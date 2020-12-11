Поражения наши точно не заслуживали. Всё решилось на последних секундах.

Российские гандболистки устроили зарубу с чемпионками Европы. И как не выиграли?

Сборная России была в шаге от полуфинала чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, который проходит в Дании. Но этот шаг нашей команде помешала сделать сборная Франции. Эти команды рубились в финале Евро-2018, устроили настоящую битву и сейчас.

Теперь судьба российской сборной будет решаться в матче с хозяйками турнира 15 декабря.

Лучший матч, но без победы

Матч Россия – Франция в основном раунде Евро-2020 получился просто шикарным. Две сборные высокого класса, которые до этого выиграли все встречи, схлестнулись в очной битве. Победитель на 99 процентов обеспечивал себе место в четвёрке сильнейших и гарантировал борьбу за медали.

В этой игре было всё – красивейшие комбинации, неожиданные передачи, вратарские подвиги, грубость и ярость, страсть и жажда победы. Не было только самой победы.

Большую часть первого тайма россиянки показывали гандбол просто запредельного уровня. Подопечные Амброса Мартина просто разрывали действующих чемпионок Европы.

Просто потрясающе действовала ростовская связка Владлена Бобровникова – Ксения Макеева. Левая полусредняя и сама красивейшие мячи забрасывала, и передачи на подругу по команде отдавала не глядя.

А линейная не просто здорово распоряжалась моментами, но и в защите отрабатывала так, что француженки даже оббежать её не могли. Макеева действовала с каким-то запредельным уровнем концентрации, снимая передачи соперниц.

Свой лучший на данный момент матч в составе сборной России сыграла правая полусредняя Антонина Скоробогатченко. От этой гандболистки давно ждали такой уверенной игры. Скоробогатченко не просто забросила пять мячей пятью бросками. Она забивала в самые ключевые моменты из сложнейших позиций, да ещё и в обороне действовала очень полезно.

Россия провела ужасный матч на Евро, но смогла спастись. Зачем такая драма, девочки? Едва не растеряли преимущество в четыре мяча. А в концовке нам просто повезло.

Вообще, можно отмечать всю команду. Сборная России сыграла просто здорово. И как не выиграла? Ведь вела с преимуществом в пять мячей!

Так какая сборная настоящая?

Но сборная России билась с одной из сильнейших команд мира. У француженок очень мощный состав и в прямом, и в переносном смысле. Подопечные Оливье Крюмбольца сумели наладить контригру.

Уступив в первом тайме три мяча, сборная Франции во второй половине встречи перестроилась в защите. Наши девушки стали допускать потери, а в быстрых переходах француженки – большие мастерицы.

Был момент, когда показалось, что сборная России не просто упустит победу, но даже проиграет. Мяч упорно не шёл в ворота сборной Франции, а соперницы подбирались, подбирались и повели в счёте. Но нет, именно в самые сложные минуты россиянки проявили характер, продемонстрировали командное и индивидуальное мастерство.

И Владлена Бобровникова с Ольгой Фоминой, забросившие важнейшие голы (Фомина забила за шесть секунд до конца игры), и вся команда, которая здорово действовала в обороне и заставила соперниц допускать потери. Можно сказать – опять спаслись на последних секундах, а можно и иначе посмотреть – достойно сыграли и взяли своё. Поражения точно не заслуживали.

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

Даже непонятно – какая сборная России настоящая? Та, что разнесла испанок и шведок и билась с француженками, или та, которая с величайшим трудом и гигантским количеством ошибок обыгрывала чешек и черногорок? Одна команда – действительно претендент на медали чемпионата Европы, а другая – точно соответствует рейтингу силы, согласно которому россиянки – только восьмые.



Теперь у нашей команды три выходных. А 15 декабря ключевой матч со сборной Дании. Эта игра и даст ответ на вопрос, готова ли российская сборная биться за медали Евро-2020.