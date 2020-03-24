Марафонец от радости сломал ногу за метр до финиша. А над ним ещё и посмеялись. Видео

Разве в спорте может произойти что-то интересное в борьбе за 900-е место?

Финиш триатлона Ironman в Лейк-Плэсиде показал, что может, и ещё как. Борьба между участниками, добегавшими дистанцию сверхмарафона, завершилась совершенно неожиданно. Триатлет из Китая, почти преодолев полную дистанцию, за метр до финиша подпрыгнул от радости. И вместо медали финишёра получил сотни комментариев в интернете.

12 часов на забег!

Триатлон в дважды олимпийском Лейк-Плэсиде – событие статусное. Это один из отборочных этапов к «Коне» – главному событию года, чемпионату мира по сути.



На турнир заявляется более двух тысяч человек, которые платят вступительные взносы. Все они стремятся преодолеть полноценную дистанцию Iroman протяжённостью более 226 км: плавание, велосипед и марафонский бег. Те, кто финиширует, получают вполне официальное и полностью заслуженное звание Железного человека и памятную медаль.



Это действительно круто! В 2018-м лучшие финишёры в Лейк-Плэсиде не смогли выйти из 9 часов, а те участники, которые боролись не за победу, а сами с собой, тратили от 12 часов и больше.

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Прыгнул и не встал

Один из участников из Китая был именно таким – ему важно было финишировать, побороть самого себя. Через 13 часов и примерно 30 минут он практически добежал до финишной черты. И оказался настолько впечатлён своим упорством, что подпрыгнул, радостно подняв руки.



Случилось это всего за метр до финиша. На ноги китаец больше не встал. Он не попытался пересечь линию даже кувырком, что допускается правилами. Дело в том, что при приземлении лодыжка его левой ноги просто подломилась. Когда такие ситуации случаются в футболе, телекомпании даже не дают повторы, чтобы не волновать впечатлительных зрителей.

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Спорт наказывает жестоко

Китайский триатлет упал на асфальт, а потом с трудом дополз до черты и прислонился спиной к стойке финишного створа. Мимо него пробегали другие участники, а к нему бежали волонтёры. С их помощью китаец и пересёк линию финиша, допрыгав на одной ноге. И тем не менее он улыбался, поскольку сам себя наверняка уже окрестил Железным человеком.



В соцсетях жалости к сломавшемуся Железному человеку «китайской сборки» (как писали под видео) не было. Скорее наоборот: пользователи награждали его обидными эпитетами, смеялись над ним, разобрали на молекулы китайское молоко, в котором, видимо, нет кальция, и даже предлагали на время лечь в психиатрическую лечебницу.



На самом деле, китаец сам себя победил, ведь до линии финиша он всё-таки добрался. Но в очередной раз доказал прописную истину – никогда нельзя праздновать раньше времени, спорт за это наказывает. И наказывает жестоко.