Россия чуть не подарила важную победу Украине. Команды едва доиграли драматичный матч

Наша сборная вела с разницей в семь мячей, но растеряла это преимущество.

Российские гандболисты одержали первую победу в отборе на чемпионат Европы-2022. В Минске подопечные Велимира Петковича обыграли сборную Украины со счётом 30:28. Два дня назад украинская команда вырвала ничью, но на второй подвиг подряд сил команде Николая Степанца не хватило. Хотя и у россиян не было сил – свою заслуженную победу они едва не отдали.

Два незабитых пенальти

Сборная Украины, казалось, два дня назад отдала все силы. И победа россиянам, обладавшим более глубокой скамейкой запасных, гарантирована.



Но на деле всё опять решалось на последних минутах. Хотя в первом тайме были моменты, когда казалось, что соперники вот-вот сломаются, поскольку играли просто на зубах. О сильной усталости говорило и то, что забойщики сборной Украины Сергей Онуфриенко и Станислав Жуков на этот раз были не столь активны, процент реализации в атаке был довольно низким, и даже с семи метров дважды украинские гандболисты не забили.

Россия растерялась в концовке матча с Украиной. И упустила важную победу На последних секундах могли и проиграть. Но украинский гандболист простил нашу команду.

Но это была заслуга сборной России. Наши ребята играли очень плотно в обороне, много блокировали, вынуждали соперников бросать с неудобных позиций. А Виктор Киреев на семиметровых (и не только) действовал здорово.

Это разгром?

Правда, в атаке всё выглядело достаточно однообразно, не хватало бросков с задней линии, но это компенсировалось отличными действиями линейных, зарабатывавших один пенальти за другим. Игорь Сорока с точки не промахивался. Ближе к концовке первого тайма сборная России оторвалась на три мяча, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом.



Но первую половину второго тайма россияне провели настолько мощно, что не осталось никаких сомнений в окончательном исходе встречи. Команды играли на разных скоростях, и отрыв сборной России ровно через 45 минут после начала тайма достиг семи мячей – 24:17.



По той ситуации, которая складывалась на площадке минского дворца спорта «Уручье», сборная России должна была спокойно доводить матч до разгрома.

Победа из последних сил

Но именно в этот момент россияне то ли расслабились, то ли потеряли концентрацию из-за потери сил, но игра вновь обрела интригу. Пять минут подряд подопечные Велимира Петковича никак не могли забить. А подопечные Николая Степанца забивали. У украинцев вновь забегали даже те, кто на первых минутах игры ходил пешком.

«На сбор заехали, как в тюрьму». Сборная России готовится к важнейшему матчу с Украиной В гандболе Россию и Украину не разводят. 5 и 7 ноября команды сыграют принципиальные матчи в борьбе за выход на чемпионат Европы 2022 года.

Россия растеряла почти всё преимущество: отрыв сократился до двух мячей. И это было уже похоже на первый матч команд 5 ноября. Но сборная России не позволила соперникам совершить второе спасение подряд. В ключевые моменты индивидуально сильно сыграли лидеры сборной России – Павел Атьман и Дмитрий Житников. Они в одиночку обыгрывали защитников и забрасывали. Наша команда всё-таки не подарила победу в драматичном матче сопернику.



А окончательно всё решил гол Александра Котова, который продрался на бросковую позицию с центра площадки и в падении вколотил мяч в сетку. Финальный счёт – 30:28.



Стоит заметить, что под конец игры, когда борьба за победу фактически закончилась, было видно, как силы оставили обе команды. Гандболистам едва хватило их, чтобы довести тяжелейший матч до финального свистка.



Это первая победа сборной России под руководством нового главного тренера. Ещё четыре отборочных встречи с командами Чехии и Фарерских островов россияне проведут уже в следующем году. А впереди у сборной России – январский чемпионат мира в Египте, куда наша команда попала благодаря wild-card.