрасула Идрисова, а также исчерпывающе подводит итоги турнира. «Движемся в правильном русле» — а что тут добавишь после стольких медалей?

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Пиво на борьбе? Ничего страшного

Чемпионат мира в Нур-Султане получился по-настоящему домашним, не без недостатков, конечно, но таким, когда выражение «борцовская семья» полностью соответствовало происходящему. Во многом этому способствовала впервые (на моей памяти) появившаяся на борцовских турнирах фан-зона.



Классическая такая фан-зона – с сувениркой (которая там даже подешевле: плюшевый талисман стоил 580 рублей, а на арене 660), едой, конкурсами с аниматором, картонными звёздами и… пивом! Хотя, казалось бы, где показательно пуританский борцовский контингент, а где спиртное (на стадионе его, впрочем, не было). Да и нормально всё получилось: народ в перерыве приходил отдохнуть, пропустить пару стаканчиков (по 115 рублей каждый), пообщаться и посмеяться. И ничего страшного не произошло. Смотрите, какие суровые борцы весёлые и добродушные в эти моменты.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Танк ушёл с арены под конвоем

Садулаев – действительно главная звезда в составе сборной России. Об этом говорят хотя бы картонные фигуры для фото и селфи в той же фан-зоне: из всей нашей команды организаторы сделали только Танка.

Журналисты уже привыкли, что обстоятельно пообщаться с Абдулрашидом во время турниров невозможно – в лучшем случае это 5-7 минут в микст-зоне, а потом его уводят. Он нужен всем и повсюду – и если хочешь по-настоящему понять, что он за человек, лучше найти другое место, чем соревнования.

Его победу предвидела даже «Википедия». Танк Садулаев снова всех переехал Жаль, что нового реванша со Снайдерменом не получилось. Но они ещё встретятся.

Вот и в этот раз: число желающих сфотографироваться, пожать руку или просто дотронуться до нашей звезды в какой-то момент превысило критическую массу. И Садулаева пришлось буквально эвакуировать под конвоем – иначе он бы остался на стадионе до ночи. Понятно, что это видео частично наигранное (постарался автор роликов «Инстаграма» Федерации борьбы России), но общую атмосферу передает: «Уходим по-пластунски».

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Вряд ли кто будет возражать, если таким же способом нашего Танка и всю сборную по борьбе будут уводить с олимпийской арены в Токио. Осталось всего 10 месяцев.