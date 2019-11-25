«Россию так просто не сломать». А вопросы про судейство – к ФИФА

Тренер сборной России Михаил Лихачёв был удалён после невероятного назначения пенальти в наши ворота в матче чемпионата мира по пляжному футболу с ОАЭ. Он не выбегал на поле, ничего не ломал и никому не угрожал – просто возмутился работой судей (если можно такое назвать работой). И сразу же был изгнан со скамейки. Чёткими, отработанными и многократно отрепетированными (возможно, перед зеркалом), жестами арбитра с Соломоновых Островов.
Что-что, а делать жесты их научили отменно.
Да, на этих островах есть пляжный футбол. Сборная даже играет пару матчей в год, если повезёт. Но это неважно – в ФИФА особо и не скрывают, что радеют за развитие и популяризацию судейства пляжного футбола во всём мире. Поэтому и тащат на главный для каждого игрока турнир арбитров со всего света.
Чтобы они тут учились.
После матча на нашем тренере лица не было, однако Михаил Викторович нашёл в себе мужество не говорить о судействе. Ничего.
Как о сами знаете ком…
— Не лучшая игра в нашем исполнении, — констатировал Лихачёв. — Многое не получилось. Во-первых, быстрый пропущенный мяч оказал большое влияние на игру, потому что если бы мы повели в счёте, то выиграли бы сегодня.
Но, несмотря на все трудности, которые сегодня были, на все обстоятельства, я могу сказать одно: наша сборная будет бороться до конца. Россию так просто не сломать, и мы это доказывали уже неоднократно на протяжении доброго десятка лет. Просто придётся доказать ещё раз.
Конечно, придётся. Шансы не потеряны даже на первое место, нужно будет просто побеждать Беларусь в матче третьего тура. Возможно даже – с нужным счётом, но когда сборную России по пляжному футболу останавливала необходимость кого-то победить?
Про невезение в футболе Лихачёв говорить не любит. Тут всё просто – кто-то попадает в ворота, кто-то – нет. А это уже называется «разница в мастерстве», а не везение.
Зато у него есть претензии к вратарям. Какие – знает только он. А к судьям…
— Судейство, арбитры из стран, где пляжного футбола-то нет? Этот вопрос вряд ли ко мне, — Лихачёв устало пожимает плечами. — Я судьями не занимаюсь. ФИФА надо спросить.
Обязательно спросим.
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