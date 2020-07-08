«Мне очень плохо, бабуля». Трагедия 20-летней российской синхронистки Ольги Ларкиной

В начале декабря 2005 года в российском спорте случилась трагедия. В самом расцвете сил умерла 20-летняя синхронистка Ольга Ларкина.



Менее чем за полгода до смерти она впервые завоевала титул чемпионки мира и считалась железной претенденткой на место в олимпийской сборной.



Причиной смерти стала аневризма грудного отдела аорты – заболевание, свойственное пожилым мужчинам. За годы в большом спорте ни одно медицинское обследование почему-то не показало, что молодая и сильная синхронистка страдала врождённым заболеванием.

Роковая тренировка

Последнюю в жизни тренировку Ольга Ларкина провела 2 декабря 2005 года в Раменском, где сборная России под руководством Татьяны Покровской проводила очередной сбор. Шла постановка очередной программы.



Ларкина отрабатывала сальто с прямыми ногами, раз за разом прыгая с бортика. По воспоминаниям её партнёрш по команде, она сделала не менее 50 попыток. Но после очередной попытки Ольга стала подплывать к другим спортсменкам и жаловаться на сильные боли в спине.

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В итоге её буквально вытолкнули из бассейна, Ларкина подошла к главному тренеру, а та отправила её к врачу. После таблетки обезболивающего Ольге стало чуть лучше, но на вечернюю тренировку она уже не вышла – боль стала невыносимой.



В это время в Раменском уже не было доктора команды, уехавшего в Москву по делам. А массажистка, к которой пришла спортсменка, тут же позвонила в медицинский отдел Центра спортивной подготовки.



Было принято решение госпитализировать спортсменку в местную больницу. Врачи не могли поставить диагноз, а девушке становилось только хуже. За ней приехала мама, Марина Ларкина, которая перевезла дочь в Боткинскую больницу.

«Не нужно никуда ехать, Оли больше нет»

Московские врачи ещё 2 декабря взяли все анализы, которые не показали никаких отклонений. Утром 3 декабря анализы повторили. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, лёгкие – всё было в норме. Какие-то отклонения могла показать проверка вен, которую назначили на понедельник, 5 декабря.



Но до этой процедуры Ольга не дожила.

Трагическая гибель юной чемпионки. Ей было всего семь лет Семилетняя пловчиха, которой прочили будущее величайшей чемпионки, умерла быстро и страшно. Ее убила медуза.

Вечером её состояние резко ухудшилось. Как вспоминала Тамара Евтюхина, бабушка Ольги Ларкиной, внучка позвонила ей со словами: «Мне очень плохо, бабуля». Это были последние слова спортсменки.



После этого наступил кризис. Дежурные врачи и бригада реаниматологов несколько часов боролись за жизнь девушки, но оказались бессильны. Смерть Ольги Ларкиной была зафиксирована после часа ночи 4 декабря 2005 года.



Утром о смерти дочери узнала Марина Ларкина. Ей позвонили из больницы и попросили приехать. Уже оттуда она позвонила домой и сообщила страшную весть. Потом позвонила самой близкой подруге дочери Наталье Злобиной, которая была первой запасной сборной России в групповых упражнениях.

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«Я собиралась в больницу, так как Оля просила привезти ей воды. Уже открыла дверь из номера в Раменском, когда раздался телефонный звонок. Звонила тётя Марина и сказала, что ехать никуда не нужно, Оли больше нет», – вспоминала Наталья.



Смерть Ольги Ларкиной потрясла буквально всех, кто знал девушку. Молодая, высокая, красивая – впереди была целая жизнь. Но всё оборвалось в один миг.

Смерть вместо Олимпиады

Лишь вскрытие показало, что причиной смерти Ольги была аневризма грудного отдела аорты.



Стенки самого главного кровеносного сосуда истончились, и в итоге случилась трагедия. Возможно, непосредственно кризис был вызван теми самыми акробатическими прыжками, но причина была не в этом. Ни одно медицинское обследование не показало, что у Ларкиной – врождённая патология. А этих обследований за почти 14 лет спортивной карьеры были сотни.



Спасти жизнь Ольги Ларкиной могла только операция. Но для этого нужно было поставить диагноз.

Несчастный талисман. Трагическая история российской гимнастки Лавровой На Олимпиадах она превзошла даже Алину Кабаеву, но её удивительная победная аура оказалась бессильна на скользкой дороге.

Первый тренер спортсменки Лариса Малышева говорила, что Ольга пришла к ней в семь лет и сразу впечатлила. Настолько, что она взяла её к себе в группу без обязательного конкурсного отбора. По мнению Малышевой, девочка была создана для синхронного плавания по всем параметрам – рост, координация, желание учиться.



В юниорском возрасте Ольга Ларкина неоднократно выигрывала чемпионаты мира в дуэте и групповых упражнениях, а чемпионат мира – 2005 в Монреале стал её дебютным в составе взрослой сборной. Дебютным, победным и последним. Она не успела выступить на Олимпиаде, не успела выйти замуж, не успела практически ничего.



Главный тренер сборной России Татьяна Покровская после смерти спортсменки рассказала, что Ольга была железным кандидатом в состав олимпийской сборной на Игры-2008. Она выполняла сложнейшие элементы.

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Её подруги по сборной отмечали, что Ларкина никогда не жаловалось на боль и усталость. Во время церемонии награждения после победы на чемпионате Европы – 2006 российские синхронистки, вопреки всем правилам, пронесли на пьедестал фотографию Ольги Ларкиной.



Марина Ларкина умерла спустя 10 лет после смерти дочери. А Наталья Злобина, которая должна была занять место Ольги в команде, спустя несколько недель после смерти близкой подруги завершила карьеру.