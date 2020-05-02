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ВАДА доказало вину 153 российских спортсменов и будет требовать для них наказания

ВАДА доказало вину 153 российских спортсменов
Андрей Шитихин
Российских спортсменов ждут новые санкции. ВАДА подтвердило полторы сотни нарушений
Ещё по 145 спортсменам нет полного пакета доказательств вины. Но это никого не остановит.
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За пандемией как-то забылось, что российскому спорту угрожает не только коронавирус.

Расследование ВАДА в отношении трёх сотен российских спортсменов привело к передаче документов в 27 международных федераций и один оргкомитет – вероятно, речь о Токио-2020. Именно эти организации вправе вынести окончательно решение о степени виновности наших атлетов. Комиссия спортсменов МОК потребовала принятия самых жёстких мер.

Есть мнение, что Россию могут дисквалифицировать сразу на восемь лет.

Полторы сотни обвиняемых

Количество российских спортсменов, по которым у ВАДА нет никаких сомнений относительно их вины, поражает. В наличии 153 дела, по которым, по мнению представителей ВАДА, на основании собранных доказательств можно выносить обвинительные приговоры.

Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов

Этот вывод специалисты сделали после тщательной проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая в изменённом виде была передана Россией в ВАДА в январе 2019 года.

Доказанные экспертами изменения в базе данных LIMS и стали причиной жестокий санкций, которым подвергся российский спорт в декабре прошлого года. Правда, в силу эти санкции пока не вступили до рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде.

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Увы, Конституционный суд России не в силах помочь нашим спортсменам.

В 153 случаях, о которых идёт речь, изменений в базе данных не было. Переданные российской стороной данные совпали с теми, которыми уже располагало Всемирное антидопинговое агентство благодаря бывшему руководителю Московской антидопинговое лаборатории Григорию Родченкову. Иными словами, необходимость собирать ещё какие-то доказательства в данном случае отсутствует. Осталось только дождаться вынесения санкций.

Полторы сотни подозреваемых

Ещё в 145 случаях речь идёт о том, что в базу данных LIMS были внесены изменения, и представить полный пакет доказательств невозможно. Но эти дела также переданы в международные федерации и один оргкомитет. Возможно, собранных доказательств достаточно для санкций, но гарантий того, что дело не развалится в суде, никто не даст.

Всё-таки люди, менявшие базу данных и физически уничтожавшие пробирки с допинг-пробами до передачи в ВАДА, своё дело знали. Кем бы эти люди ни были.

Именно это обстоятельство возмутило комиссию спортсменов МОК, которая выпустила свой пресс-релиз по итогам заявления ВАДА.

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«Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов — важнейший шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. Призываем организации, которые будут рассматривать дела, к строгим и справедливым мерам», – сказано в документе комиссии спортсменов.

Как это отразится на сборной России?

Санкции, несомненно, последуют. Возможно, в отношении всех 298 спортсменов, в отношении которых ВАДА вело расследование.

Поскольку речь идёт о пробах, взятых до 2015 года, значительная часть спортсменов из списка ВАДА уже завершили карьеру. Но можно ожидать, что последуют обвинения в адрес звёзд прошлых лет. Возможно, даже тех, о ком никто никогда и подумать не мог.

Вряд ли среди нынешних кандидатов в олимпийскую сборную России как в летних, так и в зимних видах спорта есть спортсмены из этого списка. Раз этот список известен ВАДА, он известен и тем, кто менял базу и уничтожал пробирки.

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Так что вероятность, что попадётся кто-то из нынешних лидеров сборной России – минимальная. Но они в любом случае пострадали из-за нарушителей прошлых лет. Именно им, а не тем, кто нарушал, пришлось проходить унизительную процедуру допуска к Олимпиаде в Рио, а в Пхёнчхане выступать ещё и без флага, герба и гимна.

И ещё неизвестно, как будет складываться ситуация в будущем.

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что шокирован выявленным числом нарушителей, и подчеркнул, что не видит шансов выиграть дело в CAS. А это значит, что в ближайшие четыре года в России не будут проводиться крупные международные соревнования, а наши спортсмены на Олимпиадах и чемпионатах мира будут выступать только в качестве нейтральных.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Теги
Допинг ВАДА МОК РУСАДА ОИ-2020 •••
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