Фантастика! ЦСКА обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голу на последней секунде

А «Ростов-Дон» на последней секунде удержал победу в матче с «Битигхаймом» в Лиге чемпионов. Удивительный день в гандболе.

То, что сотворили российские клубы в женской Лиге чемпионов, специально придумать невозможно – такие игры бывают нечасто. «Ростов-Дон» и ЦСКА синхронно выиграли на последних секундах. Одни еле удержали победу, а другие вырвали её из рук соперниц вместе с мячом в последней атаке.

Без вратаря в голове. Как «Ростов-Дон» нелепо упустил победу в матче Лиги чемпионов Наставник ростовской команды Томаш Главаты на последних секундах принял странное решение.

Начали плохо

Ростовчанки отправились в гости в Людвигсбург к «Битигхайму». Аутсайдеру группы, который пока не набрал в Лиге чемпионов ни одного очка. Эта встреча была первой во главе «Ростова-Дон» для нового главного тренера Пера Юханссона. Кроме того, впервые возможность сыграть за «Ростов-Дон» получила и новичок клуба Анастасия Лобач.



Первые минуты немки провели лучше. Особенно выделялась правая полусредняя Юлия Майдхоф, которая бросками с левой руки дважды подряд забивала голы. Ростовчанки отметились точными попаданиями Грас Заади и Ксении Макеевой – 2:2.



А вот потом у «Ростова» как отрезало. Более пяти минут они не могли поразить ворота соперника. За это время немки отличились дважды и создали себе небольшое преимущество – 4:2.

Переломили?

Игроки «Битигхайма» постоянно ловили россиянок в быстрых контратаках и забивали лёгкие мячи в отрывах. Подопечные Юханссона в первые 10-15 минут вымучивали свои голы. Продуктивно играли Анна Сень и Юлия Манагарова. Впервые выйти вперёд в этом матче гандболистки «Ростов-Дона» смогли лишь на 21-й минуте! Вяхирева отдала отличную передачу на Манагарову, и Юлия сделала счёт на табло 12:11 в пользу ростовчанок.



И тут как будто прорвало. Ещё два быстрых гола российского клуба, и тренерской штаб немок вынужден брать тайм-аут. Но «Ростов» выходит после паузы и в быстрой атаке забивает ещё – 15:11. На этот раз отлично действовала Кристина Кожокарь. Всё, переломили ход матча? Немки были явно не согласны.



Концовка первой половины встречи осталась за «Битигхаймом». Хозяева воспользовались двухминутным удалением Анны Сень и сократили отставание до минимума – 16:17. Особенно обидным для ростовчанок получился последний гол в тайме. Вратарь «Ростов-Дона» Виктория Калинина уже отбила сложный мяч, но тот всё же залетел в сетку. После паузы всё надо было начинать заново.

«Бедные мои соседи!» Вратарь «Ростова-Дон» — о чемпионстве, добытом на карантине Онлайн-турнир по бёрпи, тренировки на восьмом этаже, золото с грустинкой — Галина Габисова на самоизоляции не скучает.

Сумасшедшая концовка

Второй тайм получился нервным. «Битигхайм» явно не хотел терпеть очередное поражение и вцепился в эту игру. В какой-то момент преимущество хозяев достигало четырёх мячей — 22:18. Подопечным Юханссона потребовалось приложить огромные усилия, чтобы догнать соперника.



Вяхирева проявила лидерские качества. Её шикарные передачи помогли ростовчанкам сначала выровнять положение, а потом выйти вперёд на 49-й минуте – 28:26. А ещё Анна постоянно заставляла соперников нарушать на себе правила. «Ростов-Дон» отлично использовал преимущество лишнего игрока. За 4 минуты до конца счёт стал 32:29 в пользу чемпионок России.



Но концовка получилась просто сумасшедшей. Немки нашли силы на последний рывок и едва не спасли матч. На последний секунде встречи «Ростов-Дон» спасла перекладина. Более того, мяч едва не срикошетил за линию. Выдохнули. Этот успех позволил ростовскому клубу выйти на второе место в группе, которое выводит напрямую в плей-офф Лиги чемпионов.

Пять секунд до сенсации. ЦСКА в последний момент упустил победу над лучшей командой Европы А «Ростов-Дон» начал Лигу чемпионов с победы, которую сам едва не превратил в ничью.

Катастрофа на старте

Очередное немецко-российское противостояние началось буквально через полчаса после попадания в перекладину в Людвигсбурге. ЦСКА приехал в Дортмунд, чтобы сыграть с «Боруссией». Московская команда по всем раскладам выглядела явным фаворитом, но у подопечных Яна Лесли в Лиге чемпионов не было ещё ни одного матча, который они бы уверенно начали.

А сейчас начало получилось не просто неудачным, а ужасным! Просто катастрофа. К четвёртой минуте счёт уже был 5:1 в пользу «Боруссии», а к середине тайма хозяйки вели с преимуществом в семь мячей.

«Принципиальность матчей с ЦСКА – выдумка». Анна Сень – о финальных матчах сезона Гандбольный «Ростов-Дон» как был чемпионом, так и остаётся. И будет продолжать в том же духе. Это обещание лидера команды.

Прекрасной Ильиной мало

ЦСКА бросился догонять. И сначала Ольга Горшенина отыграла один мяч, а потом олимпийская чемпионка Екатерина Ильина забила три мяча подряд! Ужасные 3:10 превратились в приемлемые 7:10. Следом Катин Хайндал сократила отставание уже до двух мячей. С этим уже вполне можно было работать.



Но совсем вернуться в игру не получилось. Немки были заряжены ещё и поддержкой болельщиков. В матче «Битигхайм» — «Ростов» их не было, а вот в Дортмунде трибуны активно гнали хозяек вперёд.



Ильина потом забросила ещё, но, к сожалению, усилий одной только великолепно вошедшей в игру Екатерины было мало. Немки здорово провели концовку первого тайма и ушли на перерыв с хорошим преимуществом – 15:11.

Чудо на последней секунде

В начале второго тайма стало только хуже. Игроки ЦСКА часто совершали неоправданные потери в атаке и логично получали быстрые контратаки. При этом в обороне москвички ничего не могли поделать с нидерландкой Ингер Смитс, которая за 10 минут отличалась четыре раза. А преимущество «Боруссии» тем временем выросло до 7 мячей – 24:17. Играть оставалось 15 минут.

Прошло ещё пять минут, и разрыв в счёте практически не сократился – 21:27. Можно ли отыграть это за 10 минут в Лиге чемпионов? Оказалось, что можно! Горшенина трижды, а затем Михайличенко сделали счёт 25:27. Но слишком мало времени оставалось для того, чтобы спасти игру.

Сложно логически описать, что именно произошло на последних минутах этой встречи. Скорее всего, это микс из мастерства спортсменок и знаменитого русского характера. ЦСКА сравнял счёт менее чем за минуту до финального свистка. И главной задачей было отбиться и сохранить ничью. В теории. А на практике россиянки воспользовались ошибкой немок, убежали в отрыв, и на последней секунде Марина Судакова красиво забросила победный мяч. Фантастика. Просто фантастика.