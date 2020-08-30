Главу российского антидопинга уволили из-за скандала с деньгами. Теперь Гануса посадят?

Российское антидопинговое агентство лишилось самого скандального руководителя в своей истории. За три года в должности главного борца с допингом в стране Юрий Ганус успел задеть за живое едва ли не каждого высокопоставленного спортивного чиновника.
Конец карьеры Гануса в РУСАДА наступил после аудита финансовой деятельности организации. Проверка выявила многочисленные нарушения, из-за чего генеральному директору и указали на дверь.
Не исключено, что вслед за работой он лишится и свободы.
Подделка подписей и слишком дорогое такси
Официальное решение об увольнении Юрия Гануса с поста генерального директора РУСАДА было принято 28 августа, однако сомнения в таком исходе отпали ещё за три недели до этого – после того, как наблюдательный совет рекомендовал учредителям освободить руководителя агентства от занимаемой должности.
Поводом для увольнения Гануса послужил аудит, проведённый частной компанией «ФинЭкспертиза» по заказу учредителей РУСАДА – Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Авторы проверки заподозрили РУСАДА и его главу в целом ряде серьёзных нарушений:
— злоупотребление служебным положением;
— фальсификация подписей в договорах с контрагентами;
— возможный конфликт интересов при заключении договоров;
— фальсификация финансовых отчётов об использовании средств из бюджета организации;
— совмещение должностей некоторыми сотрудниками, включая Гануса.
Аудиторов смутили траты руководителей РУСАДА на служебные поездки на такси, а также решение Гануса оплатить за счёт работы курсы английского языка. Также в отчёте содержатся сомнения в достоверности предыдущих аудиторских проверок деятельности агентства. РУСАДА предоставило подробный анализ отчёта о проверке. Большинство выводов аудиторов в агентстве назвали необоснованными и бездоказательными. Тем не менее, положение Гануса стало критическим, а его отставка казалась неизбежной. В итоге главу российского антидопинга уволили из-за громкого скандала с деньгами.
Ганус расколол российский спорт
Юрий Ганус возглавил РУСАДА летом 2017 года и сумел стать самым ярким руководителем в истории агентства. Ни одно интервью Гануса не обходилось без громких заявлений и жёсткой критики высокопоставленных чиновников от спорта. Он признавал наличие в России проблем с
допингом и призывал власти активнее сотрудничать с ВАДА. Из-за нестандартной манеры работы Ганус быстро обзавёлся как сторонниками, так и противниками. Одни считали, что он искренне ратует за чистоту российского спорта, а вторые открыто называли предателем и обвиняли в лоббировании иностранных интересов.
Естественно, и на увольнение Гануса специалисты и болельщики отреагировали по-разному. К примеру, Тина Канделаки и Вячеслав Фетисов призывали его уйти в отставку сразу после публикации итогов проверки, а двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене, напротив, выразила недовольство решением ОКР, сопроводив пост в «инестаграме» хэштегом #НеВедаютЧтоТворят.
Гануса могут посадить?
Теперь РУСАДА и Юрию Ганусу придётся существовать порознь, однако обоим в ближайшее время предстоит столкнуться с трудностями. РУСАДА во главе с исполняющим обязанности генерального директора Михаилом Бухановым должно на деле показать ВАДА, что не собирается менять курс, выработанный прежним руководством. Иначе российский спорт может оказаться в ещё более тяжёлом положении.
Гануса же, возможно, ждут судебные разбирательства в отношении фактов, установленных аудиторской проверкой. Глава ОКР Вячеслав Поздняков уже сообщил, что все выявленные нарушения будут переданы в правоохранительные органы. Не исключено, что Гануса теперь могут даже отправить за решётку.
Предсказать дальнейшее развитие событий трудно, но Ганус наверняка надолго останется самым красноречивым боссом РУСАДА.
Вряд ли кому-то хочется повторить его путь.
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