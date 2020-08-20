«Мне просто жизнь сломали». Самбистку из Минска обвинили в избиениях задержанных

Двукратный призёр чемпионатов Европы по самбо минчанка Кристина Казаной стала одной из самых обсуждаемых персон в Беларуси. Вброшенный в сеть фейк о том, что она пытала людей в центре изоляции на Окрестине в Минске, мгновенно изменил жизнь лейтенанта белорусской милиции. Девушка призналась, что новость, которую уже опровергли, сломала ей жизнь.

500 долларов за любую информацию

События в Беларуси настолько повысили градус ненависти в обществе, что жертвой может стать любой. Достаточно показать пальцем.



Так и случилось с белорусской самбисткой Кристиной Казаной, лейтенантом милиции, преподавателем Академии МВД в Минске, а в свободное от работы время – сестрой милосердия в Свято-Елизаветинском монастыре.



В интернете появилась информация, что именно она пытала задержанных в центре изоляции на Окрестина. Том самом центре, куда белорусские силовики свозили всех подряд во время массовых протестов людей по итогам президентских выборов.

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По словам людей, которых выпускали на волю – избитых, покалеченных, истерзанных – над ними издевалась некая девушка, «вроде бы Карина», в звании прапорщика.



Непонятно кто запустил информацию о Кристине Казаной, но именно на неё указали пальцем, как на ту самую «вроде бы Карину», пытавшую задержанных.



В соцсетях на неё мгновенно выплеснулась ненависть, сравнимая разве что с отношением белорусов к фашистам. На какое-то время даже появлялась информацию о награде в 500 долларов тому, кто сообщит её адрес или телефон.

«Чем мы отличаемся от зверья, которое било граждан?»

Кристина Казаной узнала обо всём после звонка друзей, которые увидели фотографию девушки в одном из белорусских телеграм-каналов с припиской «вот та, кто пытала людей на Окрестина».

Фото: facebook.com/kristi.kazanoi

Она достаточно оперативно записала видеообращение и выложила на своей странице. Кристина объяснила, что люди обвиняют её ошибочно, она никогда не была в этом центре на Окрестина, никого не избивала и не мучила.



«Все, кто меня знают, скажут, что я на это не способна. Я не была на избирательных участках, не подсчитывала голоса, не лезла в политику. Я за мир в нашей стране, люблю Беларусь, и мне страшно видеть, что в ней происходит», – сказала Казаной.

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Но столкнулась с ещё большей злобой. Ей писали угрозы, стыдили и призывали раскаяться даже после того, как те же источники информации, которые допустили ошибку, признали это. И даже после того, как узнали, что Кристина – сестра милосердия в Свято-Елисаветинском монастыре, которая в свободное от работы в академии и тренировок время ухаживает за детьми с особенностями в развитии.



«Хотелось бы спросить всех, кто писал гадости, чем в итоге мы отличаемся от того зверья, которое избивало наших граждан, если как сорвавшиеся с цепи псы начали травлю. Есть закон, хотим построить нормальную страну и общество, давайте жить по закону и оставаться людьми, даже в такой непростой ситуации», – написал один из пользователей.



«Мусор не может быть невинным! Хороший мусор – дохлый мусор», – тут же ответил другой.

«Я боюсь выходить из дома»

Мало кто мог представить, в какой ситуации оказалась Кристина Казаной. В какой ад превратилась жизнь девушки, которая пыталась ни во что не вмешиваться. Она сама рассказала об этом в видеоинтервью изданию Sputnik, чтобы остановить кошмар.



Вот только несколько выдержек.



«Я боюсь выходить из дома. Я честно работала, старалась людям зла не делать. Мне было страшно, обидно и горько».

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«Какие-то люди стали угрожать моей маме и сестре с грудным ребёнком, когда они вышли погулять. Спрашивали у них, как им и мне живётся. Да замечательно мы жили, пока кто-то не вбросил ложь в интернет. Мне жизнь сломали!»



«Тем, кто продолжает писать гадости, хочу сказать, что жизнь – бумеранг. Сегодня осудили они, а завтра кто-то осудит их. Они окажутся на моём месте. Я такого никому не желаю».

«Я с раннего детства занималась спортом: гимнастикой, дзюдо, самбо. Занималась волонтёрской деятельностью, стала сестрой Свято-Елисаветинского монастыря, езжу к деткам больным. Всегда считала, что добрые дела нужно делать молча. Но в этой ситуации попросила их за меня помолиться».



«Меня обвинили без доказательств. Просто обвинили и всё, а теперь требуют, чтобы я доказывала свою невиновность. Руки требуют показать. У меня чистые руки и чистая совесть».



«Я переживу это всё. Грязь с меня сойдёт… Я свято верю, что люди на самом деле добрые, они просто заблудились во тьме».