«Принципиальность матчей с ЦСКА – выдумка». Анна Сень – о финальных матчах сезона

Гандбольный «Ростов-Дон» после начала сезона выиграл и Кубок России, и Суперкубок, дважды переиграв ЦСКА, и теперь готов начать борьбу за победу в Лиге чемпионов. Перед стартовым матчем с «Ференцварошем» одна из лидеров ростовской команды полусредняя Анна Сень рассказала о выдумке журналистов и болельщиков, неожиданном уходе главного тренера, советах с временным наставником и ожиданиях от того, чтобы будет делать новый рулевой из Швеции.

– «Ростов-Дон» в начале сезона уже взял два трофея. Команда в хорошей форме?

– В матчах с ЦСКА мы выиграли Кубок России и Суперкубок. То, что обыграли именно ЦСКА, который значительно усилился и показывает хороший гандбол, является показателем качества игры «Ростова». Мы играем на хорошем уровне, готовы бороться за очередное чемпионство в России и биться за победу в Лиге чемпионов.



– В Ростове рады тому, что ЦСКА стал сильнее? Ведь с сильными играть интереснее.

– Безусловно, усиление ЦСКА пойдёт на пользу всему нашему гандболу. А нас мотивирует работать ещё больше. И доказывать: «Ростов-Дон» как был чемпионом, так им и остаётся. Мы будем продолжать в том же духе.

Заставили понервничать. Как «Ростов-Дон» снова выиграл Суперкубок России Ростовчанки выиграли шестой Суперкубок подряд. Хотя ЦСКА сопротивлялся как мог.

– В прошлом сезоне вы говорили, что матчи с ЦСКА не являются для «Ростова-Дон» принципиальными. Сейчас можете сказать то же самое?

– Когда говорят о самом принципиальном противостоянии в нашем гандболе, нужно понимать, что это придумали журналисты и болельщики. ЦСКА – «Ростов-Дон»? Но почему не «Лада» – «Ростов-Дон», ведь последние годы был именно такой финал чемпионата России. Это приходит извне, мы же никогда не занимались тем, что выделяли одного соперника. Но ЦСКА – такая же команда первой четвёрки чемпионата страны, как и мы. То, что провели с ними два финала подряд – так сложилось. Наверное, сделать такое противостояние принципиальным привлекательно с медийной точки зрения. Кто хочет так думать – пожалуйста, пусть так и будет.



– С чисто игровой точки зрения насколько «Ростов-Дон» близок к своему максимуму?

– До тех пор, пока мы не стартовали в Лиге чемпионов, сказать об этом невозможно. Одно дело играть с российскими командами, и совсем другое – в главном еврокубке. Это другой уровень соперничества, где никто никого не боится. Вот после матча с «Ференцварошем» и будет понятно, что мы из себя действительно представляем на сегодняшний день. Естественно, мы настраиваемся на самый высокий результат не только в конкретной игре, но и во всём турнире.



– После Суперкубка главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин покинул свой пост. Подход Томаша Главаты к тренировочному процессу чем-то отличается от того, что было при испанском наставнике?

– Наверное, главное отличие в том, что Томаш больше советуется с игроками непосредственно во время матча, обсуждается тактические изменения, которые позволят сыграть ещё сильнее. Амброс про это вообще не спрашивал.

«Бедные мои соседи!» Вратарь «Ростова-Дон» — о чемпионстве, добытом на карантине Онлайн-турнир по бёрпи, тренировки на восьмом этаже, золото с грустинкой — Галина Габисова на самоизоляции не скучает.

– Это объясняется разницей в возрасте и статусе тренеров или просто тренерский подход?

– Думаю, тренерский подход. Томаш на данный момент – наш главный тренер, ведь Пер Юханссон пока ещё к команде не присоединился. Мы его слушаем и уважаем.



– Насколько неожиданным был уход Мартина?

– Этого не ожидал никто. Мы же только приступили к тренировкам после четырёх-пяти месяцев отсутствия гандбола в нашей жизни… Но это нас сплотило ещё больше. Я не говорю, что уход Амброса пошёл нам на пользу, но раз мы играем и выигрываем, значит, мы настолько сильны, что можем пережить и такие потрясения.



– Команду готовил к сезону Мартин. «Ростов-Дон» сейчас играет на его «багаже»? Или это уже заслуга Томаша Главаты?

– Мы не можем не играть на багаже нашего бывшего наставника. Он был в команде две года, ставил защиту, нападение, комбинации. Ну а Томаш работал с Мартином вторым тренером, так что это и его заслуга тоже, как и всех остальных членов тренерского штаба. Они всё делали вместе. Вот если бы совсем поменялся весь штаб, тогда можно было бы рассуждать про то, что делал прежний тренер и что привнёс новый.



– Такая возможность у вас будет, когда приедет швед Юханссон. Но нет ли ощущения, что сейчас «Ростов-Дон» на ходу и резко менять что-то было бы странно?

– В любом случае, мы примем его в команду, будем выполнять всё то, что он будет давать. Возможно, Пер Юханссон и не будет ничего кардинально менять, так как на это нет времени, да и необходимости. Уверена, что до Нового года мы будем играть на том, что уже есть. У нас достойная команда, в игре которой есть очень много плюсов.

«Специально проигрывать никто не собирается!» Первая битва «Ростова» и ЦСКА Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА был самым ожидаемым в чемпионате России. Но сюрпризов так и не преподнёс.

– Но вы же что-то знаете про нового наставника, про его методы работы?

– Мы часто пересекались с этим тренером, когда играли сборные России и Черногории. Он сделал из своих подопечных одну из самых жёстких команд мира. У них очень крутая защита, да и Юханссон очень здорово ими руководит. Он также возглавлял «Бухарест» и однажды привёл команду к третьему месту в Лиге чемпионов. Считаю, что руководство «Ростова-Дон» сделало правильный выбор.



– Вы считаете, «Ростову-Дон» не хватает жёсткости в защите?

– У нас одна из лучших защит в Лиге чемпионов, что мы доказывали в двух последних сезонах. Повторю, у нас достаточно плюсов, чтобы новый тренер пришёл и обошёлся минимальными изменениями в игре на первых порах.