«Игра в масках – это полнейшая чушь». Капитан «Ростова-Дон» – о лидерстве в Суперлиге

«Ростов-Дон» устроил праздник для своих болельщиков в очередном туре российской Суперлиги. Мало того, что клуб организовал специальную программу для фанатов в честь празднования Хэллоуина перед матчем с «Астраханочкой», так ещё и команда вышла в единоличные лидеры чемпионата.
«Ростов» и «Астраханочка» оставались единственными командами, которые шли без поражений. В очной встрече на Дону ростовчанки победили со счётом 27:22. Одним из главных героев матча стала правый крайний «Ростова-Дон» Юлия Манагарова, которая забила в этой встрече восемь мячей. «Чемпионат» поговорил с капитаном «Ростова» об этой игре, о начале сезона и о бредовой идее играть в гандбол в медицинской маске.
— Как на команде сказался перенос матча Лиги чемпионов с «Вайперсом»? Помогли лишние дни отдыха или хотелось всё-таки избежать переносов?
— Никак не сказался. Просто появилось больше времени на Чемпионат России, где как раз предстояло провести две самые важные игры на этом отрезке – с ЦСКА и «Астраханочкой». Удалось больше времени уделить подготовке к этим играм. Лишних дней отдыха у нас нет. Минус переносов игр – это накладка на последующее расписание в будущем.
— Были ли удивлены тем, что «Астраханочка» победила ЦСКА в прошлом туре и как с учётом этого строили подготовку?
— Были удивлены тем, что ЦСКА не сыграли так, как они умеют. Скорее всего, сказались последствия травм ведущих игроков и некоторые другие причины. Мы думали, что «Астраханочка» после победы над ЦСКА поймает «волну» и настраивались по максимуму на этот матч.
— Первый тайм вчерашнего матча был одним из лучших для «Ростова» в этом сезоне. Согласны с этим?
— Да, у всей команды был отличный настрой на эту игру. Многое получалось, а ещё мы играли дома при своих болельщиках, что всегда помогает. Пожалуй, соглашусь с тем, что это был один из лучших наших таймов в сезоне.
— И для вас лично этот тайм получился очень удачным и результативным. Довольны ли своей игрой?
— На самом деле каждый игрок старается делать всё, что он умеет и делать это максимально хорошо. У меня было много моментов благодаря командным действиям, и я рада, что смогла их использовать.
— Что случилось в последние 10-15 минут второго тайма, когда «Астраханочке» удалось приблизиться в счёте?
— Ничего особенного не случилось на этом отрезке матча. Мы полностью контролировали ситуацию.
— Менее чем через неделю вам предстоит ещё одна большая игра — против ЦСКА. Чего от неё ждёте и рассматриваете ли ЦСКА как главного конкурента в Суперлиге?
— ЦСКА показывают хорошую игру в ЛЧ, у них хороший тренер, знает нас. Будем делать всё то, что хорошо знаем, как и со всеми остальными командами. ЦСКА наверняка захочет исправить свой проигрыш, который произошёл в матче против «Астраханочки». Чемпионат будет длинный, так что все могут быть конкурентами и точно будут бороться до последнего.
— Недавно в Испании матч гандбольного чемпионата игрокам пришлось сыграть в масках. Что думаете об этом и как это обсуждали внутри команды?
— Моё мнение, что это полнейшая чушь. Во-первых, очень тяжело бегать и дышать через марлю. Не думаю, что это самый лучший способ, чтобы предотвратить распространение вируса. Если честно, никак не обсуждаем. Все уже устали от всего этого вируса и хочется, чтобы всё это поскорее закончилось.
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