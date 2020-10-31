Призёр Олимпиады в Сочи устроил пьяное ДТП и сбежал. Шесть человек пострадали

В 2014-м году японский сноубордист Таку Хираока стал одним из героев Олимпиады в Сочи. Он не выиграл золото, но в хафпайпе оставил без медали самого Шона Уайта – живую легенду сноуборда, благодаря которому покатушки на доске по снежной трубе получили олимпийский статус. Хираоку на родине встретили как героя. А вот теперь впаяли 30 месяцев тюрьмы.
Наследник Летающего Помидора
Этот парень, которому на днях исполнилось 25 лет, ещё в 15 творил невероятные вещи. Он делал на сноуборде трюки, не покорявшиеся никому. На разных экстремальных шоу болельщики приходили конкретно на Хираоку, которому прочили огромные успехи.
Два года подряд в 2010-м и 2011-м Таку становился чемпионом мира среди юниоров с огромным преимуществом. И на первом же этапе Кубка мира среди взрослых Хираока сходу стал вторым, совсем немного не дотянув до первого места.
Японец оправдывал щедро выдаваемые авансы. Его даже называли наследником Шона Уайта – легендарного американского сноубордиста по прозвищу Летающий Помидор. Благодаря Уайту и его безумно сложным трюкам хафпайп получил олимпийскую прописку. Уайт победил на Олимпиадах в Турине и в Ванкувере.
На стене в комнате Хираоки висела фотография Уайта. В Сочи японец и американец должны были схлестнуться между собой.
Победа над кумиром
Они и схлестнулись. Но Уайт в Сочи не был тем безупречным и безбашенным трюкачом, которому всё давалось легко и без ошибок.
Шон не попал на пьедестал – его оттуда сбросил Хираока. Юный японец, успевший к тому времени стать вице-чемпионом мира, обыграл своего кумира на Олимпиаде. Таку совсем немного не хватило до серебряной медали, а победу тогда одержал русский швейцарец Юрий Подладчиков.
Бронза Олимпиады в 18 лет – это более чем круто. Начало отличного пути. Но одновременно и завершение. Слишком ранний успех, всемирная слава, внимание спонсоров и хорошие гонорары не пошли на пользу Таку.
Летающий Помидор, много раз заявлявший о том, что хотел бы уйти из спорта трёхкратным олимпийским чемпионом, свои слова подкрепил делом. В Пхёнчхане он был неподражаем и непобедим. А Таку Хираока, пробившись в число участников Олимпийских игр, этим и ограничился. Что такое 13-е место для спортсмена, которому прочили громкие победы? Только участие.
Напился и сбежал
Таку Хираока после Пхёнчхана завершил карьеру. Точнее, завершил в официальных стартах. На некоторых шоу он ещё участвовал. А спустя год «вольной» жизни устроил крупное ДТП с большим количеством пострадавших.
Он напился до полубессознательного состояния и на большой скорости врезался в другой автомобиль, полный пассажиров. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. К счастью для Хираоки, никто не погиб.
Сноубордист с места ДТП сбежал, но вскоре был задержан полицией.
Разбирательство инцидента шло более года. На днях Хираоки услышал приговор: 30 месяцев тюремного заключения. Правда, условно. И с испытательным сроком в четыре года. Судья, оглашая приговор, посоветовал ему подумать над своим поведением, чтобы стать для юных спортсменов примером, героем и иконой.
Таким, каким для самого Хираоки был Шон Уайт. Американец, кстати, в 2012-м году в невменяемом состоянии устроил дебош возле гостиницы и был арестован за вандализм. Тогда дело обошлось штрафом. Уайт вновь выступал на высочайшем уровне и добился своей цели. Пора бы Хираоки вспомнить про ту фотографию, что когда-то висела у него на стене.
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