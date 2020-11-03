«Ростов-Дон» остался втроём против ЦСКА. И всё равно выиграл!

Чемпион выстоял в матче с принципиальным соперником в сложнейшей ситуации. Помогли удача и вратарь.

Центральный матч осенней части женского чемпионата России по гандболу получился настолько ярким, насколько это было возможно. Травма лидера одной команды, три удаления в течение нескольких секунд в составе другой, незабитые пенальти, штанги, перекладины и красивые сейвы. А результат неизменный: «Ростов-Дон» вновь победил. В Москве повержен ЦСКА.

Травма и растерянность

У ЦСКА был отличный шанс обыграть «Ростов-Дон». Потери донской команды перед принципиальным матчем были настолько большими, что Пер Юханссон даже не набрал игроков на полную заявку – всего 13 игроков, из которых два вратаря и две юниорки. Армейская команда до начала встречи могла сетовать на отсутствие из-за травм двух основных вратарей.

«Игра в масках – это полнейшая чушь». Капитан «Ростова-Дон» – о лидерстве в Суперлиге Юлия Манагарова стала одной из главных звёзд матча с «Астраханочкой» в борьбе за первое место в чемпионате России по гандболу.

Но спустя минуту после начала игры ЦСКА остался без своего лидера. Левая полусредняя Елена Михайличенко вышла на бросковую позицию, выпрыгнула и… получила толчок прямыми руками в грудь от Анны Сень, подруги по сборной России. Михайличенко осталась лежать, правая крайняя ЦСКА Марина Судакова подхватила мяч и бросила по воротам Виктории Калининой, но голкипер донской команды отбила бросок и тут же организовала контратаку. Капитан «Ростова» Юлия Манагарова свой шанс не упустила.

Михайличенко так и лежала на площадке, когда судьи из Волгограда Антон Семененко и Ярослав Стреленый обратили на это внимание. Елена не смогла самостоятельно покинуть площадку – её унесли на руках доктор команды и линейная Катрин Хейндаль, а чуть позже врачи наложили на правое колено лучшего снайпера ЦСКА огромное количество льда. Не исключено, что Михайличенко, основной игрок сборной России, получила серьёзную травму, а в декабре чемпионат Европы.

Этот эпизод стал ключевым в первом тайме. Судьи не усмотрели никакого нарушения правил со стороны Анны Сень, гол Манагаровой был засчитан, «Ростов-Дон» повёл 2:0, а затем очень быстро счёт вырос до 6:1. Впереди было ещё 54 минуты чистого игрового времени, но игра ЦСКА выглядела беспросветно. Команда после потери лидера оказалась в нокдауне, была растерянной.

У «Ростова» же, игравшего на большой скорости, получалось почти всё. А Виктория Калинина раз за разом отбивала броски соперниц. ЦСКА сумел во второй половине тайма изменить ход игры, но по итогам тайма проигрывал четыре мяча.

Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки» Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.

Трое на площадке, не считая вратаря

Начало второго тайма было похоже на начало первого. Три сыгранных минуты – три пропущенных мяча и только один заброшенный. Разница увеличилась до шести мячей.

«Ростов» уверенно контролировал игру и расслабился. А ЦСКА в безнадёжной ситуации пустился в погоню. Дарья Дмитриева и Полина Горшкова вернули разницу на ту, что была в первом тайме, а затем ростовчанки заработали три удаления подряд. За весь первый тайм – ни одного, а за 30 секунд во втором – сразу три.

Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки» Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.

Отбывать штраф отправились Анна Вяхирева, Грас Заади и Юлия Манагарова. Три игрока, через которых и строятся все атаки «Ростова». На площадке у чемпионок России остались только три полевых гандболистки и голкипер. ЦСКА получил шикарный шанс разом всё перевернуть, нужно было только плотно сыграть в защите.

И первая минута огромного преимущества завершилась двумя голами в ворота Виктории Калининой. Однако затем Анна Сень продавила оборону ЦСКА, заставила Екатерину Ильину отступить в шестиметровую зону, а это защита в площади ворот и пенальти. Виктория Борщенко уверенно переиграла Елену Уткину, а вот правая крайняя москвичек Сара Ристовска тоже с семи метров бросила мимо. «Ответка» прилетела мгновенно от Владлены Бобровниковой.

И вновь минус четыре, и вновь всё сначала.

«Играйте сердцем, тактика не поможет». «Астраханочка» сотворила сенсацию, обыграв ЦСКА Команда из Астрахани не повторила судьбу «Боруссии» и «Бреста». Вратарь Эвелина Аношкина рассказала, в чём секрет успеха лидера Суперлиги.

ЦСКА не опустил руки, но «Ростов» действовал по счёту. Героическая игра молодого голкипера москвичек Полины Каплиной на семиметровых помогла её подругам по команде сократить отставание в счёте, но не более того. Вратарь ростовчанок Виктория Калинина выдала 41 процент надёжности, а вкупе со штангами и перекладинами это была почти непробиваемая стена.

За 15 секунд до окончания встречи Екатерина Ильина красивейшей воздушкой установила окончательный счёт – 25:26, но это даже не подслащенная пилюля. Пятый в истории матч «Ростова» и ЦСКА и пятая победа ростовчанок.

Чемпионки России одержали девятую победу подряд, а ЦСКА потерпел второе поражение. На данный момент «Ростов-Дон» просто непобедим.