«Игра в масках – это полнейшая чушь». Капитан «Ростова-Дон» – о лидерстве в Суперлиге

Юлия Манагарова стала одной из главных звёзд матча с «Астраханочкой» в борьбе за первое место в чемпионате России по гандболу.

«Ростов-Дон» устроил праздник для своих болельщиков в очередном туре российской Суперлиги. Мало того, что клуб организовал специальную программу для фанатов в честь празднования Хэллоуина перед матчем с «Астраханочкой», так ещё и команда вышла в единоличные лидеры чемпионата.

«Ростов» и «Астраханочка» оставались единственными командами, которые шли без поражений. В очной встрече на Дону ростовчанки победили со счётом 27:22. Одним из главных героев матча стала правый крайний «Ростова-Дон» Юлия Манагарова, которая забила в этой встрече восемь мячей. «Чемпионат» поговорил с капитаном «Ростова» об этой игре, о начале сезона и о бредовой идее играть в гандбол в медицинской маске.

Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки» Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.

— Как на команде сказался перенос матча Лиги чемпионов с «Вайперсом»? Помогли лишние дни отдыха или хотелось всё-таки избежать переносов?

— Никак не сказался. Просто появилось больше времени на Чемпионат России, где как раз предстояло провести две самые важные игры на этом отрезке – с ЦСКА и «Астраханочкой». Удалось больше времени уделить подготовке к этим играм. Лишних дней отдыха у нас нет. Минус переносов игр – это накладка на последующее расписание в будущем.

— Были ли удивлены тем, что «Астраханочка» победила ЦСКА в прошлом туре и как с учётом этого строили подготовку?

— Были удивлены тем, что ЦСКА не сыграли так, как они умеют. Скорее всего, сказались последствия травм ведущих игроков и некоторые другие причины. Мы думали, что «Астраханочка» после победы над ЦСКА поймает «волну» и настраивались по максимуму на этот матч.

— Первый тайм вчерашнего матча был одним из лучших для «Ростова» в этом сезоне. Согласны с этим?

— Да, у всей команды был отличный настрой на эту игру. Многое получалось, а ещё мы играли дома при своих болельщиках, что всегда помогает. Пожалуй, соглашусь с тем, что это был один из лучших наших таймов в сезоне.

— И для вас лично этот тайм получился очень удачным и результативным. Довольны ли своей игрой?

— На самом деле каждый игрок старается делать всё, что он умеет и делать это максимально хорошо. У меня было много моментов благодаря командным действиям, и я рада, что смогла их использовать.

— Что случилось в последние 10-15 минут второго тайма, когда «Астраханочке» удалось приблизиться в счёте?

— Ничего особенного не случилось на этом отрезке матча. Мы полностью контролировали ситуацию.

— Менее чем через неделю вам предстоит ещё одна большая игра — против ЦСКА. Чего от неё ждёте и рассматриваете ли ЦСКА как главного конкурента в Суперлиге?

— ЦСКА показывают хорошую игру в ЛЧ, у них хороший тренер, знает нас. Будем делать всё то, что хорошо знаем, как и со всеми остальными командами. ЦСКА наверняка захочет исправить свой проигрыш, который произошёл в матче против «Астраханочки». Чемпионат будет длинный, так что все могут быть конкурентами и точно будут бороться до последнего.

«А как они дышать будут?» В Испании впервые в истории сыграли матч в медицинских масках Гандболисты подчинились требованиям властей, несмотря на прямую угрозу здоровью.

— Недавно в Испании матч гандбольного чемпионата игрокам пришлось сыграть в масках. Что думаете об этом и как это обсуждали внутри команды?

— Моё мнение, что это полнейшая чушь. Во-первых, очень тяжело бегать и дышать через марлю. Не думаю, что это самый лучший способ, чтобы предотвратить распространение вируса. Если честно, никак не обсуждаем. Все уже устали от всего этого вируса и хочется, чтобы всё это поскорее закончилось.