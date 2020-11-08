Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов: выиграть не помешали даже травмы лидеров

Московский ЦСКА провёл лучший на данный момент матч в групповом этапе текущего розыгрыша гандбольной Лиги чемпионов. На домашней арене «армейская» команда уверенно обыграла мощный датский «Оденсе» – 27:23. При этом у ЦСКА отсутствовали из-за травм два основных вратаря и главный снайпер. Но москвички достали из закромов секретное оружие.

Вратарь из аренды

Потери ЦСКА перед игрой с «Оденсе» были, может, и не самыми внушительными по количеству, но очень ощутимыми по качеству.

«Ростов-Дон» остался втроём против ЦСКА. И всё равно выиграл! Чемпион выстоял в матче с принципиальным соперником в сложнейшей ситуации. Помогли удача и вратарь.

Левая полусредняя Елена Михайличенко, успевшая сыграть лишь минуту в матче с «Ростовом-Дон», получила тяжелейшую травму колена. Ей уже сделана операция в Швейцарии, но после разрыва «крестов» раньше чем через семь-восемь месяцев она на площадку не вернётся. Под вопросом участие Михайличенко в Олимпийских играх в Токио.

Голкиперы Анна Седойкина и Шана Массон выбыли чуть раньше Михайличенко, а потому ЦСКА успел подстраховаться. В срочном порядке из аренды в «Кубани» была возвращена молодая Полина Каплина. Она и стала секретным оружием команды в матче с «Оденсе». Каплина провела просто превосходный матч, отбив не только то, что обычно отбивают вратари, но даже и то, что зачастую голкиперы отразить не могут.



Возможно, 30% отражённых бросков покажутся не самым выдающимся результатом, но важно, когда именно эти сейвы были сделаны. Каплина делала их именно тогда, когда команда в них очень нуждалась.

Замена лучшему снайперу

Когда так здорово играет вратарь, а особенно молодой вратарь, у полевых игроков появляется дополнительная уверенность.



ЦСКА компенсировал потерю Михайличенко блестящей командной игрой. Если в предыдущих матчах Лиги чемпионов подопечные Яна Лесли добивались результата за счёт индивидуальных действий и несгибаемого характера, то на этот раз на площадке была команда.

Это проявлялось во всём. Даже тогда, когда конкретный игровой момент решался индивидуальными действиями, предпосылки для этого создавали командные: отличный заслон со стороны линейного, активные перемещения, классные стяжки. Соперницы не знали, чего ожидать в конкретный момент от ЦСКА.

Фантастика! ЦСКА обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голу на последней секунде А «Ростов-Дон» на последней секунде удержал победу в матче с «Битигхаймом» в Лиге чемпионов. Удивительный день в гандболе.

В обороне – самоотверженно и надёжно, с хорошей подстраховкой. А когда всё получается, приходит и результат. Пожалуй, у «Оденсе», состав которого в значительной степени состоит из голландских легионеров, сплошь действующих чемпионок мира, не было ни одного шанса переломить ход встречи.



Пока ЦСКА занимает второе место в группе В Лиги чемпионов, на одно очко отставая от мощнейшего венгерского «Дьёра», но у московской команды остаётся один матч в запасе.