«Ростов-Дон» впервые за два сезона проиграл в Суперлиге. Проиграл по игре. Но каким-то чудом спасся по счёту.

«Лада», что это было? Матч в Ростове-на-Дону завершился яркой развязкой

14 секунд до окончания матча. Два мяча преимущества. Для гандбольных защитников этого времени достаточно, чтобы сорвать любую атаку. Можно завязать соперника, можно сделать это с нарушением правил. Да что угодно можно, даже пропустить один гол, спокойно начать свою атаку и бросить мяч к чужим воротам. А можно, оказывается, упустить совершенно заслуженную победу.

Полуфиналисты перед Европой

Самый крутой из матчей концовки регулярного чемпионата женской Суперлиги ничего не решал с турнирной точки зрения.

«Ростов-Дон» досрочно занял первое место, тольяттинская «Лада» — второе. Обе команды, согласно чуть изменённому регламенту, уже вышли в полуфинал.

«Ростов-Дон» проиграл дома чемпионам мира. И Вяхирева не помогла Ростовчанкам показали, что такое жёсткий гандбол.

Обеим командам в ближайший уик-энд предстоят важные матчи Еврокубков. С учётом всего этого можно было предположить, что соперники не будут так уж сильно упираться, биться, ломать друг друга. Впереди гораздо более важные матчи.

Действительно, жестокой рубки, как в недавней лигочемпионской встрече «Ростова-Дон» и «Метца», не было. Но с первых секунд на площадке ростовской арены шла острая и равная игра.

«Лада» приехала выигрывать

Тольяттинки показали, что приехали к чемпиону вовсе не номер отбывать. «Лада» действовала почти на максимум того, на что была способна.

Опасность исходила от любого игрока. Если на первых минутах у волжанок выделялась Елена Михайличенко, которая раздавала шикарные передачи, хотя сама и не забрасывала, то в середине тайма игру на себя взяла вернувшаяся в гандбол олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Ирина Близнова.

Ростовчанки явно не ожидали, что именно она будет раз за разом использовать любую брешь в обороне и атаковать. Причём атаковать мощно и точно. У «Лады» не было игрока, который бы явно тянул одеяло на себя.

Но против «Лады» играл сильнейший женский клуб России. Даже отставание в три мяча не смутило команду Амброса Мартина. Хотя «Ростов-Дон» и не играл так можно, как привыкли видеть болельщики, хозяйки внешне легко сравняли счёт, а на перерыв ушли даже с преимуществом в один гол.

Четверть минуты – целая вечность

Во втором тайме страсти на площадке было больше. Ростовчанки вели в счёте, а тольяттинки могли только сокрушаться от некоторых странных решений лучшей российской пары арбитров. Татьяна Берёзкина и Виктория Алпаидзе, конечно, не тянули «Ростов-Дон» за уши к победе. Вовсе нет. На то они и лучшие арбитры страны и одни из лучших в мире, чтобы буквально парой действий качнуть маятник.

Но «Лада» смогла переломить ход игры. Слишком вальяжно в какой-то момент стали действовать хозяйки, и очень собранно – гостьи. Особенно в обороне.

Команда Алексея Алексеева заслужила победу по игре. В концовке «Лада» просто блистательно защищалась, в атаке забивала какие-то невероятные мячи. Волжанки заставляли игроков «Ростов-Дона» ошибаться чаще обычного.

«Ростову» в Суперлиге Вяхирева не нужна. Чемпион непобедим «Кубань» проиграла сильнейшему клубу страны, игравшему не сильнейшим составом, с разницей в 14 мячей!

В общем, за 14 секунд до окончания встречи Елена Михайличенко забросила просто невероятный гол в ворота Маиссы Пессоа. Мощнейший бросок с висящими на руках соперницами, после которого мяч от перекладины отскочил за линию ворот.

Плюс два. Всё, это в 99,99 процентах случае победа. Можно даже дать игрокам соперника даже забить один гол, а потом медленно разыграть мяч. Но гандболистки «Лады» сделали даже больше.

Гандбол. Суперлига. Женщины

«Ростов-Дон» – «Лада» – 31:31 (16:15)

«Ростов-Дон»: Фролова, Аббинг, Борщенко – по 6

«Лада»: Кирдяшева – 6, Близнова – 5, Михайличенко, Фомина, Шамановская – по 4

Сначала они не стали «вязать» Лоис Аббинг, которая сократила разрыв до одного гола. А затем по какой-то странной причине решили разыграть комбинацию «быстрый центр». Безумное решение привело к перехвату со стороны «Ростова-Дон» и голу вместе с сиреной.

Хозяйки радовались, словно Лигу чемпионов выиграли. Оно и понятно, потому что такая огненная концовка – редчайшее зрелище. Гостьи же стали первыми, кто за два сезона сумел отобрать у «Ростова-Дон» очки. Но упущенная таким образом победа может очень сильно сказаться на их моральном состоянии.