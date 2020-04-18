Тренер российских гимнасток помешала допинг-офицерам. Неоднозначная история

В российском спорте снова скандал, связанный с допингом. Но на сей раз весьма необычный.

Тренер-хореограф Дарья Толкачёва, работавшая в художественной гимнастике – виде спорта, который с допингом не ассоциируется, – дисквалифицирована на четыре года.



Но никаких положительных проб не было и в помине. И как же так вышло?

Тренера по художественной гимнастике Толкачёву дисквалифицировали на 4 года

Отказ в категоричной форме

В январе 2019 года на соревнованиях по художественной гимнастике в Нижегородской области инспекторы допинг-контроля РУСАДА пригласили для сдачи допинг-проб четырёх спортсменок. Ни одной из них не исполнилось 18 лет, то есть все они несовершеннолетние.



По правилам забор проб у спортсменов такого возраста должен осуществляться только в присутствии родителей, законных представителей, тренера или врача.



Гимнастки попросили присутствовать при сдаче проб своего тренера-хореографа Дарью Толкачёву. Но, как утверждает заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, тренер запретила спортсменкам сдавать пробы.



«Толкачёва в категоричной форме сказала им ничего не сдавать и «идти отсюда». Сотрудники РУСАДА предупредили тренера об ответственности за отказ от тестирования, но Толкачёва стояла на своём», – подчеркнула Пахноцкая.

Четыре года вне работы

Расследование дела с момента инцидента до вынесения санкций продолжалось 15 месяцев.



РУСАДА собрало все документы и передало их во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, которая и вынесла решение. Толкачёва дисквалифицирована на четыре года, и вернётся ли к работе в прежнем статусе, пока непонятно. И если вернётся, к её занятиям с несовершеннолетними могут возникнуть вопросы.



Президент ВФХГ и главный тренер сборной Ирина Винер ещё полгода назад провела с тренерами семинар, на котором отдельно разобрала этот случай и потребовала от подопечных доносить всю информацию без искажений и не ждать поблажек. Кроме того, по инициативе федерации РУСАДА провело на базе в Новогорске образовательные мероприятия для тренеров и спортсменов.



Четыре года – суровое наказание. Но именно такое и предусмотрено за нарушение антидопинговых правил, допущенное тренером.

#Онижедети

С тренером всё понятно. А что со спортсменками? Это ведь тоже интересно.



Все четверо наказания избежали. Хотя они и в соревнованиях-то участвовать не должны были, поскольку не прошли онлайн-курс по антидопингу и не получили соответствующий сертификат.



Но в РУСАДА решили, что правила спортсменки не нарушили, хотя и не сдали пробы. Формально они уклонились от обязательной процедуры, но сделали это под давлением взрослого. Не ясно также, сдавали ли эти гимнастки пробы повторно или нет, информации об этом не было.



Возможно, в этом случае были бы получены ответы на все вопросы. В чём была причина такого поведения Толкачёвой – то ли в том, что она действовала по принципу #онижедети и решила встать на защиту спортсменок, которым пришлось бы обнажаться перед незнакомой женщиной (обязательно женщиной, это прописано в правилах), то ли она боялась чего-то другого.

Может, возраст поднять?

Стоит обратить внимание, что инспекторы допинг-контроля приехали на соревнования по художественной гимнастике, где подавляющее большинство спортсменок – несовершеннолетние. Это право РУСАДА – никаких ограничений по возрасту в данном случае нет и быть не может.



Для антидопинговых организаций #онижедети остаются детьми до 18 лет. Пробы – только в присутствии взрослых. Но в некоторых видах спорта 18-летние – уже ветераны. Достаточно посмотреть на женское фигурное катание, которое многие называют детским.

«Да не волкИ, а санитары леса». Пришло время дисквалифицировать детей РУСАДА рвёт, мечет и снова рвёт: несовершеннолетний бегун получил 4 года за мельдоний. Все правильно — виновный должен сидеть. А не бежать.

Как сделать так, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Наверное, никто не знает, как сделать правильно.



Самый простой путь – поднять возрастной ценз в тех видах спорта, где он ниже 18 лет, именно до этой границы. Тогда и участвовать в соревнованиях, и сдавать допинг-пробы будут спортсмены, которые за себя с юридической точки зрения полностью отвечают.



Но это полностью изменит целый ряд видов спорта, и в первую очередь как раз художественную и спортивную гимнастику и уже упомянутое фигурное катание,



Можно ли однозначно сказать, что этот путь окажется верным?

Против побед России подали петицию. Особенно старается Украина Сборная России по художественной гимнастике слишком хороша. Смешно, но Украине и Болгарии это не нравится.