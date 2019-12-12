В России предлагают провести альтернативную Олимпиаду. Это правда возможно?

Решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России ударило по нашему спорту как обухом по голове. Тяжесть и срок наказания были известны заранее, но ни увернуться, ни даже надеть защитный шлем мы не успели. Первая реакция – боль и непринятие ситуации. К счастью, российские чиновники постепенно отходят от шока и предлагают конкретные меры по спасению спорта в стране.



Например, провести собственные Игры. Быстрее всех, выше всех и сильнее…

«Заграница» им поможет? Что делать российским фигуристкам после решения ВАДА Косторную, Трусову и Щербакову подталкивают к смене гражданства. Неужели это их единственный шанс на золото Олимпиады?

«Россия может проводить свои Игры»

Идея об альтернативных Играх не нова и всплывает каждый раз, как на российский спорт накладывают санкции. Было бы странно, если этот мощный духоподъёмный аргумент остался без внимания сейчас, когда Россия изгнана с Олимпиад и чемпионатов мира на долгие четыре года. Так что удивление вызывает не сама инициатива, а скорее её автор, ведь слова о возможности проведения в России собственных Игр произнёс третий человек в стране – спикер Совета Федерации.



«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», — сказала Валентина Матвиенко.

Матвиенко — о решении ВАДА: Россия может проводить свои Игры

Яркое высказывание мгновенно облетело интернет и взбудоражило пользователей. В основном предложение Матвиенко либо высмеивают, либо называют бредом. Впрочем, нашлись и те, кто считает этот вариант приемлемым и чуть ли не единственным. Наверное, уже встали в очередь за билетами на грандиозное спортивное событие современности.

МОК уже волнуется?

К сожалению, Матвиенко не уточнила, о каких именно «своих Играх» идёт речь. Если она имеет в виду внутренние соревнования для спортсменов, не сумевших или не пожелавших выступить на Олимпиаде, то это никакая не сенсация. Такие странные «игры» уже проводились после Пхёнчхана и запомнились разве что баснословными призовыми спортсменов, которым на Олимпиаде не светила и десятка сильнейших. Наверняка что-то подобное организуют и после Токио, и после Пекина – надо же хоть как-то загладить свою вину перед спортсменами за крах олимпийских надежд.



Однако многие увидели в словах Матвиенко намёк на создание в России неких Игр в противовес Олимпийским. И вот это уже по-настоящему громко! Наверняка президент Международного олимпийского комитета Томас Бах уже посыпает голову пеплом, а ведущие спортсмены планеты пересматривают планы и оформляют российские визы.

Предательство по-русски. Почему чиновники не защищают наших спортсменов Россия обязана бороться за своих атлетов. Но говорить про антироссийскую истерию и норвежских астматиков проще.

Чемпионы к нам не поедут

Если серьёзно, то доказывать абсурдность подобного предложения, всё равно что объяснять, почему соль солёная, сахар сладкий, а мельдоний – не допинг. Матвиенко, конечно, права. Россия может провести свои Игры, но кто в них будет участвовать? Представители непризнанных республик, не имеющие Национальных олимпийских комитетов? Если МОК увидит в российских Играх хоть намёк на конкуренцию с Олимпиадой (ну а вдруг?), то тут же пригрозит участвующим в них странам дисквалификацией. Как вы думаете, в чью пользу сделает выбор подавляющее большинство НОК? Вывод напрашивается сам собой: спортивный уровень российских Игр будет в разы ниже Олимпийских.



Ещё один важнейший вопрос – финансовый. Проведение любой Олимпиады – это колоссальные затраты со стороны страны-хозяйки, которые окупаются далеко не сразу. Даже одну Олимпиаду потянет далеко не каждый бюджет, а уж проводить соревнования такого масштаба раз в два года, причём без помощи МОК – непосильная ноша для любой экономики. Без мировых звёзд (кроме российских) вызвать интерес у глобальных спонсоров и телевещателей тоже не получится. При мобилизации сил всех госкомпаний на одну-две «русских Олимпиады» запала хватит. А дальше?

«МОК просто боится президента России». На Западе разочарованы решением ВАДА Зарубежные СМИ негодуют и требуют, чтобы россияне не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

И то при условии, что российские спортсмены безропотно согласятся променять соревнования всей жизни на что-то странное и непонятное. Куда вероятнее, они будут искать другие возможности для самореализации и завоевания олимпийских наград.



Но самое грустное во всём этом абсурде другое. Нельзя одновременно вкладывать миллиарды в проведение альтернативных Игр и при этом добиваться полноценного возвращения на настоящую Олимпиаду. Тут уж одно из двух.