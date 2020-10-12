90 минут с прелестной незнакомкой. Громкий секс-скандал капитана сборной по плаванию

Японец Дайя Сэто – настоящая звезда спорта у себя на родине. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он стал обладателем бронзовый медали, а ещё много раз побеждал на чемпионатах мира. Его любили и боготворили в Японии. Но всё изменилось после того, как Дайя снял номер в отеле с почасовой оплатой и уединился в нём с эффектной незнакомкой на полтора часа.
Не семейные ценности
Всё случилось в конце сентября 2020 года в Токио. Популярность Сэто в Японии настолько велика, что за ним иногда следят папарацци. И в тот прекрасный вечер фотографам, искавшим скандальные кадры, несказанно повезло. Они запечатлели капитана сборной Японии по плаванию на парковке, когда в его машину подсела незнакомая красотка в коротком платье.
Папарацци проследовали за машиной Сэто до отеля с почасовой оплатой. В Токио таких полно по всему городу, и все знают, для чего они работают. Пара провела в номере ровно полтора часа, после чего спортсмен и девушка вышли из здания и разъехались в разные стороны.
Снимки быстро разлетелись по соцсетям, поэтому пловцу не было смысла что-то отрицать. Сэто извинился за свой поступок, назвав его безрассудным, однако общественное порицание было очень сильным. Японцам особенно не понравилось то, что буквально за несколько недель до этого атлет с женой снимался в рекламном ролике, пропагандирующем семейные ценности.
До скандала семья Сэто вообще была образцом для подражания. Супруга Юка Мабути тоже напрямую связана с водными видами спорта. В прошлом она профессионально занималась прыжками в воду. В 2018 году у пары родился первый ребёнок, а в марте 2020-го – второй.
Всему виной коронавирус!
По крайней мере, так считает сам многократный чемпион мира по плаванию. Дайя признался, что был в глубокой депрессии после того, как Олимпиаду в Токио перенесли на год. Да и сейчас никто не знает, состоится ли она вообще. Сэто же возлагал на домашние Игры огромные надежды. В 2019 году он дважды победил на чемпионате мира на дистанциях 200 и 400 м комплексом.
Лето 2020 года должно было сделать его звездой не только японского спорта, но и мирового. Подготовка шла отлично, спортсмен был готов показывать самые высокие результаты. Но пандемия коронавируса лишила пловца долгожданного момента славы. Сэто уверяет, что психологически с этим не справился и начал искать отдушину на стороне.
Жизнь пошла по наклонной
Последствия этого поступка были ужасными для Сэто. Из-за громкого секс-скандала от него отказались все спонсоры, в том числе японская авиакомпания All Nippon Airways, которая давала ему почти миллион долларов каждый год.
К финансовым бедам добавились и спортивные. Японца лишили статуса капитана сборной. А ведь он мечтал возглавлять команду на домашней Олимпиаде! Пошли даже разговоры о том, чтобы вообще отстранить Сэто от плавания, но, похоже, это юридически невозможно.
Пока Дайя останется в команде в соответствии со спортивным принципом. Но без поддержки спонсоров, тренеров и болельщиков его карьера теперь может быть разрушена.
Супружеская измена, конечно, не лучший пример демонстрации семейных ценностей, но всё же это личная жизнь человека, которая не имеет к спорту прямого отношения. Хочется, чтобы в отношении талантливого пловца в Японии не перегнули палку. А самому Сэто остаётся пожелать разобраться в своих отношениях, психологически восстановиться и заставить всех забыть о своём проступке успехами на домашней Олимпиаде, когда бы она теперь ни состоялась.
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