Наказание за употребление кокаина в спорте сильно смягчат. Почему Россия против?

Революция?
В мире антидопинга произошёл переворот. На принятой в Польше новой редакции кодекса ВАДА существенно снижено наказание за употребление кокаина и марихуаны, которые попадают в категории аддитивных субстанций. О легализации марихуаны в спорте говорили давно, существуют целые организации, которые выступают за подобные решения. И вот это случилось. Через год, а точнее, с 1 января 2021 года, дисквалификация за кокаин и марихуану будет минимальной.
Если раньше за кокаин отстраняли от соревновательной деятельности вплоть до четырёх лет, то совсем скоро срок наказания сократится до трёх месяцев. А если спортсмен согласится пройти короткий курс реабилитации, то и вовсе до одного месяца. По большому счёту, в ВАДА хотят легализовать аддитивные субстанции в спорте. Единственное – нельзя принимать кокаин в соревновательный период.
Почему это правильный ход
Это решение опирается на серьёзную доказательную базу. Были проведены исследования, которые говорят о том, что большинство спортсменов принимает кокаин в отпуске или в дни отдыха от турниров. Эксперты выявили, что кокаин и марихуана являются так называемыми социальными наркотиками, и их употребление, как правило, вообще не связано со спортом.
При этом врачи заявляют, что кокаин всё-таки может способствовать повышению спортивных результатов. Однако действие наркотика в этом случае краткосрочно. То есть спортсмену надо целенаправленно принять кокаин прямо перед стартом. Согласитесь, вряд ли это возможно на серьёзном профессиональном уровне. А на длинной дистанции и кокаин, и марихуана, согласно исследованиям, не приносят никакой пользы в спортивном плане. Поэтому подобное смягчение наказания со стороны ВАДА вполне логично.
Кузнецова и других помилуют?
Нет, это решение не повлияет на тех, кто уже отбывает дисквалификацию. Так что хоккеист Евгений Кузнецов, волейболист Павел Морозов и другие продолжат мотать срок. Хотя для игрока «Вашингтона» он распространяется исключительно на международные соревнования. В НХЛ Кузнецов уже отбыл символическое наказание и успешно продолжает играть.
Вообще, в НХЛ лет пять назад публиковались исследования о том, что значительная часть игроков лиги сидит на кокаине. Но поймать за руку никого толком не удалось. Да и в НХЛ к этой теме в целом относятся максимально лояльно. Североамериканские лиги не подчиняются ВАДА и устанавливают свои правила.
РУСАДА против
Однако не всем нравится перспектива смягчения наказания за кокаин и марихуану. В частности, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже выступило с заявлением, что не поддерживает решение коллег из ВАДА. Заместитель директора организации Маргарита Пахноцкая объяснила свою позицию.
«РУСАДА не поддерживает смягчение наказания. Основная задача всемирной антидопинговой политики – защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придётся придерживаться нового кодекса ВАДА, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина».
Здесь я, пожалуй, не соглашусь с представителем РУСАДА. Понятно, что употребление таких веществ, как кокаин и марихуана, не улучшает здоровье спортсменов. Впрочем, как и употребление алкоголя, жареной еды, сладкого и ещё много чего. Но спортсмены вправе сами решать, чем им заниматься во внесоревновательный период и как поступать со своим здоровьем. Даже если это противозаконно.
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