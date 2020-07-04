Уткин — об Олимпиаде в Сочи: самые опозоренные Игры в истории

Спортивный блогер Василий Уткин отреагировал на слова вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о положительном влиянии для страны проведения Олимпийских игр в Сочи.



«Но ведь тут всё неправда. Галимейшая. Всё, кроме того обстоятельства, что сегодня годовщина.



Игры как спортивное событие самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не было.



Сочи стал местом отдыха? Морской как был дерьмо по завышенным ценам, так и есть. Есть горы тут, да.



Но смешнее всего, конечно, о том, что Сочи задал стандарты качества другим российским городам. В том, чтобы за мегаденьги построить нечто, никакого стандарта нет. Стандарт — это то, что можно повторить, взять на вооружение. Каким образом?» — написал Уткин в своём «телеграм»-канале.