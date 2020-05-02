Российских спортсменов ждут новые санкции. ВАДА подтвердило полторы сотни нарушений

Ещё по 145 спортсменам нет полного пакета доказательств вины. Но это никого не остановит.

За пандемией как-то забылось, что российскому спорту угрожает не только коронавирус.

Расследование ВАДА в отношении трёх сотен российских спортсменов привело к передаче документов в 27 международных федераций и один оргкомитет – вероятно, речь о Токио-2020. Именно эти организации вправе вынести окончательно решение о степени виновности наших атлетов. Комиссия спортсменов МОК потребовала принятия самых жёстких мер.

Есть мнение, что Россию могут дисквалифицировать сразу на восемь лет.

Полторы сотни обвиняемых

Количество российских спортсменов, по которым у ВАДА нет никаких сомнений относительно их вины, поражает. В наличии 153 дела, по которым, по мнению представителей ВАДА, на основании собранных доказательств можно выносить обвинительные приговоры.

Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов

Этот вывод специалисты сделали после тщательной проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая в изменённом виде была передана Россией в ВАДА в январе 2019 года.

Доказанные экспертами изменения в базе данных LIMS и стали причиной жестокий санкций, которым подвергся российский спорт в декабре прошлого года. Правда, в силу эти санкции пока не вступили до рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде.

Простить и обнулить. Только так Россия может попасть на Олимпиаду в Токио Увы, Конституционный суд России не в силах помочь нашим спортсменам.

В 153 случаях, о которых идёт речь, изменений в базе данных не было. Переданные российской стороной данные совпали с теми, которыми уже располагало Всемирное антидопинговое агентство благодаря бывшему руководителю Московской антидопинговое лаборатории Григорию Родченкову. Иными словами, необходимость собирать ещё какие-то доказательства в данном случае отсутствует. Осталось только дождаться вынесения санкций.

Полторы сотни подозреваемых

Ещё в 145 случаях речь идёт о том, что в базу данных LIMS были внесены изменения, и представить полный пакет доказательств невозможно. Но эти дела также переданы в международные федерации и один оргкомитет. Возможно, собранных доказательств достаточно для санкций, но гарантий того, что дело не развалится в суде, никто не даст.

Всё-таки люди, менявшие базу данных и физически уничтожавшие пробирки с допинг-пробами до передачи в ВАДА, своё дело знали. Кем бы эти люди ни были.

Именно это обстоятельство возмутило комиссию спортсменов МОК, которая выпустила свой пресс-релиз по итогам заявления ВАДА.

Комиссия атлетов призвала к строгим мерам после окончания расследования по делу россиян

«Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов — важнейший шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. Призываем организации, которые будут рассматривать дела, к строгим и справедливым мерам», – сказано в документе комиссии спортсменов.

Как это отразится на сборной России?

Санкции, несомненно, последуют. Возможно, в отношении всех 298 спортсменов, в отношении которых ВАДА вело расследование.

Поскольку речь идёт о пробах, взятых до 2015 года, значительная часть спортсменов из списка ВАДА уже завершили карьеру. Но можно ожидать, что последуют обвинения в адрес звёзд прошлых лет. Возможно, даже тех, о ком никто никогда и подумать не мог.

Вряд ли среди нынешних кандидатов в олимпийскую сборную России как в летних, так и в зимних видах спорта есть спортсмены из этого списка. Раз этот список известен ВАДА, он известен и тем, кто менял базу и уничтожал пробирки.

У России нет шансов против ВАДА? Судья Уильямс уже наказывал наших спортсменов Глава судейской комиссии CAS в деле о нашем спорте лишал россиян медалей Олимпиад.

Так что вероятность, что попадётся кто-то из нынешних лидеров сборной России – минимальная. Но они в любом случае пострадали из-за нарушителей прошлых лет. Именно им, а не тем, кто нарушал, пришлось проходить унизительную процедуру допуска к Олимпиаде в Рио, а в Пхёнчхане выступать ещё и без флага, герба и гимна.

И ещё неизвестно, как будет складываться ситуация в будущем.

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что шокирован выявленным числом нарушителей, и подчеркнул, что не видит шансов выиграть дело в CAS. А это значит, что в ближайшие четыре года в России не будут проводиться крупные международные соревнования, а наши спортсмены на Олимпиадах и чемпионатах мира будут выступать только в качестве нейтральных.