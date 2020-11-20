Смерть под колёсами. Зачем чемпион мира из СССР вышел на трассу перед грузовиком

Девять лет назад под Тулой погиб один из лучших шпажистов Советского Союза Виктор Модзолевский. Двукратный призёр Олимпийских игр торопился домой после Кубка России среди ветеранов. Дома его ждали родные, чтобы отметить семейный праздник. Но Виктора они не дождались. На 152-м километре трассы «М4-Дон» его насмерть сбил грузовик.

Фото: из архива Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области «ШВСМ»

Последний турнир

20 ноября 2011 года 68-летний Виктор Модзолевский возвращался домой в Воронеж с Кубка России среди ветеранов, который проходил в Москве. Он выиграл подобный турнир в своей категории (60+) годом ранее и хотел защитить титул. Но здоровье не позволило.

Модзолевский был на турнире в качестве тренера воронежской команды – сам не фехтовал. И после завершения ветераны на двух машинах отправились домой. Возле Тулы на 152-м километре трассы «М4-Дон» они остановились перекусить возле придорожного кафе, находившегося на другой стороне трассы.

В темноте, которая в ноябре накрывает европейскую часть России очень рано, произошла трагедия. Модзолевский, перебегая неосвещённую трассу вне пешеходного перехода, попал под колёса многотонного грузовика. Шансов выжить у фехтовальщика не было. Водитель фуры Сергей Клушкин был абсолютно трезв, но в темноте не увидел перебегавшего дорогу человека.

В ДТП погиб двукратный олимпийский призёр Виктор Модзолевский

Да и если бы увидел – разве мог что-то предпринять? Грузовик не может маневрировать, как легковушка, и даже на скорости 40 км/ч остановить такую махину мгновенно не получится. А очевидцы говорили, что «Скания» с полуприцепом ехала скоростью около 100 км/ч.

Модзолевский скончался на месте ДТП.

«Мы ему кусок торта оставили»

«Столько всего осталось, чего он не успел доделать. Я постоянно нахожу какие-то бумаги, проекты. В день, когда случилась трагедия, мы отмечали день рождения невестки. Виктор позвонил, сказал, что выезжает. Сын посчитал: должен вернуться часа через три, к застолью вряд ли успеет. Мы ему ещё кусок торта оставили», – рассказывала в интервью «КП» вдова фехтовальщика, Валентина Модзолевская.

Со своим будущим мужем она познакомилась в 1967-м после чемпионата мирп в Монреале в родном Воронеже на турбазе. Валентина даже не знала, что высокий и сильный Виктор – знаменитый фехтовальщик, чемпион мира в составе сборной СССР.

А для Модзолевского тот турнир в Монреале был самым памятным. Ещё бы, ведь он впервые выиграл золотую медаль, причём победил в схватке, которая решала судьбу награды в битве с французскими шпажистами. Вместе с ним в команде тогда были такие глыбы советской и мировой шпаги, как Алексей Никанчиков, Григорий Крисс, Гурам Костава, Иосиф Витебский. Та золотая медаль Модзолевского хранится в Воронежском государственном университете.

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От знакомства до свадьбы прошло всего три месяца, а затем Модзолевский постоянно был на сборах и соревнованиях.

«Виктор очень хотел, чтобы мы поженились именно в 1967-м. Следующий, 1968-й год, был високосным. К тому же он готовился к Олимпиаде в Мехико. Мы потом посчитали, в общей сложности в этот олимпийский год муж всего 30 дней дома пробыл. Все остальное время – сборы, тренировки, соревнования...», – рассказывала Валентина Модзолевская.

Фото: из архива Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области «ШВСМ»

«Отец хотел воспитать чемпионов»

На Олимпиаде в Мехико Виктор Модзолевский вместе с партнёрами по команде завоевал серебро, через четыре года в Мюнхене – бронзу. Были в его карьере призовые места на чемпионатах мира в Вене и Гётеборге, победы в командных Кубках Европы.

Он прошёл пусть от человека, который впервые взял в руки шпагу, до одного из лучших фехтовальщиков мира (только такие попадали в сборную СССР) всего за четыре года.

Победил посмертно. Как советские власти скрыли гибель олимпийского чемпиона Фехтовальщик Владимир Смирнов был убит прямо на чемпионате мира. О его клинической смерти молчали, называли чемпионом. А привезли в гробу.

После завершения карьеры в 1976-м Модзолевский работал тренером, основал и возглавил федерацию фехтования Воронежской области. За две недели до его смерти в Воронеже был открыт новый фехтовальный зал. Но воплотить всё задуманное Виктор Модзолевский не успел.

О планах отца рассказывал его сын Владимир:

«Отец мечтал вырастить в Воронеже новых чемпионов. Но для этого надо было поднимать уровень фехтования. А начинать пришлось фактически с нуля. Папа организовал федерацию, у него появились перспективные ребята, он стал обкатывать их на российских состязаниях. В них видел не иначе как чемпионов — о других результатах не было и мысли. Юношеский максимализм не прошел у него до старости...».