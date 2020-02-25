«Лада», что это было? Матч в Ростове-на-Дону завершился яркой развязкой

14 секунд до окончания матча. Два мяча преимущества. Для гандбольных защитников этого времени достаточно, чтобы сорвать любую атаку. Можно завязать соперника, можно сделать это с нарушением правил. Да что угодно можно, даже пропустить один гол, спокойно начать свою атаку и бросить мяч к чужим воротам. А можно, оказывается, упустить совершенно заслуженную победу.
Полуфиналисты перед Европой
Самый крутой из матчей концовки регулярного чемпионата женской Суперлиги ничего не решал с турнирной точки зрения.
«Ростов-Дон» досрочно занял первое место, тольяттинская «Лада» — второе. Обе команды, согласно чуть изменённому регламенту, уже вышли в полуфинал.
Обеим командам в ближайший уик-энд предстоят важные матчи Еврокубков. С учётом всего этого можно было предположить, что соперники не будут так уж сильно упираться, биться, ломать друг друга. Впереди гораздо более важные матчи.
Действительно, жестокой рубки, как в недавней лигочемпионской встрече «Ростова-Дон» и «Метца», не было. Но с первых секунд на площадке ростовской арены шла острая и равная игра.
«Лада» приехала выигрывать
Тольяттинки показали, что приехали к чемпиону вовсе не номер отбывать. «Лада» действовала почти на максимум того, на что была способна.
Опасность исходила от любого игрока. Если на первых минутах у волжанок выделялась Елена Михайличенко, которая раздавала шикарные передачи, хотя сама и не забрасывала, то в середине тайма игру на себя взяла вернувшаяся в гандбол олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Ирина Близнова.
Ростовчанки явно не ожидали, что именно она будет раз за разом использовать любую брешь в обороне и атаковать. Причём атаковать мощно и точно. У «Лады» не было игрока, который бы явно тянул одеяло на себя.
Но против «Лады» играл сильнейший женский клуб России. Даже отставание в три мяча не смутило команду Амброса Мартина. Хотя «Ростов-Дон» и не играл так можно, как привыкли видеть болельщики, хозяйки внешне легко сравняли счёт, а на перерыв ушли даже с преимуществом в один гол.
Четверть минуты – целая вечность
Во втором тайме страсти на площадке было больше. Ростовчанки вели в счёте, а тольяттинки могли только сокрушаться от некоторых странных решений лучшей российской пары арбитров. Татьяна Берёзкина и Виктория Алпаидзе, конечно, не тянули «Ростов-Дон» за уши к победе. Вовсе нет. На то они и лучшие арбитры страны и одни из лучших в мире, чтобы буквально парой действий качнуть маятник.
Но «Лада» смогла переломить ход игры. Слишком вальяжно в какой-то момент стали действовать хозяйки, и очень собранно – гостьи. Особенно в обороне.
Команда Алексея Алексеева заслужила победу по игре. В концовке «Лада» просто блистательно защищалась, в атаке забивала какие-то невероятные мячи. Волжанки заставляли игроков «Ростов-Дона» ошибаться чаще обычного.
В общем, за 14 секунд до окончания встречи Елена Михайличенко забросила просто невероятный гол в ворота Маиссы Пессоа. Мощнейший бросок с висящими на руках соперницами, после которого мяч от перекладины отскочил за линию ворот.
Плюс два. Всё, это в 99,99 процентах случае победа. Можно даже дать игрокам соперника даже забить один гол, а потом медленно разыграть мяч. Но гандболистки «Лады» сделали даже больше.
«Ростов-Дон» – «Лада» – 31:31 (16:15)
«Ростов-Дон»: Фролова, Аббинг, Борщенко – по 6
«Лада»: Кирдяшева – 6, Близнова – 5, Михайличенко, Фомина, Шамановская – по 4
Сначала они не стали «вязать» Лоис Аббинг, которая сократила разрыв до одного гола. А затем по какой-то странной причине решили разыграть комбинацию «быстрый центр». Безумное решение привело к перехвату со стороны «Ростова-Дон» и голу вместе с сиреной.
Хозяйки радовались, словно Лигу чемпионов выиграли. Оно и понятно, потому что такая огненная концовка – редчайшее зрелище. Гостьи же стали первыми, кто за два сезона сумел отобрать у «Ростова-Дон» очки. Но упущенная таким образом победа может очень сильно сказаться на их моральном состоянии.
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