Марафон вокруг кровати. Российский атлет пробежал взаперти 100 километров и прославился

Коронавирус, остановивший весь мировой спорт, заставляет спортсменов искать иные пути для самовыражения. Россиянин Дмитрий Якухный из Владивостока вместо 250-километрового ультрамарафона по пустыне Сахара пробежал сотню километров вокруг собственной кровати.

Сам забег и видеоотчёты о нём прославили Дмитрия в России, пожалуй, даже больше, чем если бы он пробежал запланированную дистанцию по пустыне. Если тех, кто способен преодолеть сотню километров в Сахаре, десятки, то тех, кто делает это взаперти в квартире, – единицы.

Обделённый чемпион. Сенсационную победу Толстикова в СССР не заметили, а призовые отняли В 1991 году советский бегун выиграл Лондонский марафон, «разгромив» всех соперников. В наши дни такую победу даже представить сложно.

Марафон вокруг кровати

«Песчаный марафон» в Сахаре был запланирован на апрель. Дмитрий готовился к этому старту больше полугода. Но из-за пандемии коронавируса 250-километровый забег на выживание перенесли на сентябрь. Но форма уже набрана, организм готов к нагрузкам. Что делать?



Якухный решил бежать по квартире. Маршрут – вокруг кровати. Каждые 10 километров – смена направления движения, чтобы голова не кружилась. За 619 минут Дмитрий пробежал 100 километров! Без серьёзной подготовки, конечно, повторить это невозможно.

Видео доступно на «Чемпионате».

Дети и жена отнеслись к инициативе главы семьи с пониманием и не просто поддерживали его на «трассе», но и приготовили для него специальный рацион из бананов, огурцов и апельсинов, которые Дмитрий поглощал на ходу. Из спальни он отлучался только в туалет.

Впрочем, домашний забег на 100 километров стал лишь очередной тренировкой. В сентябре Якухный нацелен преодолеть 250 км по Сахаре, если, конечно, ограничения будут сняты.

Марафон по балкону

Якухный дал своеобразный российский ответ французскому бегуну-любителю Элише Ночомивоцу, который месяц назад пробежал марафонскую дистанцию по балкону собственной квартиры.



42 км 195 метров изолированный в квартире Ночомовиц бежал в течение шести часов и 48 минут. По ходу забега он сделал более шести тысяч кругов по балкону. Из-за столь частых поворотов на его часах отказал GPS, поэтому за протяжённостью дистанции он следил по шагомеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Целью Ночомовица было показать всем бегунам, особенно любителям, что не стоит отказываться от выполнения своих целей даже в период жёстких ограничений. Француз особо поблагодарил свою девушку, которая на протяжении всего забега приносила ему воду и шоколадные конфеты.

Марафон в туалете

Но ещё до Якухного и Ночомовица тренд по длительным забегам в квартире задали китайцы. «Бог бега» Пань Шаньцу из города Ханчжоу регулярно устраивает подобные забеги. В одном из них он пробежал по квартире ровно 50 км, а через три дня умудрился пробежать 30 км в одном только туалете, который большим не назовёшь. Это даже не по балкону бегать!

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А Ли Чжаньчже, которому в феврале исполнилось 66 лет, ежедневно пробегает по однокомнатной квартире «десятку». Он поздно начал заниматься бегом, но покорил уже все шесть мэйджоров, и готовится вновь выйти на трассу марафона. Осталось только дождаться окончания пандемии.