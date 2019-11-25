«Россию так просто не сломать». А вопросы про судейство – к ФИФА

Может хотя бы этот вопиющий случай поможет ФИФА перестать возить на чемпионат мира учеников. Или опять сделают вид, что ничего страшного?

Тренер сборной России Михаил Лихачёв был удалён после невероятного назначения пенальти в наши ворота в матче чемпионата мира по пляжному футболу с ОАЭ. Он не выбегал на поле, ничего не ломал и никому не угрожал – просто возмутился работой судей (если можно такое назвать работой). И сразу же был изгнан со скамейки. Чёткими, отработанными и многократно отрепетированными (возможно, перед зеркалом), жестами арбитра с Соломоновых Островов.



Что-что, а делать жесты их научили отменно.

Да, на этих островах есть пляжный футбол. Сборная даже играет пару матчей в год, если повезёт. Но это неважно – в ФИФА особо и не скрывают, что радеют за развитие и популяризацию судейства пляжного футбола во всём мире. Поэтому и тащат на главный для каждого игрока турнир арбитров со всего света.



Чтобы они тут учились.



После матча на нашем тренере лица не было, однако Михаил Викторович нашёл в себе мужество не говорить о судействе. Ничего.



Как о сами знаете ком…

То есть Россию не хотят «убивать»? Позор на чемпионате мира Два вопиющих, по-настоящему клоунских решения судей из Соломоновых Островов и Аргентины уничтожили Россию в матче с ОАЭ. Это скандал.

— Не лучшая игра в нашем исполнении, — констатировал Лихачёв. — Многое не получилось. Во-первых, быстрый пропущенный мяч оказал большое влияние на игру, потому что если бы мы повели в счёте, то выиграли бы сегодня.



Но, несмотря на все трудности, которые сегодня были, на все обстоятельства, я могу сказать одно: наша сборная будет бороться до конца. Россию так просто не сломать, и мы это доказывали уже неоднократно на протяжении доброго десятка лет. Просто придётся доказать ещё раз.

Беспредел! Судьи добили Россию в важнейшем матче чемпионата мира Соперник издевательски тянул время, судья поставил «левый» пенальти, главного тренера сборной удалили. Россия сенсационно проиграла ОАЭ.

Конечно, придётся. Шансы не потеряны даже на первое место, нужно будет просто побеждать Беларусь в матче третьего тура. Возможно даже – с нужным счётом, но когда сборную России по пляжному футболу останавливала необходимость кого-то победить?

Про невезение в футболе Лихачёв говорить не любит. Тут всё просто – кто-то попадает в ворота, кто-то – нет. А это уже называется «разница в мастерстве», а не везение.



Зато у него есть претензии к вратарям. Какие – знает только он. А к судьям…



— Судейство, арбитры из стран, где пляжного футбола-то нет? Этот вопрос вряд ли ко мне, — Лихачёв устало пожимает плечами. — Я судьями не занимаюсь. ФИФА надо спросить.



Обязательно спросим.