«Кубань» терзала «Ростов» сильнее всех в сезоне. Но всё равно не смогла обыграть фаворита

Чемпион России «Ростов-Дон» одержал десятую победу в регулярном чемпионате страны, обыграв дома «Кубань». В исходе игры не сомневался никто, но вряд ли хоть кто-то ожидал, что краснодарская команда сумеет дать бой безоговорочному фавориту. Но «Кубань», долго сидевшая на карантине из-за коронавируса в команде, сильнее всех в текущем сезоне терзала ростовчанок и билась до последних секунд. Но этого не хватило даже для ничьей.

Лидеры на отдыхе

«Ростов-Дон» на южное дерби выставил смешанный состав, дав отдохнуть лидерам – Анне Вяхиревой и Юлии Манагаровой. Гандболисткам, которые определяют игру команды.



«Кубань» же отправила в бой всех, кто восстановился и был готов. Можно сказать, что Денис Сайфулин выпустил на площадку практически оптимальный на сегодняшний день состав.



И этот состав бился с первой и до последней секунды. Краснодарские гандболистки, пропустив первыми, затем постоянно вели в счёте до 13-й минуты, пока «Ростов-Дон» вновь не вышел вперёд.

«Ростов-Дон» остался втроём против ЦСКА. И всё равно выиграл! Чемпион выстоял в матче с принципиальным соперником в сложнейшей ситуации. Помогли удача и вратарь.

«Кубань» старалась играть быстро, постоянно разыгрывала «быстрый центр», много атак доводила до логичного завершения в виде бросков, но потерь тоже допускала достаточно. Если бы не такое количество брака и не выдающаяся игра голкипера Виктории Калининой, перешедшей в «Ростов-Дон» перед началом сезона как раз из «Кубани», гостьи могли и выиграть первый тайм.



Но выиграли его хозяйки с преимуществом в два мяча. Ростовчанки играли с запасом, не включали те скорости, на которых привыкли действовать в Лиге чемпионов. Буквально двух-трёх достаточно коротких временных отрезков, когда подопечные Пера Юханссона бежали и пасовали чуть быстрее, хватило им, чтобы выйти вперёд.

Самарская стенка «Кубань» не спасла

Во втором тайме на площадке ничего не изменилось. «Кубань» забивала столько, сколько могла, а «Ростов» — сколько хотел. Лишних усилий хозяйки, которым предстоят два подряд выездных матча Лиги чемпионов с «Эсбьергом» и «Бухарестом», прикладывать не хотели.

Но «Кубань» заставляла «Ростов-Дон» напрягаться. В составе кубанской команды выделялись разыгрывающая Анастасия Листопад и правая крайняя Диана Голуб, которые на двоих забросили в ворота хозяек 15 мячей, а также левая полусредняя Виктория Жилинскайте, которая отпахала в атаке и в обороне в первом тайме, а во втором просто устала.



Однако главной героиней у «Кубани» была голкипер Виктория Самарская. Она совершала удивительные спасения – нейтрализовывала выходы один на один, а в одном из эпизодов отразила сначала бросок Виктории Борщенко с семиметровой отметки, а затем намертво взяла мяч после её же добивания.

Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки» Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.

Самарская провела прекрасную игру, сделав за матч 15 сейвов. Но её усилий не хватило краснодарской команде хотя бы для ничьей. «Кубань» показала задорный гандбол, бежала в атаку до последних секунд, забросила «Ростову» столько, сколько не забрасывал ни один соперник в текущем сезоне, но класс ростовчанок просто выше на сегодняшний день. Десятая победа подряд – яркое тому свидетельство. Итоговый счёт – 36:33.



«Кубань» потерпела пятое поражение в восьми матчах, а перенесённые встречи будет играть в декабре во время ЧЕ-2020, если он состоится, конечно.