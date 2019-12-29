Прорыв десятилетия. Женский гандбол в России не дал никому заскучать

Уходящий гандбольный год стал для России противоречивым. С одной стороны, великолепная игра женской сборной на чемпионате мира, единственная осечка на котором стоила команде золота. С другой – традиционно неудачное выступление мужской команды на столь же статусном турнире. Да и женская молодёжка осталась без медалей чемпионата мира.
Но самым главным было другое.
Прощай, Король Треф. Или до свидания?
Казавшийся вечным главным тренером женской сборной России Евгений Трефилов покинул свой пост в августе. Главная причина – запрет врачей. После операции на сердце эскулапы не рекомендовали Королю Трефу заниматься тренерской работой хотя бы какое-то время.
Эти рекомендации он частично выполняет. Со сборной больше не работает, хотя в своей «Кубани» иногда не выдерживает и рулит процессом. Трефилов стал первым вице-президентом ФГР, куратором всех женских сборных, съездил на чемпионат мира в Кумамото и пристально смотрел за игрой тех, с кем должен был ехать на турнир.
Но в Японию команду повёз другой главный тренер.
Бронза с испанским отливом
На чемпионате мира сборная России играла под руководством испанца Амброса Мартина, главного тренера «Ростова-Дон». Команда была не в оптимальном составе, чего стоило только отсутствие капитана Дарьи Дмитриевой и опытнейшей линейной Майи Петровой.
Но именно сборная России показала лучшую игру на турнире. А лидер нашей команды Анна Вяхирева наглядно показала, почему её называют гандбольным Лео Месси. Жаль, что в полуфинале россиянкам не хватило нескольких секунд, чтобы перевести игру в овертайм и дожать голландок, которые и стали новыми чемпионками.
А сборная России на первом крупном для испанского наставника турнира завоевала бронзу. Первые медали чемпионата мира за 10 лет! К сожалению, прямую олимпийскую путёвку они не дали, команде придётся отбираться в Токио через отборочный турнир в Венгрии в марте. С такой игрой это не должно составить проблем.
Ростовский финал и поражение
«Ростов-Дон», сильнейший женский клуб России, в 2019-м был очень близок к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда пробилась в финал, но в жестокой борьбе с венгерским «Дьёром» и судьями всё же потерпела поражение.
Команда по ходу турнира осталась без Вяхиревой, перенёсшей операцию на локте бросковой левой руки, но к решающим матчам Анна восстановилась. Российские клубы давным-давно не играли в финале Лиги чемпионов. Теперь этот рубеж пройден, осталось забраться на главную вершину.
Привычный провал
Ещё одним событием года стало выступление мужской сборной России на чемпионате мира, который прошёл в Дании и Германии.
Наша сборная выступила на своём привычном в последние годы уровне. Если описать одним словом – провал. А как ещё можно оценивать выступление, если национальная команда даже групповой этап преодолеть не смогла?
По итогам турнира россияне не смогли пробиться в олимпийскую квалификацию. Теперь этот вопрос нужно решать на январском чемпионате Европы. Но верится с трудом. Женщины в России в гандбол играют гораздо круче мужчин.
Создание «армии»
Ещё одним заметным для всего нашего гандбола событием стало создание женского ЦСКА. Клуб сразу заявил о своих больших амбициях, желании сместить «Ростов-Дон» с трона гегемона, пробиться в еврокубки, а потом и Лигу чемпионов выиграть.
Под солидное финансирование в ЦСКА были собраны отличные гандболистки, включая олимпийских чемпионок Дарью Дмитриеву, Викторию Жилинскайте и Екатерину Ильину. Но пока «армейский» клуб никак не может считаться претендентом на ростовское место.
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