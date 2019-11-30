«Кокляев заслуживает уважения». Легендарный Махов и сам не против экспериментов

Но только после Олимпиады. А там и в UFC можно уйти.

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершился Гран-при «Москва» Кубок АЛРОСА по спортивной борьбе. Во второй день турнира сборная России разгромила сборную мира в динамичном и зрелищном формате «стенка на стенку». Практически полные трибуны современной арены увидели 12 поединков, поровну в вольной и греко-римской борьбе.

Центральным событием турнира «вольников» стало выступление Биляла Махова в весе до 125 кг. Трёхкратный чемпион мира победил грузина Элизбара Одикадзе и принёс сборной России одно из 11 очков. Изначально Махов должен был бороться с титулованным Гено Петриашвили, однако он в Москву не приехал, и Билялу пришлось соперничать с борцом из более низкого веса. В интервью «Чемпионату» Махов рассказал, в чём сложность подобных поединков, высоко оценил уровень организации турнира, а также прокомментировал резонансный бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Билял не исключает, что однажды сам примет участия в чём-то подобном. Но только после Олимпиады.

Российский Титан возвращается! Тяжеловес Махов мечтает о четвёртой Олимпиаде Борца Биляла Махова побеждали, ломали и даже травили ртутью. Но он всё ещё рвётся к золоту Олимпийских игр.

«Приятно, что в России так любят борьбу»

— Билял, сегодня вам пришлось бороться с полутяжем. С какими трудностями столкнулись?

— Неудобный соперник. Полутяжи в основном подвижнее, быстрее. Он пытался использовать свои сильные стороны, я же делал упор на преимущество в весе. Думаю, удалось победить за счёт настойчивости. Но в борьбе далеко не всегда побеждает тот, кто тяжелее, поэтому настрой был максимальным. Одикадзе входит в число лидеров в своём весе, так что просто мне не было. Приходилось всё делать быстрее, чтобы сократить его перевес в скоростных качествах.

— Победа над Ником Матюхиным из Германии в первый день далась легче?

— Немножко. Всё-таки соперник из твоей весовой категории, поэтому понятно, чего ожидать, как бороться.

— А что вы почувствовали, когда узнали, что Петриашвили не выступит в Москве?

— Лёгкое разочарование и надежду на то, что в скором времени мы всё-таки встретимся (улыбается).

— Вас очень тепло встретил зал. Как вам атмосфера Гран-при «Москва»?

— Очень приятно, что у нас в стране так любят борьбу. Я рад, что турнир такого уровня прошёл в Москве. Это столица, центр нашей страны. Соревнования в Москве всегда вызывают повышенный интерес, притягивают внимание. Организация на высшем уровне. Тут сделали как раз то шоу, которых борьбе сейчас немного не хватает. Уверен, что подобные мероприятия будут популяризировать борьбу. Прекрасный зал, отличные условия и для зрителей, и для спортсменов. В такой атмосфере бороться вдвойне приятно.

— Такой формат встречи вам пришёлся по душе?

— Да, я думаю, это очень зрелищно и понятно даже далёким от борьбы зрителям. Это идеальный формат для того, чтобы привлечь болельщиков на трибуны. Человек приходит, смотрит на это прекрасное шоу и автоматически становится поклонником нашего вида спорта.

«Нужно внимательнее следить за своим телом»

— Этот олимпийский цикл складывается для вас тяжело из-за проблем со здоровьем. Как сейчас себя чувствуете?

— Сейчас состояние боевое. Конечно, последствия травм дают о себе знать. Нужно быть бдительным и внимательнее относиться к своему телу, держать всё под контролем, чтобы не усугубить ситуацию. Возможно, это даже идёт на пользу.



— Вы уже знаете, на каких следующих соревнованиях будете бороться?

— Пока нет. Сейчас в планах только тренировки и сборы, а там видно будет.



— У вас был опыт выступления в греко-римской борьбе. Сейчас на тренировках по-прежнему сочетаете оба стиля?

— Нет, я полностью сосредоточен на вольной борьбе. Но это не значит, что на каком-то турнире я не выступлю и в греко-римской. Всё будет зависеть от здоровья и обстоятельств.

«Кокляев подаёт правильный пример»

— Вчера в Москве с большим резонансом прошёл бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Многие спортсмены критиковали это событие. А как вы относитесь к подобным встречам?

— Емельяненко – профессиональный боец, а Кокляев – тяжелоатлет. Изначально было понятно, что Александр скорее всего победит. Но сам факт того, что Михаил вышел на ринг с профессионалом, заслуживает уважения. Главное, у него есть дух, а всё остальное можно наработать при большом желании. Человек ставит перед собой новые вершины и даёт правильный пример: не надо останавливаться, надо всё время идти вперёд.

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

— Не удивило, что этот бой вызвал такой интерес?

— Людям всегда нравятся новые и необычные форматы. Всё старое приедается.



— А есть шанс вас увидеть в подобном формате?

— Загадывать не буду. Должны сложиться все обстоятельства воедино. Если вдруг в моей жизни появится такая цель, то я не исключаю ничего.



— Несколько лет назад вы едва не дебютировали в UFC. Желание попробовать себя в смешанных единоборствах не пропало?

— У меня были травмы. Если бы не они, то, возможно, я бы и попробовал. Сейчас моя цель – Олимпиада. Но я для себя ничего не вычёркиваю. В нашем виде спорта всё возможно.