«Катар вообще непригоден для жизни». Зато тут будет чемпионат мира по футболу

«Очень тяжело дышать»

С каждым днём недовольство чемпионатом мира по лёгкой атлетике в Катаре растёт. Пробки, дикая жара вперемешку с работающими на полную кондиционерами, отсутствие зрителей – всё это множится и увеличивает напряжение вокруг турнира. Российская бегунья Полина Миллер и вовсе назвала страну непригодной для жизни.

«В Катаре всё очень интересно и необычно. Такое ощущение, что эта страна вообще непригодна для жизни людей. Слишком жарко, очень тяжело дышать, потому что очень влажно. Ты заходишь с ужасной жары в прохладу, и это не очень хорошо».

Миллер — о Катаре: эта страна вообще непригодна для жизни людей

Даже африканцы жалуются на жару

Что уж говорить, если двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в беге на 10 км Хайле Гебреселассие выступил с жёсткой критикой организаторов чемпионата мира в Дохе. А ведь великий бегун, на секундочку, родом из Эфиопии, где сильная жара – это совершенно обыденное дело. Представляете, что если у этого человека не выдерживают нервы от катарских условий, то каково другим.



«Было ошибкой проводить чемпионат в Дохе в такую жаркую погоду, особенно это касается марафонской гонки. Как человек, который много лет занимается спортом, считаю это неприемлемым. Не дай бог, но люди могут умереть, бегая при таких погодных условиях. Мне трудно понять, чем руководствуются организаторы, когда проводят марафонский забег. Учитывая жаркую погоду, спортсмены могут отказываться от участия в таком чемпионате».

«Все видят, что это катастрофа». Чемпионат мира в Катаре обернулся провалом Адская жара, пробки и отсутствие зрителей. Лёгкой атлетике ещё никогда не было так плохо.

«Проводить ЧМ в таких условиях – издевательство»

Уверен, что российская легкоатлетка Яна Смердова подпишется под каждым слово Хайле Гебреселассие. Яна выступала на соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 километров. Дистанция проходила на улица, где, понятное дело, нет кондиционеров. И ей это не очень понравилось.



«Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают. В дисциплинах, которые проходят на стадионе, не так жарко, там кондиционеры. А тут, во-первых, рядом вода, то есть повышается влажность, а во-вторых, жар от стен. Дышать вообще невозможно. Ты обливаешься на пункте питания, и этого хватает на 100 метров. Ощущение, что идёшь в бане».

«Не понимаю, зачем ЧМ проводят в Катаре». Российский спортсмен в недоумении Легкоатлет Алексей Худяков не смог выйти в финал чемпионата мира, но процитировал рэпера Валентина DSL.

«А где здесь вообще гулять?»

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко, уверенно пробившийся в финал чемпионата мира, после старта вышел к журналистам, которые спросили у него, как он отвлекается от мыслей о медалях в Катаре. Михаил сказал, что можно выйти погулять по городу, а потом задумался…

«Как абстрагироваться от посторонних мыслей в Катаре? Погулять, наверное. Хотя, где здесь гулять в Катаре? (смеётся). Ну, наверное, поплавать в бассейне или поиграть в компьютерные игры».

«Это «Бриллиантовая лига», а не чемпионат мира»

Другой бедой являются пустые трибуны в Дохе, из-за чего турнир очень отдалённо напоминает чемпионат мира. Южноафриканский спринтер Акани Симбине даже признался, что не смог побороться за медаль на дистанции 100 метров из-за слабой поддержки.



«Стадион не был заполнен, и это сказалось на забеге. Я хотел финишировать в призовой тройке, но решающую роль играет поддержка зрителей. Было ощущение, словно выступал на этапе «Бриллиантовой лиги», а не на чемпионате мира»

На чемпионате мира опять скандал. Теперь — с пикантными съёмками спортсменок Спортсменки выступили против новых камер, снимающих откровенные кадры. Ракурсы получались необычными, но порой с перебором.

«Видеть пустой стадион – печаль и разочарование»

Американкская бегунья на дистанции 400 метров с барьерами Делайла Мухаммад пыталась быть максимально корректной в своих высказываниях, но и она не смогла до конца сдержать грусть.



«Видеть стадион с огромным количеством пустых мест – разочарование и печаль. Хотелось бы, чтобы было больше зрителей, но что поделать. Спортсмены не могут повлиять на это, так что мы просто хотим выходить и соревноваться. Я в любом случае выйду на дорожку и буду биться до конца. Надеюсь, что кто-то всё равно смотрит этот чемпионат мира по телевизору».



Прошла только половина турнира, а уровень негодования уже зашкаливает. Если на чемпионате мира по лёгкой атлетике столько недовольных, то футбольный мундиаль через три года может превратиться в фарс.