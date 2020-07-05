Олимпиаду в Сочи Уткин назвал «опозоренной». Согласны с такой грубой оценкой?

Олимпийские игры в Сочи завершились более шести лет назад, однако соревнования в России до сих вызывают массу споров в спортивных и околоспортивных кругах. 4 июля, в годовщину сессии Международного олимпийского комитета, на которой Сочи выиграл право стать столицей зимней Олимпиады-2014, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет «Сочи-2014» высоко оценил уровень подготовки и проведения Олимпиады в России.

Но ему ответил журналист Василий Уткин, назвавший Игры «самыми опозоренными в истории».



На чьей стороне больше правды?

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

«Мы создали наследие, которым будут пользоваться многие поколения»

Дмитрий Чернышенко подробно объяснил, почему Олимпиада-2014 дала мощнейший толчок для развития не только спорта, но и всей городской инфраструктуры во всей стране.



«За семь лет подготовки были практически с нуля построены транспортная и энергетическая инфраструктура, гостиницы и спортивные объекты. Сочи задал стандарты для развития других городов России. Мы создали наследие, которым будут пользоваться многие поколения. В Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована», – отметил чиновник, занимавшийся вопросами Олимпиады в Сочи с 2005 года.

Чернышенко: благодаря Олимпиаде Сочи задал стандарты для развития других городов России

«Сочи – дерьмо по завышенным ценам»

На высказывание Чернышенко моментально отреагировал Василий Уткин. Известный журналист и блогер довольно грубо прошёлся как по спортивной части, так и по самому городу Сочи, который, по мнению Василия, не соответствует никаким стандартам курортного отдыха.



«В заявлении Чернышенко всё неправда. Галимейшая. Всё, кроме того обстоятельства, что сегодня годовщина. Игры, как спортивное событие, самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не было. Сочи стал местом отдыха? Морской как был дерьмо по завышенным ценам, так и есть. Есть горы тут, да. Но смешнее всего, конечно, о том, что Сочи задал стандарты качества другим российским городам. В том, чтобы за мегаденьги построить нечто, никакого стандарта нет».

Уткин — об Олимпиаде в Сочи: самые опозоренные Игры в истории

В Сочи никого не тащат силой

Василий допустил очевидную фактическую ошибку, сказав, что такого количества пересмотренных медалей больше нигде не было. Это неправда. По итогам Игр в Сочи заново распределили лишь пять комплектов наград – в двойке и четвёрке в бобслее, в мужской биатлонной эстафете, а также в женском спринте и эстафете по всё тому же биатлону. На этом всё. У России пытались ещё отобрать ещё несколько наград, но вернули после апелляции.

А теперь посмотрим на Олимпиады в Пекине-2008 и в Лондоне-2012. На Играх в Китае было пересмотрено более 40 комплектов наград, в Великобритании – более 30. На их фоне пять переигранных сочинских медалей смотрятся весьма безобидно, не так ли? Просто масштаб развёрнутой информационной войны очень велик и действительно создаётся впечатление, что на Олимпиаде в Сочи чуть ли не каждая медаль была под сомнением.

Вранье, и доказательств нет. Теперь-то Россию полностью оправдают и извинятся?! Спортивный суд признал: коктейля «Дюшес» не было, царапины на пробирках не считаются, Родченков — лжец. Как можно дальше обвинять Россию?!

Идём дальше. Популярность Сочи как курорта за пять лет после Олимпиады выросла в четыре раз и даже обогнала турецкие курорты. Как заявляет исполнительный директор туристических агентств Наталия Осипова, в период с 2014 по 2018 год количество туристов в Сочи увеличилось с двух до восьми миллионов. К слову, в Турции это количество составило шесть миллионов.



Неужели кто-то силой тащит российских туристов в Сочи? Очень сомнительно. Поездка в Сочи действительно сейчас вряд ли дешевле, чем полёт в Турцию или Египет. Но тот факт, что россияне всё равно выбирают российский юг, говорит как раз в его пользу. Значит, не такой и плохой там сервис. В Сочи проходит множество крутых музыкальных фестивалей, есть команды в РПЛ и КХЛ, есть этап Формулы-1, есть замечательная инфраструктура в горах для летнего и зимнего отдыха. В общем, не такое уж и «дерьмо».

Почему Сочи во всём круче Пхёнчхана. Но это не точно Олимпиада-2018 против Сочи-2014: кто потратил больше денег, где проще болельщикам, у кого круче арены, дороже билеты и тяжелее медали.

«Игры в Сочи стали лучшими»

Читатели «Чемпионата» устроили жаркую дискуссию в комментариях. Большинство из них пришло к мнению, что Олимпиада 2014 года стала уж точно не самой позорной в истории.



«ОИ в Сочи стали лучшими за всю историю зимних Олимпиад! И все мы по праву этим гордимся». (npocmoyka)



«Я был на Олимпиаде, и это были шикарные дни». (mute)



«Взять любую Олимпиаду и как следует хорошенько проверить американских биороботов, то тоже будет много пересмотренных медалей». (ximiktorpedont)



«С точки зрения судейства самыми позорными были летние игры в Пекине. Китайцам отдали просто все медали, которые могли и даже которые не могли, на потеху местным царькам». (ukus-suaresa)



Хотя были и те, кто частично или полностью согласился с Уткиным.



«Если отбросить все эти необъективные эмоциональные ура-патриотизмы, то окажется, что Вася прав. Так что, да, я с ним согласен». (gaubvahta)



«Про Олимпиаду промолчу… Все победы в спорте высших достижений в той или иной степени добыты при помощи допинга. Просто в этот раз прижали именно нас. А вот с тем, что Сочи – это выгребная яма, согласен полностью. Цены баснословные, а качество на уровне дна. Дешевле и приятнее отдохнуть за бугром». (tepe6ynkyl)



«Насчёт пересмотров и допинга согласен, просто чёрное пятно на русском спорте, а вот как место отдыха Сочи мне очень понравился. В прошлом году всей семьёй отдыхали. Хотим вернуться через пару лет. До этого я там был в 2008-м, сильно всё поменялось, стало приятнее отдыхать». (retcerter2)



«Распилиада. По-другому в этом государстве и быть не могло». (donaldtrump)



Мнения читателей, как легко заметить, разделились. А вы на чьей стороне? Олимпиада – это гордость или позор? Сочи – это отличный курорт или отвратительный?