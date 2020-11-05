Россия растерялась в концовке матча с Украиной. И упустила важную победу

Последние секунды матча сборных России и Украины в отборочном турнире мужского гандбольного Евро-2022 могли обернуться для нашей команды настоящим кошмаром. Последняя атака при ничейном счёте, розыгрыш вроде бы до верного, но вместо броска последовала передача, которая привела к потере мяча. Украинцам хватило четырёх секунд, чтобы довести до броска свою атаку – спас вратарь.

Вот так начался для сборной России отбор на чемпионат Европы. Хорошо, что начался – много матчей с участием других команд перенесены на другие даты из-за коронавируса.

Вызваны все, кто со справкой

Сборные России и Украины на стадии жеребьёвки отборочного турнира Евро-2022 попали в одну группу. И по договорённости обе встречи группового турнира решили сыграть на нейтральной территории в Минске.



До Беларуси команды добрались далеко не в сильнейших составах. Скорее, по принципу – вызваны все, кто со справкой с отрицательным тестом на коронавирус. С учётом этого обстоятельства, обновлённого состава и дебюта серба Велимира Петковича на посту главного тренера сборная России представлялась командой-загадкой.

«На сбор заехали, как в тюрьму». Сборная России готовится к важнейшему матчу с Украиной В гандболе Россию и Украину не разводят. 5 и 7 ноября команды сыграют принципиальные матчи в борьбе за выход на чемпионат Европы 2022 года.

Болельщики давно уже забыли об успехах нашей мужской гандбольной сборной, но всё равно постоянно надеются на то, что с очередными переменами в тренерском штабе и составе что-то изменится в лучшую сторону.



Но матч со сборной Украины, которая испытывает ещё большие кадровые проблемы, чем сборная России, получился совсем не таким, как хотелось бы видеть.

Преимущество по крупицам

Обе сборные начали довольно осторожно и неспешно, но затем разбежались. И играли на хороших скоростях примерно половину первого тайма, а затем вновь сбавили обороты. У сборной России много атак строилось с передачей с помощью стяжки на правого крайнего Алексея Фокина, который реализовывал бросок за броском.



Но в целом игра команды была довольно примитивной – разыгрывающий и капитан Павел Атьман шёл в обыгрыш через центр, чтобы оттянуть на себя второго защитника и успеть сбросить на полусреднего или линейного. И так повторялось раз за разом в позиционных атаках. Украинцы в атаке действовали разнообразнее, задействовали оба фланга и постоянно бросали издали.

А ещё они настолько далеко выдвигались при классическом построении защиты 6-0, что активная игра наших линейных могла бы помочь без проблем вскрыть такую оборону. Но этой активной игры не было.



Преимущество сборной России собиралось по крупицам и достигалось за счёт игры вратарей. Ни Виктор Киреев, ни Дмитрий Павленко не продемонстрировали феноменального уровня, но были значительно надёжнее, чем украинские голкиперы. На перерыв команды ушли с преимуществом россиян в три мяча.

А бросить забыли

И долгое время это преимущество держалось во втором тайме. До последних минут, которые остались за сборной Украины. Пара нелепых потерь мяча, броски мимо ворот, ошибки в защите – и счёт стал равным. Украинцы бились практически без замен. Лишь ветеран Сергей Онуфриенко, специально отложивший завершение карьеры в сборной ради матчей с россиянами, не участвовал в оборонительных действиях.



Зато он бомбардировал ворота сборной России с девяти метров, а полусредний московского ЦСКА постоянно забрасывал после прорывов к шести метрам.

Сборные России и Украины по гандболу сыграли вничью в отборочном матче ЧЕ-2022

В концовке наши парни могли выигрывать, а в итоге едва не проиграли. За 20 секунд до окончания основного времени матча при счёте 27:27 и при игре в большинстве Велимир Петкович взял тайм-аут. После него россияне разыграли быструю комбинацию с переводом на Фокина. Но правый крайний, реализовавший до этого все броски, с удобной позиции бросать не стал, а сделал «воздушку» на Дмитрия Житникова. Алексей даже не хотел бросать – то ли растерялся, то ли побоялся ответственности, а скорее всего – был заряжен именно на передачу.

Но её уже ждали защитники. Наставник сборной Украины Николай Степанец тут же попросил свой тайм-аут. Играть оставалось шесть секунд. Чтобы вывести на бросок Станислава Жукова, украинцам хватило четырёх, но он простил нашу команду. Его бросок с дальней дистанции получился слабоватым, и Дмитрий Павленко парировал мяч.



В итоге ничья 27:27, которой больше радовались украинские гандболисты. И это понятно – они спаслись от поражения. Раньше во встречах сборных России и Украины таких результатов не было – сплошь российские победы и одна украинская. Через два дня ответная игра.