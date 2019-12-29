Прорыв десятилетия. Женский гандбол в России не дал никому заскучать

Уходящий гандбольный год стал для России противоречивым. С одной стороны, великолепная игра женской сборной на чемпионате мира, единственная осечка на котором стоила команде золота. С другой – традиционно неудачное выступление мужской команды на столь же статусном турнире. Да и женская молодёжка осталась без медалей чемпионата мира.



Но самым главным было другое.

Прощай, Король Треф. Или до свидания?

Казавшийся вечным главным тренером женской сборной России Евгений Трефилов покинул свой пост в августе. Главная причина – запрет врачей. После операции на сердце эскулапы не рекомендовали Королю Трефу заниматься тренерской работой хотя бы какое-то время.

«Мутко просил меня футбол только не трогать. Я и не трогаю» Легендарный Евгений Трефилов устроил шоу в фирменном стиле: прошёлся по свадебным генералам, «слегка блестящему» Черчесову и даже дзюдо.

Эти рекомендации он частично выполняет. Со сборной больше не работает, хотя в своей «Кубани» иногда не выдерживает и рулит процессом. Трефилов стал первым вице-президентом ФГР, куратором всех женских сборных, съездил на чемпионат мира в Кумамото и пристально смотрел за игрой тех, с кем должен был ехать на турнир.



Но в Японию команду повёз другой главный тренер.

Бронза с испанским отливом

На чемпионате мира сборная России играла под руководством испанца Амброса Мартина, главного тренера «Ростова-Дон». Команда была не в оптимальном составе, чего стоило только отсутствие капитана Дарьи Дмитриевой и опытнейшей линейной Майи Петровой.



Но именно сборная России показала лучшую игру на турнире. А лидер нашей команды Анна Вяхирева наглядно показала, почему её называют гандбольным Лео Месси. Жаль, что в полуфинале россиянкам не хватило нескольких секунд, чтобы перевести игру в овертайм и дожать голландок, которые и стали новыми чемпионками.

Медали через десять лет! Российские гандболистки раздавили норвежек Мощь, уверенность, красота. Как же жаль, что это был не финал.

А сборная России на первом крупном для испанского наставника турнира завоевала бронзу. Первые медали чемпионата мира за 10 лет! К сожалению, прямую олимпийскую путёвку они не дали, команде придётся отбираться в Токио через отборочный турнир в Венгрии в марте. С такой игрой это не должно составить проблем.

Ростовский финал и поражение

«Ростов-Дон», сильнейший женский клуб России, в 2019-м был очень близок к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда пробилась в финал, но в жестокой борьбе с венгерским «Дьёром» и судьями всё же потерпела поражение.

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

Команда по ходу турнира осталась без Вяхиревой, перенёсшей операцию на локте бросковой левой руки, но к решающим матчам Анна восстановилась. Российские клубы давным-давно не играли в финале Лиги чемпионов. Теперь этот рубеж пройден, осталось забраться на главную вершину.

Привычный провал

Ещё одним событием года стало выступление мужской сборной России на чемпионате мира, который прошёл в Дании и Германии.



Наша сборная выступила на своём привычном в последние годы уровне. Если описать одним словом – провал. А как ещё можно оценивать выступление, если национальная команда даже групповой этап преодолеть не смогла?

Ошиблись классом. Почему сборная России провалила чемпионат мира Наши гандболисты радовали болельщиков на чемпионате мира, но не в тех матчах. Олимпиада в Токио пройдёт без России?

По итогам турнира россияне не смогли пробиться в олимпийскую квалификацию. Теперь этот вопрос нужно решать на январском чемпионате Европы. Но верится с трудом. Женщины в России в гандбол играют гораздо круче мужчин.

Создание «армии»

Ещё одним заметным для всего нашего гандбола событием стало создание женского ЦСКА. Клуб сразу заявил о своих больших амбициях, желании сместить «Ростов-Дон» с трона гегемона, пробиться в еврокубки, а потом и Лигу чемпионов выиграть.

В гандбол пришла армия. Привлечены даже Акинфеев с Газзаевым А также две олимпийских чемпионки. ЦСКА должен стать базовым клубом сборной, но вряд ли уже к ближайшей Олимпиаде.

Под солидное финансирование в ЦСКА были собраны отличные гандболистки, включая олимпийских чемпионок Дарью Дмитриеву, Викторию Жилинскайте и Екатерину Ильину. Но пока «армейский» клуб никак не может считаться претендентом на ростовское место.