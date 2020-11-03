«Ростов-Дон» остался втроём против ЦСКА. И всё равно выиграл!

Центральный матч осенней части женского чемпионата России по гандболу получился настолько ярким, насколько это было возможно. Травма лидера одной команды, три удаления в течение нескольких секунд в составе другой, незабитые пенальти, штанги, перекладины и красивые сейвы. А результат неизменный: «Ростов-Дон» вновь победил. В Москве повержен ЦСКА.
Травма и растерянность
У ЦСКА был отличный шанс обыграть «Ростов-Дон». Потери донской команды перед принципиальным матчем были настолько большими, что Пер Юханссон даже не набрал игроков на полную заявку – всего 13 игроков, из которых два вратаря и две юниорки. Армейская команда до начала встречи могла сетовать на отсутствие из-за травм двух основных вратарей.
Но спустя минуту после начала игры ЦСКА остался без своего лидера. Левая полусредняя Елена Михайличенко вышла на бросковую позицию, выпрыгнула и… получила толчок прямыми руками в грудь от Анны Сень, подруги по сборной России. Михайличенко осталась лежать, правая крайняя ЦСКА Марина Судакова подхватила мяч и бросила по воротам Виктории Калининой, но голкипер донской команды отбила бросок и тут же организовала контратаку. Капитан «Ростова» Юлия Манагарова свой шанс не упустила.
Михайличенко так и лежала на площадке, когда судьи из Волгограда Антон Семененко и Ярослав Стреленый обратили на это внимание. Елена не смогла самостоятельно покинуть площадку – её унесли на руках доктор команды и линейная Катрин Хейндаль, а чуть позже врачи наложили на правое колено лучшего снайпера ЦСКА огромное количество льда. Не исключено, что Михайличенко, основной игрок сборной России, получила серьёзную травму, а в декабре чемпионат Европы.
Этот эпизод стал ключевым в первом тайме. Судьи не усмотрели никакого нарушения правил со стороны Анны Сень, гол Манагаровой был засчитан, «Ростов-Дон» повёл 2:0, а затем очень быстро счёт вырос до 6:1. Впереди было ещё 54 минуты чистого игрового времени, но игра ЦСКА выглядела беспросветно. Команда после потери лидера оказалась в нокдауне, была растерянной.
У «Ростова» же, игравшего на большой скорости, получалось почти всё. А Виктория Калинина раз за разом отбивала броски соперниц. ЦСКА сумел во второй половине тайма изменить ход игры, но по итогам тайма проигрывал четыре мяча.
Трое на площадке, не считая вратаря
Начало второго тайма было похоже на начало первого. Три сыгранных минуты – три пропущенных мяча и только один заброшенный. Разница увеличилась до шести мячей.
«Ростов» уверенно контролировал игру и расслабился. А ЦСКА в безнадёжной ситуации пустился в погоню. Дарья Дмитриева и Полина Горшкова вернули разницу на ту, что была в первом тайме, а затем ростовчанки заработали три удаления подряд. За весь первый тайм – ни одного, а за 30 секунд во втором – сразу три.
Отбывать штраф отправились Анна Вяхирева, Грас Заади и Юлия Манагарова. Три игрока, через которых и строятся все атаки «Ростова». На площадке у чемпионок России остались только три полевых гандболистки и голкипер. ЦСКА получил шикарный шанс разом всё перевернуть, нужно было только плотно сыграть в защите.
И первая минута огромного преимущества завершилась двумя голами в ворота Виктории Калининой. Однако затем Анна Сень продавила оборону ЦСКА, заставила Екатерину Ильину отступить в шестиметровую зону, а это защита в площади ворот и пенальти. Виктория Борщенко уверенно переиграла Елену Уткину, а вот правая крайняя москвичек Сара Ристовска тоже с семи метров бросила мимо. «Ответка» прилетела мгновенно от Владлены Бобровниковой.
И вновь минус четыре, и вновь всё сначала.
ЦСКА не опустил руки, но «Ростов» действовал по счёту. Героическая игра молодого голкипера москвичек Полины Каплиной на семиметровых помогла её подругам по команде сократить отставание в счёте, но не более того. Вратарь ростовчанок Виктория Калинина выдала 41 процент надёжности, а вкупе со штангами и перекладинами это была почти непробиваемая стена.
За 15 секунд до окончания встречи Екатерина Ильина красивейшей воздушкой установила окончательный счёт – 25:26, но это даже не подслащенная пилюля. Пятый в истории матч «Ростова» и ЦСКА и пятая победа ростовчанок.
Чемпионки России одержали девятую победу подряд, а ЦСКА потерпел второе поражение. На данный момент «Ростов-Дон» просто непобедим.
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