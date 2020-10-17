Когда даже Трефилов молчит. Легендарный Владимир Максимов отметил юбилей победой

Великому гандболисту и не менее великому тренеру Владимиру Максимову исполнилось 75 лет. Его поздравляли президент России и президент ФГР, коллеги и подопечные, соратники и друзья. А завершил программу празднований гала-матч между «Чеховскими медведями», которые под руководством Максимова уже 19 раз становились чемпионами страны, и сборной клубов России.

Когда Трефилов молчит

Сама игра прошла в формате выставочной встречи: нет, всё было по правилам, только судьи на многое закрывали глаза, а игроки старались по возможности забивать красиво. Но главное – много.



И надо же, ошиблись в подсчётах! «Чеховские медведи», отдавшие соперникам часть игроков, чтобы обе команды были в полноценных составах, выиграли 38:35. И никто не подсказал парням, что нужно бы забить ещё два мяча, чтобы получилось красиво – 75 в сумме. Ну ничего, до следующего юбилея есть время, чтобы подтянуть знание математики.

В 2000-м российские гандболисты выиграли Олимпиаду. А на награждение пришли в тёмных очках Тренер шутил, что игроков ослепил блеск золота.

Игрой чемпионов страны, как и всегда, руководил сам Максимов. А ассистировал ему не постоянный помощник Виталий Иванов, а сам Евгений Трефилов. Король Треф, кстати, необычно тихо сидел на скамейке запасных. Когда такое было в последний раз? Обычно Трефилов стоит, и уж точно не молчит. Но в этот раз он уступил лидерство в тренерском тандеме. Том самом, который в 1997-м привёл мужскую сборную России к победе на чемпионате мира в Кумамото.

«Когда мне говорят, что я великий, краснеть начинаю». Трефилов ярко отпраздновал юбилей Выдающийся тренер, несмотря на возраст, на пенсию уходить не собирается. Фирменный юмор и желание работать – всё при нём.

Гандболисты из обеих команд старались сделать так, чтобы получилось действительно шоу: вертушки, воздушки, забросы мяча за шиворот, красивейшие сейвы, неожиданный выход вратаря чеховцев Артёма Грушко на позицию разыгрывающего. В общем, получилось красиво и эффектно. Жаль, до цифры «75» не добрались. Может, Максимову стоило бы на пару минут самому выйти на площадку и показать, как он умеет бросать по воротам?

Легенда российского гандбола

В 1970-х Владимир Максимов был лучшим гандболистом СССР. Он блистал сначала в краснодарском «Буревестнике», который вёл за собой, а затем и в московском МАИ.

Максимов был и лидером сборной СССР, которая в 1976-м в Монреале выиграла золотые медали. Напор, страсть, прыжок, невероятной силы и точности бросок – нынешний юбиляр в годы активной карьеры был суперзвездой мирового гандбола. Как вспоминали игроки тех лет, Максимова невозможно было остановить.



В качестве действующего игрока он выиграл всё. В качестве тренера – тоже, включая Олимпийские игры в Барселоне и Сиднее.



«Чеховские медведи» под его руководством никому не отдают чемпионский титул, хотя в последние годы ходит много разговоров о том, что команда уже не та, а её главный тренер сильно постарел.

«Чеховские медведи» разбили амбиции ЦСКА. Армейцы проиграли впервые в сезоне Армейский клуб уже второй раз за месяц уступает команде легендарного Владимира Максимова.

Но по-прежнему никто не может сбросить команду легендарного Владимира Максимова с трона. А сам он намерен продолжать работу и приносить пользу российскому гандболу. Как было и остаётся на протяжении большей части из 75 прожитых лет.