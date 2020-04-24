Дисквалифицированного чемпиона вызвали готовиться к Олимпиаде. Скандал в сборной Китая

Даже в России со всеми её допинговыми проблемами такого не было!

Пока бассейны по всему миру закрыты из-за коронавируса, а спортсмены вынуждены сидеть дома, расширенный состав сборной Китая проводит закрытый трёхмесячный сбор в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. Новость, конечно, любопытная, но вряд ли бы она получила широкую огласку, если бы в списке приглашённых на сбор не оказался скандальный трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян.

Да-да, это тот самый скандальный китаец, который молотком разбил пробирки со своими пробами на глазах у допинг-офицеров, стал антигероем чемпионата мира, а всего пару месяцев назад получил восьмилетнюю дисквалификацию.

Китайского чемпиона наказали за разбитые допинг-пробы. Но Ян хочет рассказать всем правду Настоящий детектив! Олимпийского чемпиона судят за то, что он разбивал пробирки молотком, однако сам Сунь Ян твердит, что невиновен.

Ещё раз. Самый презираемый спортсмен в мировом плавании как ни в чём не бывало получает вызов для участия в сборе национальной команды, где должен работать бок о бок с чистыми спортсменами, к которым до 2028 года и приближаться не имеет права. Это настоящий скандал!

Даже в России, обвиняемой во всех допинговых грехах, подобного не было.

Чемпион под подозрением

Репутация Сунь Яна была подмочена в 2014 году, когда в его организме обнаружили стимулятор триметазидин. Китайца дисквалифицировали на три месяца, причём на момент вынесения решения он уже мог соревноваться. С тех пор у его соперников нередко возникали сомнения в честности чемпиона, а после громкой истории в сентябре 2018-го подозрения только усилились.

Во время визита допинг-офицеров Сунь Ян вёл себя максимально странно: сначала принял их за грабителей, потом в нарушение процедуры сдачи проб уединился в туалете, а затем и вовсе расколотил пробирки молотком. Но при этом у контролёров отсутствовали необходимые документы, так что пловец мог просто не пускать их на порог. Мутная история.

Демарш западных соперников

Международная федерация плавания начала расследование, но допустила Сунь Яна до участия в чемпионате мира 2019 года, что только накалило ситуацию. В Кванджу китаец выиграл заплывы на 200 и 400 метров вольным стилем, но обе победы были омрачены конфликтами на церемонии награждения. Сначала австралиец Марк Хортон отказался подняться на пьедестал вместе с чемпионом, а через несколько дней британец Данкан Скотт не пожал китайцу руку и бойкотировал совместное фотографирование призёров.

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По итогам расследования международной федерации Сунь Ян избежал дисквалификации, однако Всемирное антидопинговое агентство оспорило это решение в Спортивном арбитражном суде. Арбитры CAS посчитали вину пловца доказанной и с учётом предыдущего нарушения вынесли ему предельно жёсткое наказание: дисквалификация на восемь лет. Спортсмен назвал решение несправедливым и пообещал обратиться в Федеральный суд Швейцарии, чтобы «все узнали правду».

Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так? Австралийский пловец не захотел делить пьедестал с чемпионом из Китая. Ему не понравилось, что китаец уничтожал свои допинг-пробы молотком.

Как допингист оказался в списках сборной?

В любом случае дисквалификация уже официально вступила в силу, что обязывает спортсмена следовать всем пунктам решения суда. Однако китайских чиновников факт отлучения Сунь Яна от спорта не смутил. Китайская ассоциация плавания организовала закрытый трёхмесячный сбор, на который пригласила расширенный состав сборной Китая для подготовки к Олимпийским играм в Токио, перенесённым на 2021 год. И имя Сунь Яна фигурировало в списке участников сбора от провинции Чжэцзян.

А ведь в кодексе ВАДА ясно написано, что дисквалифицированный спортсмен не имеет права участвовать в тренировочных лагерях, выставочных мероприятиях и тренировках, организованных федерацией или клубами, входящими в состав федерации.

Информацию о возможном нарушении Сунь Яном правил дисквалификации обнаружили и передали в ВАДА журналисты Swimming World, и уже через несколько часов после вмешательства Всемирного антидопингового агентства на сайте Китайской ассоциации плавания появилось сообщение о признании предыдущего документа, где фигурировал Сунь Ян, недействительным.

Теперь руководству китайского спорта предстоит объяснить, как вообще дисквалифицированный спортсмен оказался в списке членов национальной сборной. Скорее всего, в качестве причины назовут техническую ошибку, и на этом история закончится. Согласно кодексу ВАДА, лицам и организациям, содействующим атлету в нарушении условий дисквалификации, грозят санкции, но доказать сам факт присутствия Сунь Яна на закрытом сборе будет практически невозможно.

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А если бы на месте китайца был россиянин?

Есть большие сомнения в том, что этот инцидент будет иметь последствия для китайского спорта. Расследовать деятельность местной федерации способна только FINA, которая до этого признала Сунь Яна невиновным. В теории ВАДА может проверить китайскую антидопинговую организацию на соответствие кодексу, но слабо верится, что в случае с Китаем будет реализован российский сценарий.

Даже сложно представить, что началось бы в мире, попади российский дисквалифицированный спортсмен в списки сборной на централизованную подготовку. Думается, Россию за это уже бы заклеймили, а четырёхлетний бан показался бы нам цветочками. Но в случае с Китаем почти наверняка никто жестить не будет.

Пригласили опального чемпиона на сбор, аннулировали приглашение под давлением – и продолжают спокойно готовить пловцов к возобновлению соревнований, пока остальные сидят дома и о тренировках в бассейне могут только мечтать. Красота, да и только!

И, кстати, аннулирование приглашения вовсе не гарантия того, что Сунь Яна не будет на сборе.

Никто же не проверит!