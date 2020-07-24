«Все понимали абсурдность ситуации». Как прыгуна Волкова лишили дуэли за золото Олимпиады

8 августа 1984 года в секторе для прыжков с шестом на олимпийском стадионе Лос-Анджелеса должна была состояться дуэль лидеров сборной СССР: чемпиона и рекордсмена мира Сергея Бубки и серебряного призёра Олимпиады-1980 Константина Волкова. Советские прыгуны были так сильны, что должны были биться за золото Игр на рекордных высотах вдвоём – достойных соперников у них не было.



Но дуэль состоялась на десять дней позже запланированного срока. И не в Лос-Анджелесе, а в Москве. Никто из советских спортсменов на Олимпиаду-1984 не поехал. Для многих это стало настоящей трагедией, ведь власти лишили их последнего шанса на олимпийское золото.

Холодный май 1984-го

5 мая 1984 года тогдашний генсек ЦК КПСС Константин Черненко подписал постановление Политбюро о неучастии советской команды в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Оно состояло из четырёх пунктов.



В нём объяснялось, что участие в Играх нецелесообразно, поскольку американская сторона нарушает Олимпийскую хартию и отказывается обеспечить безопасность советской делегации, поэтому отделам пропаганды всех ведомств необходимо подготовить соответствующие документы, которые «позволили бы создать благоприятное для нас общественное мнение в мире и убедительно показать ответственность США за неучастие советских спортсменов в Олимпийских играх» и опубликовать их в СМИ в конце мая 1984 года.

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Кроме того, в постановлении предлагалось информировать руководство братских коммунистических стран о решении СССР и попросить поддержать позицию советского руководства. Спортсменам же вместо Олимпиады гарантировалось участие в соревнованиях «Дружба» по олимпийской программе.



8 мая 1984 года пленум НОК СССР единогласно проголосовал за решение партии, объявив, что это воля трудящихся, поддержанная всеми советскими спортсменами. Сборная СССР не поехала в Лос-Анджелес, как за четыре года до этого сборная США не приехала в Москву.

«Вас будут травить»

Константин Волков Фото: Из личного архива Константина Волкова

Пока партия принимала судьбоносное для советских спортсменов решение, они готовились к Олимпиаде. Легкоатлеты, например, проводили сборы в Сочи.



«Мы жили в гостинице «Старт». К нам приехал председатель Спорткомитета СССР Марат Грамов. Было это 7 мая 1984 года.



Он начал рассказывать про блестящую работу советских спецслужб. Они, дескать, выяснили, что в Лос-Анджелесе американцы будут пытаться нас отравить. В ресторанах советским спортсменам будут давать отправленную еду, в раздевалки закачивать отравляющий газ. На просьбу разместить делегацию на круизном лайнере вместо олимпийской деревни получен отказ.

Поэтому принято решение о неучастии сборной СССР в Олимпийских играх. Вместо этого советские спортсмены будут участвовать в соревнованиях «Дружба», которые пройдут по олимпийской программе почти в те же сроки, что и Игры в Лос-Анджелесе, и с теми же призовыми.



Мы стали задавать вопросы о том, что вообще происходит? Ситуация была достаточно взрывоопасной. Разговор шёл на повышенных тонах и грозил выйти за рамки. Но Марат Грамов сумел всех успокоить, ещё раз всё объяснил, повторил обещания руководства СССР о «Дружбе» и призовых. Все понимали абсурдность ситуации и тех причин, по которым мы пропускаем Олимпиаду, но сделать ничего не могли», – рассказал «Чемпионату» серебряный призёр Олимпиады-1980 Константин Волков.

На тот момент ему было 24 года.



«Признаюсь, я тогда не думал, что у меня отобрали последний шанс стать олимпийским чемпионом. Молодой же был, казалось, всё впереди. Но моральное состояние было никаким. Собрались мы своей компанией (Сергея Бубки с нами не было, он готовился отдельно), переселились за свои деньги в гостиницу более высокого класса и дня три в ресторане «отмечали» пропуск Олимпиады. Тогда, помню, с нами ещё волейболисты переселились, вот мы совместно печальную новость и пытались как-то скрасить. Потом, конечно, вновь к тренировкам приступили, но форму уже подсадили очень серьёзно», – продолжил Волков.

«Я прыгал на тренировках на 5,96!»

Фото: РИА Новости

8 августа 1984 года в Лос-Анджелесе француз Пьер Кинон с прыжком на 5,75 м выиграл золотую медаль в секторе для прыжков с шестом.



Спустя десять дней в «Лужниках» в легкоатлетическом турнире соревнований «Дружба» состоялась дуэль Константина Волкова и Сергея Бубки.



Ровно за год до этого в Хельсинки на первом в истории чемпионате мира советские шестовики уже бились между собой за золото, и тогда Бубка при странном стечении обстоятельств стал первым, Волков остался вторым.

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Квалификация ЧМ-1983 проходила под проливным дождём, и Волков преодолел планку на высоте 5,40 м (при нормативе 5,50 м), а Бубка «забаранил» 5,20 м.



«Организаторы и судьи поступили некрасиво. Они прервали квалификацию, во время которой шёл сильнейший ливень, и объявили, что все зафиксированные уже результаты обнуляются, а все участники – более пятидесяти человек – должны заново начать квалификацию. Те спортсмены, кто как и я прыгнули на 5,40 м, отказались выходить в сектор. Мы заявили, что соревнования должны продолжаться с того момента, на котором они были прерваны, – объяснил Волков.



– Шёл уже предпоследний день турнира, времени куда-то ещё переносить квалификацию шестовиков просто не было. В итоге решили, что в финале должны участвовать все. Представляете? Полсотни человек в финале. С семи утра начали соревноваться, в семь вечера закончили. Бубка успел прыгнуть на 5,70 м – самая обычная высота, а на моей попытке напротив сектора открылись ворота, куда должны были вбежать марафонцы. После этого соревноваться уже не имело смысла, так как сильнейший ветер через ворота просто сдувал спортсменов».



В Хельсинки Бубка перепрыгнул Волкова на 10 см, в Москве ситуация была ровно противоположной. Для победы хватило 5,80 м – и это было выше, чем прыгнул Кинон в Лос-Анджелесе.



«Я просто прыгнул ровно столько, сколько нужно было для победы. Принципиальным я наше соперничество не считал, потому что на тот момент был сильнее Сергея Бубки. На тренировках в Сочи я прыгал на 5,96 м, а мировой рекорд Бубки был 5,90 м. Это было зафиксировано тренерами. Уверен, что в Лос-Анджелесе мы с Сергеем боролись бы за победу на высоте выше мирового рекорда, но… Идиотское решение лишило нас такой возможности», – подчеркнул Волков.

«Меня лишили зарплаты и выгнали из сборной»

Константин Волков Фото: РИА Новости

Вот выдержка из передовой статьи журнала «Лёгкая атлетика» №10 за 1984 год, полностью посвящённого соревнованиям «Дружба»:



«… Четыре года готовились спортсмены социалистических стран, как и спортсмены всего мира, к главным стартам четырёхлетия — очередным Олимпийским играм, которые состоялись на этот раз в США, в столице Калифорнии Лос-Анджелесе. Готовились самым серьёзнейшим образом и сумели подготовиться, как показал прошедший сезон, отменно.



Но разнузданная антисоциалистическая, антисоветская кампания, поддержанная правителями из Белого дома, сделала невозможным их участие в играх на американском континенте. Более шестидесяти процентов сильнейших атлетов мира, чемпионов и призеров последних чемпионатов мира не смогли принять участие в борьбе за олимпийские медали самой высшей пробы на Олимпиаде, где олимпийский огонь был осквернен духом наживы. Главными стартами сезона для них и стали соревнования «Дружба-84».

Вот слова Константина Волкова из той же заметки:



«Огромное спасибо вам, московские зрители, за теплоту, поддержку, за вашу доброту и гостеприимство. Огромное спасибо организаторам этих интереснейших состязаний, сумевших в короткий срок подготовить арены к соревнованиям. Прощаясь, мы говорим, обращаясь ко всем спортсменам мира: мы — за чистоту олимпийских идеалов, мы против вмешательства в спорт политиканов, которые пытаются принести в него дух наживы и коммерции. Мы — с вами, мы хотим и будем встречаться на стадионах со спортсменами из разных стран, потому что мы за мир, спорт, дружбу».



А вот то, что было на самом деле.



«Я такого не говорил – за меня это написали. Времена такие, всё равно никто никуда спорить бы не пошёл. Но моё отношение к «Дружбе» и пропуску Олимпиады прекрасно знали и журналисты, и тренеры сборной СССР. Позже, когда я ездил на международные турниры за границей, открыто говорил о том, что случившее – глупость, наказание своих же спортсменов. Лично меня никто не мог бы заставить пиарить идиотское решение руководства СССР. А то, что выбрали автором этих слов меня… Я в то время был депутатом Верховного совета РСФСР, вот и поставили фамилию, чтобы звучало более весомо», – объяснил Волков.

Константин Волков Фото: РИА Новости

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Через два года в 26 лет он завершил карьеру. Возможности выиграть олимпийское золото больше не было. В мае 1984-го в Сочи он думал совсем иначе – будет в его карьере ещё одна Олимпиада, но так и не дождался. Вместо этого – призовые, как олимпийскому чемпиону. На эти деньги Константин Волков купил автомобиль «Нива». Чемпионские призовые стал получать только с января 2020 года, до этого получал стипендию, как серебряный призёр Игр-1980.



«У меня была травма – сильное воспаление надкостницы тазобедренного сустава. Это очень неприятная вещь, крайне болезненная. Лечится либо временем – перерыв около года, либо сложной операцией. Я выбрал первый вариант, хотя и понимал, чем это грозит. Не прыгал примерно полгода, после чего главный тренер сборной СССР Игорь Арамович Тер-Ованесян вызвал меня к себе и убрал со стипендии.



Там ещё нехорошая история произошла с каким-то письмом, которое я в глаза не видел. Якобы от моего имени было написано письмо в поддержку другого спортсмена. Ну всё и сошлось – я не прыгаю, письма пишу. Поэтому зарплату перестал получать. Со спортом было закончено. Устроился на работу. Года через три, когда уже работал тренером, решил показать подопечным, как нужно прыжки совершать. Без разминки прыгнул на 5,70 м. Но о возвращении уже не думал. Результаты ушли далеко вперёд, время было упущено. Кто же знал в мае 1984 года, что меня лишили самого реального шанса на победу на Олимпийских играх…», – сказал Волков.



Его соперник Сергей Бубка стал многократным чемпионом и рекордсменом мира, олимпийским чемпионом.



История Константина Волкова – пример того, что даже молодые спортсмены, лишившиеся Олимпиады, могут не получить второго шанса, и вся карьера может пойти наперекосяк.

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