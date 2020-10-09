«Чувствовал себя клоуном». Как футболист без ног сыграл в официальном матче

В 2005 году в матче регулярного чемпионата по американскому футболу в Цинциннати на поле появился необычный игрок – у него не было обуви и щитков. Он совершил несколько полезных действий, но после перерыва арбитр не пустил его на поле именно по причине отсутствия необходимой экипировки. Но Бобби Мартин не мог её надеть, так как у него не было ног. После того матча Мартин стал звездой. Недавно он погиб, разбившись на краденом квадроцикле.
«Ненавидел это чувство»
«Это случилось впервые в моей жизни и в моей карьере. Никогда так паршиво себя не чувствовал. Я ненавидел это. Чувствовал себя клоуном. Все смотрели меня и говорили мне, что у меня нет ног», — вспоминал тот эпизод Бобби.
Ещё больше разогрел ситуацию ведущий на местном радио, который назвал участие Мартина в игре «шоу фриков». Федерация спорта штата Огайо заступилась за Бобби и отстояла его право на участие в соревнованиях.
«Он не просил об особом отношении к себе»
У Мартина была врождённая болезнь – синдром каудальной регрессии. Фактически у него отсутствовали ноги, а его рост составлял всего лишь 91 сантиметр. Он весил 55 кг, однако это не мешало ему поднимать штангу весом 150 кг в тренажёрном зале. Бобби был вдохновляющим примером для многих людей с ограниченными возможностями.
До игры в Цинциннати он не комплексовал из-за своего вида. Мартин признавался, что к 22 годам у него было более 25 девушек.
«Он был искренним и прямолинейным. Настоящий лидер. Бобби никогда не просил к себе особого отношения. Он знал, что является инвалидом, но никогда этого не показывал и не хотел никаких поблажек», — рассказывал тренер Эрл Уайт.
Тусовки с Брайантом и Макконахи
Унижение было для него психологическим ударом. С другой стороны, о Бобби Мартине узнала половины Америки. Он это понимал, поэтому старался максимально проявить себя на футбольном поле. И у него получалось.
Клубы NFL стали приглашать Бобби на матчи в качестве почётного гостя, а десятки тысяч зрителей на культовых стадионах аплодировали ему. «Грин Бэй Пэкерс», «Канзас Чифс», «Цинциннати Бенгалс» и другие клубы с радостью принимали его на своих тренировках и матчах.
Бобби регулярно приглашали на популярные шоу на ТВ. В 2006 году он выиграл престижную премию ESPY в Лос-Анджелесе как лучший спортсмен с ограниченными возможностями. На тусовках Мартин постоянно пересекался с такими людьми как Коби Брайант, Шакил О Нил, Серена Уильямс, Лудакрис, Мэттью Макконахи, Кифер Сазерленд.
Журналисты из разных стран мира делали репортажи об уникальном футболисте без ног. Бобби женился и воспитывал сына. А после окончания карьеры планировал спокойную семейную жизнь и походы на местный стадион, чтобы следить за игрой будущих звёзд американского футбола.
Смерть на квадроцикле
В конце апреля 2020 года на дороге Западной Дайтоны произошла авария, в которой погиб молодой парень без ног. Им оказался Бобби Мартин. Он зачем-то украл квадроцикл и помчался на высокой скорости по одной из авеню. Бобби решил проскочить перекрёсток, но врезался в автомобиль.
Бобби отбросило на лобовое стекло машины, после чего он рухнул на асфальт. Его оперативно отправили в местный госпиталь, однако спасти не смогли.
«Он лишился жизни таким же образом, как, собственно, и проживал её. Ничего не могло его остановить. Он жил на полную катушку», — сказал Джерри Гриффит, директор школы, в которой учился и за которую выступал Бобби Мартин.
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