«Всё пропахло политикой». Великого чемпиона Санеева дважды обманули на Олимпиаде в Москве

«Меня тогда запросто могли застрелить», — вспоминает Виктор Санеев события жуткого утра 5 сентября 1972 года. За день до этого он выиграл свою вторую Олимпиаду и по идее должен был пребывать в отличном настроении. Однако максималист Санеев не был доволен своими прыжками и всю ночь не мог уснуть, прокручивая моменты соревнований у себя в голове.

3 октября Виктору Санееву исполнилось 75 лет.

«Желание услышать гимн – лучший допинг». Сенсационный рекорд советского атлета Паклина Результат советского чемпиона в нашей стране никто не может превзойти уже 35 лет.

«Чёрный сентябрь»

И было какое-то неприятное предчувствие. Он вышел на улицу рано утром и пошёл по олимпийской деревне, когда к нему подбежал молодой человек и в панике бросил фразу, что здесь террористы. Виктор не сразу понял, что к чему. В голове не укладывалось, что могли делать террористы в олимпийской деревне и как такое вообще было возможно. Однако по лицу человека, говорившего ему это, Санеев осознал, что дело серьёзное.

Боевики палестинской организации под названием «Чёрный сентябрь» захватили в заложники 11 человек из сборной Израиля. Двое из них были застрелены, когда была предпринята попытка захватить корпус в здании, а остальные члены команды погибли ночью после расстрела и разрыва гранаты. Карьере уже двукратного на тот момент олимпийского чемпиона в тот день мог прийти конец. Да что там карьере, жизни.

Он должен был стать баскетболистом

В детстве Санеев обожал футбол. И у него неплохо получалось в родном Сухуме. С пяти лет он ходил в футбольную секцию, а после тренировок продолжал играть уже во дворе с друзьями. Команда Виктора быстро стала лучшей в Гагрском районе, а сам он – ключевым её игроком.

А потом увлёкся баскетболом. Да так, что вполне мог стать профессиональным игроком. В 1962 году его даже приняли в сборную Абхазии. Перспективы открывались весьма неплохие, однако тут в дело вмешался тренер по лёгкой атлетике Акоп Керселян, который не один день высматривал большой талант в молодом парне. Уж больно прыгучим тот был.

«Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет», — приводит слова Санеева «Спутник Абхазия».

Гимнастка Наймушина в 15 лет выиграла Олимпиаду-80. А затем сбежала от тренеров Героиня Игр в Москве умерла во сне в обшарпанной квартире, сыновья на её похороны не приехали – почему?

Легендарная победа в Мехико

Уже через год после начала серьёзных занятий лёгкой атлетикой Санеева взяли в сборную СССР, а вскоре он стал чемпионом страны. А потом уже были три подряд победы на Олимпийских играх. Большинство многократных олимпийских чемпионов на вопрос, какое золото им особенно дорого, как правило отвечают, что каждая победа по-своему хороша.

Но Виктор всегда ставил на особую ступеньку победу на Играх в Мехико в 1968 году. И не только потому, что это был его первый успех на Олимпиадах. Просто тогда в секторе для тройных прыжков происходило какое-то сумасшествие. Мировой рекорд за сутки, начиная от квалификации и до финала, обновлялся пять раз тремя разными спортсменами!

Последнее слово осталось за Санеевым, который в решающей попытке улетел на 17 м 39 см. Олимпиада в Москве в 1980 году должна была стать его четвёртой и последней в карьере. Он понимал, что может не выиграть, всё-таки физические возможности были уже не те. Но он точно не был готов к двойному обману и в какой-то степени предательству, которое его ждало на московской земле.

«Мэйд ин Советский Союз»

Санеев должен был поднести огонь к факелу и ознаменовать начало Олимпийских игр в Москве. Он представлял, как будет бежать по переполненным «Лужникам» с олимпийским огнём, и толпы людей будут восторженно ему аплодировать. Кому как не единственному в мире олимпийскому чемпиону в тройном прыжке могли это доверить.

Однако в последний момент всё переиграли, и пламя зажигал не он, а баскетболист Сергей Белов, олимпийский чемпион Мюнхена-72. А причина была простой и очень неприятной для Санеева.

«Глава Московского Горкома КПСС Гришин потребовал, чтобы торжественную миссию выполнил русский парень, а не уроженец Сухуми. Об этом мне сообщили уже потом», — рассказал Санеев в интервью журнала GQ.

Виктор назвал происходящее лаконично: «Мэйд ин Советский Союз». Ему уже тогда многое не нравилось из того, что случалось в стране. Он всё-таки собрался и достойно выступил перед московской публикой и завоевал серебряные медали. А должен был выигрывать, однако узнал об этом уже спустя многие годы.

«Все понимали абсурдность ситуации». Как прыгуна Волкова лишили дуэли за золото Олимпиады Советских спортсменов не пустили в США из-за отравленной еды и враждебной обстановки. Атлеты «отмечали» это решение в ресторане три дня.

«Всё пропахло политикой»

После развала СССР переехал жить в Австралию, где работал в том числе доставщиком пиццы. В какой-то момент ему предложили работать в колледже преподавателем физкультуры.

И вот однажды Санеев пересматривал кадры с той самой московской Олимпиады, в очередной раз восторгался переполненными «Лужниками», когда случайно увидел кадры прыжка своего соперника – эстонца Яака Уудмяэ, выигравшего тогда золотую медаль. И был просто в шоке! Оказалось, что эстонец сделал заступ при первом отталкивании во время прыжка, принесшего ему золото. Золото, которое должен был получить Санеев. Четвёртое подряд.

«Уже тогда всё в стране дышало политикой. Отношения с Прибалтикой были натянутые. Может быть, это сыграло свою роль. Но моё четвёртое золото находится теперь где-то в Прибалтике».