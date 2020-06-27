США требуют жёстче бороться с допингом в России. Иначе грозят больше не платить ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство не соответствует базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности. Такое заявление сделал департамент Белого дома по контролю за национальной политикой в области борьбы с наркотиками, рекомендовав Конгрессу США прекратить финансирование ВАДА.

Американский чемпион целый год игнорировал допинг-тесты. Но Коулмана всё-таки «подловили» Лучший спринтер мира надеялся, что его снова отмажут.

Одна из причин столь резких слов – слишком мягкие санкции, наложенные на Россию за манипуляцию с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. И сделано это заявление после отстранения чемпиона мира на стометровке американца Кристиана Коулмана за пропуск допинг-тестов.

Конечно, не стоит напрямую связывать наказание Коулмана и обещание прекратить финансирование ВАДА. Ну совпало так, бывает. В истории американского спорта на нарушениях попадались и более звёздные спортсмены, и таких ультиматумов не было.



Так чем же недовольны американцы? По их мнению, ВАДА не проявляет независимости и твёрдости в борьбе с главными нарушителями антидопинговых правил – русскими. Наложенные 9 декабря санкции на российский спорт в США считают слишком мягкими.

Российских спортсменов ждут новые санкции. ВАДА подтвердило полторы сотни нарушений Ещё по 145 спортсменам нет полного пакета доказательств вины. Но это никого не остановит.

Запрет на четыре года выступать под своим флагом на крупнейших турнирах, запрет проводить на территории страны международные соревнования, огромные штрафы – это мягкие наказания? На наш спорт нужно было наложить полный бан?

Американцы считают, что стоило поступить максимально жёстко!



В США считают, что, оставив российским спортсменам возможность участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, ВАДА не проявило независимости и твёрдости, чтобы русские понесли ответственность, соответствующую совершённым нарушениям. Хотя в силу эти санкции пока не вступили. В ноябре в Спортивном арбитражном суде состоятся слушания по делу ВАДА против РУСАДА, на которых и будут даны ответы на все вопросы.



ВАДА в данном случае как раз и проявило независимость от мнения США. И это сразу не понравилось стране, вносящей в бюджет организации больше всех взносов.



ВАДА также высказалось против принятия закона Родченкова, согласно которому США будут иметь право уголовного преследования даже иностранных граждан, если они допустили нарушения антидопингового законодательства. Это тоже не понравилось.

Получается, ВАДА поступает правильно только тогда, когда громит русский спорт и во всём остальном пляшет под дудку американцев?



Если посмотреть со стороны, то американцы почти открытым текстом говорят ВАДА: действуйте так, как надо нам, или мы лишим вас восьми процентов бюджета. Что это, если не настоящий шантаж?

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Департамент Белого дома по контролю за национальной политикой в области борьбы с наркотиками отправил целый доклад претензий в ВАДА. Агентство назвало полученные данные частично неточными, частично просто ложными, а в целом – полными фальсификаций.



Такая реакция говорит о том, что агентство, возглавляемое поляком Витольдом Банькой, готово поспорить с любым государством, которое усомнится в его независимости.



США, кстати, уже заплатили в казну ВАДА в текущем году – $2,7 млн – больше всех других стран. Россия – $1 млн, что тоже немало. Во всяком случае, в два раза больше Китая. Причём российские деньги по сути идут на наказание российских же спортсменов.

Россия должна перестать платить деньги ВАДА. И ей за это ничего не будет Каждый год Россия платит «партнёрам» около миллиона долларов. Смешно, но есть легальный способ сделать так, чтобы ВАДА «ушло и заткнулось».

Общий бюджет ВАДА, который складывается из поступлений от МОК и правительств отдельных государств — $37,4 млн. И без американского взноса ВАДА не умрёт (а жаль).



В чём с американцами точно можно согласиться, так это в том, что ВАДА нуждается в реформах. Прозрачности в действиях этой организации давно уже нет, а попытки быть действительно независимыми приводят к команде «к ноге!» Вот только выполнит ли ВАДА эту команду