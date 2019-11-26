Битва игроков и тренеров из-за 15 кг соли? В сборной России бывает и такое!

Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира будет играть матч жизни и смерти с Беларусью. Но сначала нужно было поделить соль.

— Один килограмм соли – это же не 16! Это же всего килограмм, — капитан сборной России Антон Шкарин успешно справлялся с ролью Капитана Очевидность, однако его попытка перекричать всех и пробить оборону главного тренера сборной Михаила Лихачева терпела неудачу. Михаил Викторович уже взял в оборот Фёдора Земскова и, используя весь свой авторитет, медленно, но верно превращал пуд в килограмм.



Сборная России в полном составе встречала столь вопиющее включение админресурса негодующими криками…

Видео доступно по ссылке.

Накануне, после обидного и несправедливого поражения от команды ОАЭ, Шкарин говорил о том, как важно быстрее забыть эту игру и думать о следующей – с Беларусью. Тем более турнирная ситуация сложилась таким удивительным образом, что даже наша победа над арабами вообще ничего не меняла бы – россиянам для выхода в плей-офф в любом случае нужно было бы побеждать белорусов.

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Рецепт скоростного «забытия» у Антона имелся – как можно быстрее победить. Однако свой вариант был и у тренера. Лихачёв отменил тренировку и вместо неё назначил… игру «Что? Где? Когда?». Точнее – её разновидность. Участвовать должны были команды тренеров (весь тренерский и административный штаб) и футболистов (все игроки сборной), плюс команда «НЕжёлтая пресса» (журналисты, фотограф, переводчик, пресс-атташе и местный сопровождающий Рауль) — вне конкурса.

В роли «господина ведущего» выступил форвард Фёдор Земсков, в прошлом реально устраивавший различные квизы и «интеллектуалки».

«Как забыть такой матч? Рецепт есть». Что теперь делать сборной России на ЧМ «Как можно обижаться на судей?» — говорит капитан сборной России Антон Шкарин. И не знает, как назвать эту игру с ОАЭ.

— Нет, ну мы хотя бы жирафа угадали? Так дайте нам очко за жирафа! Или хоть пол-очка! Остап, хватит уже собой заслонять, как вы там в интернете ответы ищете! – Команда тренеров по итогам пары раундов уступала всем, поэтому отчаянно прессинговала ведущего и соперников по всему полю. И старалась выжать максимум из любого мало-мальски спорного эпизода.



Ведущий по понятным причинам притапливал за команду футболистов и позволял им возмутительно тянуть время. Все обвиняли друг друга в подслушивании и в использовании интернета, подсчёт очков после каждого раунда превращался в небольшую битву, в которой никаких правил уже не было.

— Ну, это же футболисты, — уже после завершения игры скажет ведущий Земсков. – Проигрывать не хотят ни в чём, пусть даже в таком шоу для развлечения. Поэтому и бьются за каждое очко. А вообще игру попросил устроить Михаил Викторович. Он фанат всяческих интеллектуальных игр, вот и мы теперь играем.



Кстати, когда мы впервые собирались и играли в июле, во время отбора на ЧМ в Москве, я думал, что для футболистов это будет типа наказания – тренер заставил всех прийти, нужно отсидеть, отмучиться, как на лекции. А оказалось вообще не так: все ребята быстро включились и играли с удовольствием и азартом. Особенно радовались, когда удалось правильно ответить на вопрос, а тренеры ошибались. Принципиально же (улыбается).

В итоге, как и положено таким принципиальным матчам, для определения победителя потребовался VAR, пересмотр результатов, апелляции, протесты и даже включение специальной комиссии. Она-то и решила всё-таки не засчитать тренерам ответ про соль (нужно было ответить «пуд соли», а тренеры дали ответ «килограмм соли»). И автоматически засчитала победу команде футболистов. Теперь, по сумме двух встреч, счёт стал – 1-1.

— «Что? Где? Когда?» смотрю всегда, стараюсь пропущенные выпуски пересматривать, — говорит Земсков. — Любимая команда? Балаша Касумова, так круто у них там все роли распределены. Сам и сейчас играю, хотя уже меньше – пляжный футбол слишком много времени отнимает, и семья. В телепроекты никогда не рвался, там больше шоу, а мне нравится именно зарубиться с друзьями, включить мозг на полную.

И уже сегодня, на поле стадиона «Лос Пинанди», Фёдору Земскову и его партнёрам по сборной действительно придётся зарубиться и включить всё, что у них есть, на полную. Вот только по ту сторону никаких друзей не будет. Пусть они трижды братья и хоть пять раз славяне.



В четвертьфинал чемпионата мира должен будет выйти кто-то один. Верим в команду.